«Где вы эти деньги возьмете, откуда заберете — это ваши дела»

Жители Нижнекамска недовольны распределением расходов городского бюджета на 2021 год

В Нижнекамске прошли общественные обсуждения главных финансовых документов — бюджетов города и Нижнекамского района на 2021 год. По предварительным расчетам консолидированный бюджет НМР будет бездефицитным и составит 6,3 млрд рублей. Основным источником пополнения нижнекамской казны станет налог на доходы физических лиц - это более 1,7 млрд руб., а львиная доля расходов придется на статью «образование» — 4,6 млрд рублей. Наибольший резонанс на публичных слушаниях вызвала проблема общественного транспорта, решить которую пытаются уже несколько лет, но она так и не нашла отражения в бюджетном проекте. За жаркими баталиями власти и общественности наблюдал корреспондент «Реального времени».

Доходы сформирует НДФЛ, а расходы придутся на школы

Консолидированный бюджет НМР на 2021 финансовым департаментом мэрии сверстан бездефицитным, а доходная часть равна сумме расходов — 6,3 млрд рублей. В его расчеты заложены показатели стоимости барреля нефти в $43,3, и курс американской валюты — 70,8 руб за доллар. Основным источником доходов, как и все предыдущие годы станет налог на доходы физлиц — ожидается что по этому показателю сумма поступлений составит около 1,8 млрд рублей.

Главным налогоплательщиком здесь выступает градообразующий «Нижнекамскнефтехим», доля которого в общем объеме НДФЛ — 24%. За ним идут бюджетные организации, шинный комплекс «Татнефти», затем ТАНЕКО и «ТАИФ-НК». Вторым по величине денежных вливаний является земельный налог — чуть более 1 млрд рублей (62% приходится на промышленность Нижнекамска), далее казна пополняется за счет налога на совокупный доход, на четвертом месте по сумме поступлений — налог на имущество.

Что касается неналоговых поступлений, то источником дохода станут почти 3 млрд рублей, которые Нижнекамск, как и в этом году, планирует получить из федерального бюджета на безвозмездной основе, то есть даром, помимо этого доходы, но не столь внушительные от сдачи в аренду муниципальной собственности, платы промышленников за негативное воздействие на окружающую среду, продажи земли и штрафы.

Что касается статьи расходов, то больше всего денег в будущем году потребует сфера образования — 4,6 млрд рублей, или 73% (зарплата учителей, питание школьников, коммунальные услуги и налоги школ), на втором месте по затратам — ЖКХ города и района — это около 480 млн рублей, а в культуру вложат около 310 млн. На решение вопросов социальной политики заложили 184 млн рублей. В графе «транспорт» на будущий год значатся всего 11 млн руб. — эти деньги пойдут на организацию перевозок в сады-огороды и пригородные маршруты.

Деньги регионального бюджета — в дороги и общественные пространства

В будущем году в Нижнекамске и районных населенных пунктах продолжится ремонт домов, дорог, детских садов. Средства на эти цели в город поступят из республиканской казны. Самым затратным пунктом по словам Светланы Логиновой, станет ремонт дорог — 1,6 млрд рублей. Помимо этого, ремонта ждут три детских сада, спортивная школа №1, музыкальная школа и музыкальный колледж, оздоровительный лагерь «Камский Артек» и реабилитационный центр «Надежда». Также на средства республиканской казны построят новые спортивные площадки. Пока заложенные на эти цели суммы не утверждены окончательно, подчеркнула Логинова, а находятся на согласовании в минфине Татарстана.

Программа по формированию комфортной городской среду также получит продолжение: в ее рамках фронт работ коснется второй очереди реконструкции проспекта Химиков, экопарка, сквера по улице корабельная и экстримпарка, и других объектов, что в целом потребует капиталовложений почти в 210 млн руб.

Еще 1,6 млрд рублей власти Нижнекамска планируют привлечь из бюджета РТ на ряд направлений, которые не вошли в бюджетный документ на будущий год. Больше всего средств из этого объема, если их все-таки одобрит министерство, — без малого 900 млн рублей — потребует ремонт муниципальных учреждений. На организацию пассажирских перевозок нужны еще 260 млн рублей, которые в консолидированном бюджете НМР также не заложены.

По оценке начальника департамента финансов Светланы Логиновой, консолидированный бюджет НМР на 2021 год сформирован с учетом жесткой экономии, а его доходная и расходная части сбалансированы.

Вы что не знаете, что эти вопросы есть?

Но жителей Нижнекамска, озвученные финансовые показатели явно не устроили. В первую очередь, глава общественного совета НМР Хамза Багманов, попросил уточнить, будет ли проведен ремонт в чувашской школе- интернате и Доме дружбы народов, состояние которых уже некоторое время вызывает озабоченность — закрывать или не закрывать; и откуда власти намерены взять деньги на решение транспортной проблемы. Кстати, эти вопросы, уточнил Багманов, наряду с экологической безопасностью, всегда в первой пятерке проблем, которые волнуют жителей города.

