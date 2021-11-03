Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» приняли участие в городском субботнике
Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» присоединились сегодня к масштабному городскому субботнику. Одномоментно на уборку нижнекамских улиц и магистралей вышли свыше тысячи нефтехимиков. Вооружившись граблями, лопатами и метлами, сотрудники предприятия наводили чистоту — собирали опавшую листву, крупный и мелкий бытовой мусор, проводили расчистку бордюров от грязи и песка. Также в уборке было задействовано порядка 100 единиц спецтехники.
Всего в субботнике приняли участие представители 25 подразделений «Нижнекамскнефтехима». За несколько часов они привели в порядок территории 22 вверенных участков.
Партнерский материал.ОбществоПромышленность Татарстан Нижнекамскнефтехим
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