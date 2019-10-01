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Александр Шадриков: «Задача стоит не взыскать миллионы штрафов, а навести порядок»

07:00, 01.10.2019 1

Министр экологии Татарстана о виновниках загрязнения воздуха, черных копателях и миллиардных вложениях в спасение Волги и окружающей среды

Александр Шадриков: «Задача стоит не взыскать миллионы штрафов, а навести порядок» Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан — промышленная республика, но больше всего воздух загрязняют, как оказалось, не предприятия, а автомобили. На долю выхлопных газов машин приходится 54% от всего объема вредных выбросов в республике, рассказал гость студии интернет-газеты «Реальное время» — министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков. Тем не менее промышленные гиганты вносят свою лепту в снижение вредных выбросов. В частности, «Нижнекамскнефтехим» вложил в стройку очистных свыше 3 млрд рублей, а «Казаньоргсинтез» — свыше 2 млрд рублей также по линии экологии. Наше издание собрало 10 основных тезисов по итогам разговора с министром.

Разговор с министром Александром Шадриковым в нашей студии свелся к четырем основным направлениям:

  • экологическая обстановка в Татарстане: болевые точки на карте республики;
  • основные причины загрязнения окружающей среды;
  • рекультивация Самосыровской и Тагаевской свалок;
  • реализация проекта «Оздоровление Волги».

Тезис 1. Число вредных выбросов в Татарстане снизилось в 2,5 раза за 4 года

Ежегодно в Минэкологии Татарстана получают до 10 тысяч обращений от жителей республики по состоянию окружающей среды. При этом количество вредных выбросов в атмосферу республики постепенно снижается:

— Случаев превышения ПДК в атмосфере с 2015 года уменьшилось почти в 2,5 раза, — отметил министр.

Анализ показал, что 54% от общего числа вредных выбросов в республике приходится на выхлопные газы автомобилей, а вовсе не на предприятия. В Татарстане проблему решают переводом машин на газомоторное топливо — на газе ездят уже более 6 тысяч авто.

Тезис 2. Самым чистым воздухом в России дышат челнинцы и казанцы

Недавнее исследование ОНФ и федерального Минприроды показало удивительные результаты по состоянию атмосферы в российских городах. На первом месте по чистоте воздуха оказались Набережные Челны, на втором — Казань, на третьем — Воронеж.

— За 5 лет по Челнам количество фиксаций превышения ПДК уменьшилось в 2 раза, а по Казани — в 2,5 раза, — уточнил Шадриков.

Параллельно в Татарстане разрабатывают нормативы по уровню превышения ПДК и ароматике. Предложения региональных коллег рассмотрят в Минприроде.

Тезис 3. Только в прошлом году предприятия Татарстана вложили в экологию 5,5 млрд рублей

Уменьшить вредные выбросы помогли в том числе и на производствах республики. Промышленные гиганты направили миллиарды рублей в защиту окружающей среды.

— За 2018 год промышленные предприятия совместно с бюджетами России и республики вложили в экологические мероприятия около 6 млрд рублей, — сообщил глава Минэкологии РТ.

Львиная доля этой суммы или 5,5 млрд рублей — деньги предприятий. В частности, «Нижнекамскнефтехим» вложил в стройку очистных сооружений свыше 3 млрд рублей, а «Казаньоргсинтез» также на экологические мероприятия — свыше 2 млрд рублей.

Тезис 4. В Татарстане строят и реконструируют десятки очистных

В Казани заметный вклад в чистоту воздуха внесло МУП «Водоканал», направившее около 600 млн рублей на сооружение специальных колпаков над биологическими очистными в Приволжском районе, чтобы избавить жителей округи от неприятного запаха.

Большие проекты и на перспективу — дальнейшая рекультивация иловых полей в Казани, а также стройка и капремонт очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги».

Всего в Татарстане 87 очистных сооружений. Большинство очищают стоки хлором. С 2017 года ежегодно бюджет республики направляет 170 млн рублей на стройку и реконструкцию ОС. В этом году за один миллиард построят 9 сооружений. Всего реконструировано и построено около 40 объектов.

— В таких масштабах эта работа больше нигде в российских регионах не идет. В Татарстане в стройку очистных вкладывают очень много, — подчеркнул министр.

