«Нижнекамскнефтехим» определился с подрядчиком по проекту «Полипропилен-400»

Фото: Роман Хасаев

В центральном офисе головной компании Группы ТАИФ — АО «ТАИФ» сегодня, 6 августа, в присутствии генерального директора АО «ТАИФ» и председателя совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслана Шигабутдинова, а также председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова состоялось подписание трехстороннего рамочного соглашения и трех контрактов по проекту строительства в ПАО «Нижнекамскнефтехим» нового производства полипропилена проектной мощностью 400 тыс. тонн в год.

Контракты заключены на оказание услуг по проектированию установки на основе технологии Spheripoll и поставке документации, на закупку и поставку оборудования, а также на оказание услуг по техническому консультированию по проекту «Полипропилен-400». Документы подписали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в Группу ТАИФ) Айрат Сафин и президент компании China Machinery Engineering Corporation Фан Яншуй.

Контракты связаны между собой трехсторонним рамочным соглашением, в котором основным субподрядчиком СМЕС по проектированию выступает компания China Huanqiu Contracting & Engineering Co., Ltd. (HQC) (Пекин). Этот документ скрепили подписями генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, президент компании China Machinery Engineering Corporation Фан Яншуй и президент компании China Huanqiu Contracting & Engineering Co., Ltd. (Пекин) Джоу Жаньхуа.

Ввод в эксплуатацию нового производства полипропилена позволит ПАО «Нижнекамскнефтехим» почти втрое нарастить объемы выпуска этой востребованной продукции и сделает одним из крупнейших производителей полипропилена в Европе.