— Я не увидел в перечне объектов чувашскую школу, что заложен ремонт помещений, — возмутился главный общественник Нижнекамска. Дело в том, что из-за протекания кровли почти половина здания стала непригодной для эксплуатации, а это интернат, там дети живут. Та же «картина маслом» в Доме дружбы народов, где течет кровля, вопрос поднимался не раз, но воз и ныне там.

По словам Логиновой, пока вопрос решается лишь с ремонтом кровли чувашской гимназии, по остальным начальник управлений сегодня стараются, чтобы их здания тоже вошли в программу.

— По транспорту у нас буквально третий год закладывается суммы только суммы на пригородное сообщение. До этого у нас этого никогда не было. В 2018 году сумма была около 18 млн рублей, в 19-ом году чуть больше 10 млн рублей, в этом — около 11 млн. но 220 ФЗ, который обязывает муниципалитеты в том числе и республику самостоятельно закладывать в бюджет, но у нас этого нет, — констатировала Логинова.

— То есть вы ничего для этого не делаете? От того, что мы людям говорим, что будет реформа, но при этом абсолютно ничего для этого в бюджет не предусматриваем, как она изменится? Никак! Ничего не изменится, если мы в бюджете закладываем даже меньше, чем было в 18-м году — никаких компенсаций и дополнительных затрат. И два года все ждем реформы.

Ответ на этот вопрос Логинова решила переложить на Ленара Ахметова, который курирует в мэрии работу транспорта.

— Мы расчеты свои сделали, по каждому виду перевозок, в том числе и городским. Несмотря на то, что пока минфин в бюджет не закладывает эти затраты, мы не уповаем только на него, двигаемся и по федеральным программам, и по консолидации в этом вопросе промышленности и муниципалитета. Затраты все наши департамент финансов все знает. Вам их озвучить?

На что Багманов парировал: «У нас не любят очень и болезненно воспринимают, когда мы сравниваем наш город с другими городами, потому что мы вот такие великие, да. Челны, ладно, не будем сравнивать, они и так, как бельмо на глазу, но Альметьевск, — они же добились увеличения затрат на транспорт, а у них тоже плохо было. Вы же изучали их опыт, почему нас продолжают обходить? Не надо уповать на какую-то реформу, которую еще не запустили, параллельно надо добиваться увеличения этих ассигнований!»

Да, общественный транспорт, это полномочия органов самоуправления, — согласился Ахметов. Он отметил, что при изучении опыта в решении проблемы общественного транспорта в Самаре и Белгороде выяснилось, что эти города закладывают большие деньги на пассажирские перевозки в бюджет, переходят на брутто-контракты и бескондукторную работу, тем самым оптимизируя расходы на городской транспорт. Что касается Альметьевска, уточнил замруководителя исполкома, то и там вопрос решен наполовину: пока идет возмещение недополученных доходов на 64 млн рублей.

— Да, мы бы были счастливы, если бы муниципальный бюджет закладывались деньги не только на пригород: на следующий год, по подсчетам перевозчика, нужно около 18 млн рублей, а их также не заложено, только 10,8 млн. Остается надеется на депутатов, которые выйдут на минфин.

В итоге, вопрос общественного транспорта Нижнекамска, решено вынести на обсуждение в депутатские комиссии, но Хамза Багманов остался недовольный такими ответами.

— Ладно, кровлю чувашской гимназии начали делать, иначе бы дети там не перезимовали. Но Дом дружбы народов уже третий год тянется проблема с ремонтом, их не так много в республике. Или закрывайте его за ненадобностью, или надо его иметь достойным городу Нижнекамск. Где вы эти деньги возьмете, откуда их заберете — это ваши дела, вы для этого тут и назначены, выбраны, никто вас не заставляет. А вы что не знаете, что эти вопросы есть, и вы не знаете, что их надо решать? Чего сидеть и на трудности какие-то валить — где взять, где взять? Да оттуда и взять, где они есть. Они везде есть. У нас по миллиардерам РФ первая в мире, у нас денег полно, управлять надо этими деньгами и вовремя их надо вытаскивать.

Еще одним нерешенным вопросом в бюджете, о котором напомнили в мэрии на слушаниях, — проект реконструкции усадьбы купца Стахеева в поселке Красный ключ. Этот памятник архитектуры находится в довольно плачевном состоянии, а затраты на проект реконструкции здания оцениваются в 3,5 млн рублей. Этих средств в бюджете управления культуры на следующий год всего не заложено, как и нет денег — около 200 млн рублей — на сами реставрационные работы. Пока вопрос остается открытым, памятник архитектуры XIX века постепенно разрушается, а на его территории образуются стихийные свалки.

В конце слушаний присутствовавшие 45 человек проголосовали «за» принятие проекта бюджетов и один человек — председатель общественного совета Нижнекамска Хамза Багманов — решил воздержаться. В декабре бюджеты города и района будут представлены двум депутатским корпусам.