Тезис 5. Штрафы на 57 млн рублей и 24 уголовных дела по нарушениям

Но мало вкладывать в очистные, важно соблюдать технологии при их использовании. Нарушителей наказывают штрафами, а на самых злостных заводят уголовные дела. Что это за компании-загрязнители, министр не назвал, но отметил, что рублем малый и средний бизнес в республике наказали на 57 млн рублей.

— Но задача стоит не взыскать миллионы штрафов, а навести порядок, — добавляет он.

На злостных нарушителей возбудили 24 уголовных дела. В прошлом году их было 35, то есть тенденция к росту. Причем речь не только о сбросе сточных вод, но и незаконном недропользовании, и несанкционированных свалках и других. Только на черных копателей завели пять уголовных дел.

В целом экологический надзор выявил свыше 4 700 нарушений в малых и средних предприятиях республики.

Тезис 6. В Татарстане стало меньше свалок

Судя по приведенной министром статистике, это действительно так: если в прошлом году нашли 1 650 свалок, в этом — 1 500. Снижение составило порядка 10%.

Рекультивация Тогаевской свалки уже завершена, констатировал министр. Работы по рекультивации потребовали вложений в 120 млн рублей. На благоустройство Самосыровской свалки выделено дополнительно 72 млн. Работы по ее рекультивации также завершат в этом году.

Изучать передовой опыт Татарстана в мониторинге окружающей среды приезжают экологи из других регионов.

Тезис 7. Казань внедряет систему контроля вредных выбросов в сточных водах

Особое внимание уделяется мониторингу водоемов. МУП «Водоканал» в Казани совместно с финской компанией Uros внедрили в городе специальную систему, которая контролирует содержание более 70 различных вредных веществ в стоках. Сейчас система работает в пилотном режиме. С помощью систем Uros оператор в режиме реального времени может обнаружить отклонения в общем химическом анализе воды и принять незамедлительные меры.

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне предложил финской компании Uros стать резидентом ОЭЗ «Иннополис».

Тезис 8. Как Duracell и Coca-Cola позаботились об окружающей среде в Татарстане

Александр Шадриков также рассказал о совместном проекте с производителем аккумуляторов Duracell. В различных местах Казани установили контейнеры по сбору отработанных батареек, которые Duracell утилизирует за свой счет. С момента установки таких контейнеров собрали уже 24 тонны отработанных батареек.

Другой проект уже анонсировали на уровне первых лиц — партнерство Татарстана и компании Coca-Cola призвано сделать Казань первым безотходным городом в России.

Тезис 9. Почти 2 миллиарда по проекту «Оздоровление Волги»

Только на этот год выделено почти 2 млрд рублей на реализацию проекта «Оздоровление Волги» в Татарстане. Самые масштабные работы стоимостью в 800 млн рублей идут в Елабуге — по строительству очистных. На остальную сумму строят ОС в Тетюшском и Алексеевском районах, а также прокладывают ливневую канализацию в Казани. Эту работу в татарстанской столице продолжат и на будущий год, когда на проект выделят еще столько же средств — 1,9 млрд рублей.

В республике зафиксировали повышенное количество сульфатов в волжской воде. Насколько это вредно? Министр пояснил, что идет минерализация Волги за счет ее притоков и новых родников, которые ее подпитывают. Но в целом за последние годы качество воды в реке значительно улучшилось, и не последнюю роль тут играет нацпроект «Экология».

— К Волге надо относиться как к Волге-матушке, именно отсюда идет основной водозабор у Казани, — констатировал министр.

Тезис 10. «Дочка» «Лукойла» направит более 400 млн в демонтаж заброшенных нефтепроводов

ООО «РИТЭК» (дочерняя фирма «Лукойла») совместно с правительством Татарстана готова вложить более 400 млн рублей в проект по оздоровлению Волги. Проект предусматривает демонтаж и поднятие заброшенных трубопроводов на нефтяных месторождениях. Эта инициатива может стать частью нацпроекта «Экология», реализация намечена на 2020 год.

Василя Ширшова, фото Рината Назметдинова, видео Камиля Исмаилова
ПромышленностьЭкономикаИнвестицииОбщество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:57
    Наш бывший глава района. Очень хороший, целеустремлённый человек
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