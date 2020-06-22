«Проект идет четко» — на этиленнике «Нижнекамскнефтехима» начали сборку крупнотоннажного оборудования
На комплексе ЭП-600 монтируют доставленную из Южной Кореи колонну первичного фракционирования
Ведущий российский производитель синтетического каучука и этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» приступил к сборке первого крупногабаритного оборудования на строительной площадке нового олефинового комплекса Этилен-600. Колонна первичного фракционирования весом 640 тонн и высотой 78 метров прибыла в Нижнекамск по воде из Южной Кореи. Транспортировка оборудования заняла два месяца, монтаж — два дня. Подробнее о реализации и значении проекта — в репортаже «Реального времени».
Через Тихий и Индийский океаны
21 апреля колонна DA013-01 в составе еще восьми выдвинулась из порта Ульсан Южной Кореи. Почти месяц судно Happy Star проходило Тихий и Индийский океаны. 17 мая, после прибытия в черноморский порт Constanta Румынии, оборудование разгрузили на речные баржи и отправили в пункт назначения. Преодолев речные системы Дона, Волги и Камы, 17 июня понтон пришвартовался в док-камере, расположенной недалеко от Нижнекамска.
От причала до места монтажа колонну доставили по специально проработанному и подготовленному маршруту. Для этого расширили проезды, убрали встречающиеся на пути препятствия и построили временные сооружения. На самой строительной площадке выделили территорию для размещения колонны и проведения процедуры таможенной очистки. Этот отрезок пути специалисты называют «последней милей».
Стратегическое значение проекта
Прибывшая из Южной Кореи колонна DA013-01 впечатляет своими габаритами: высота — 78 метров, диаметр — 8 метров, вес — 640 тонн. Оборудование входит в состав узла первичного фракционирования, предназначенного для выделения мазута пиролиза и газойля пиролиза из пирогаза, поступающего из печей пиролиза.
— На новой колонне первичного фракционирования будет очищаться пирогаз от тяжелых углеводородов и кокса. Стратегическое значение проекта заключается в уменьшении реализации сырья и увеличении переработки товарной продукции. Из полученного этилена, пропилена будут изготовлены дорогостоящие сопутствующие товары, такие как полиэтилен, полипропилен, пластики, каучуки, — говорит Ленар Нагимуллин, директор завода Этилен-600.
Процесс первичного фракционирования будет обеспечиваться двумя циклами закалочного масла, используемого в качестве теплоносителя для охлаждения пирогаза и передачи рекуперированного тепла потребителям.
В верхней секции колонны первичного фракционирования крекинг-газ будет очищаться от следов компонентов масла за счет промывки пиробензином. В средней — будут охлаждаться и конденсироваться легкие компоненты масла, в верхней — крекинг-газ пройдет очистку от следов масла.
Свои локальные очистные и факел бездымного горения
По словам специалистов, технологический узел колонны, как и весь проект в целом, спроектированный с использованием передовых технологий, не окажет вредного воздействия на окружающую среду. Это подтверждают положительные заключения государственной экологической и главной государственной экспертизы.
Комплекс будет работать по новейшим технологиям в области переработки углеводородного сырья, что обеспечит надежность, безопасность и эффективность производства. Собственные локальные очистные сооружения позволят снизить потребление речной воды из Камы, что окажет благоприятное воздействие на окружающую среду.
— Вся образующаяся технологическая вода будет очищена и повторно использована на заводе. Сократить выбросы позволит факел бездымного горения. Самое главное — не сбросить углеводород в атмосферу, а сжечь его. При сжигании образуется только углекислый газ, — сообщил об особенностях проекта Ленар Нагимуллин, директор завода Этилен-600.
По его словам, устанавливать колону DA013-01, как и все 17 единиц крупнотоннажного оборудования, будет организация Mammoet. К монтажу специалисты привлекли уникальный крупнотоннажный кран DEMAG CC грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн.
— Не каждый день осуществляется подъем крупнотоннажного оборудования. Если сама работа происходит за один день, то подготовка занимает целый год. К монтажу колонны мы начали готовиться еще осенью 2019 года. Мы подготовили проекты для доставки оборудования и резервирования. Таких кранов в стране не так много, мы его заблаговременно резервировали, — рассказал директор департамента строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим» Дамир Халимов.
264 единицы оборудования за весь навигационный период
До начала подъемных операций подрядчики прошли инструктаж по технике безопасности и только после этого приступили к кантованию колонны, переводя ее в вертикальное положение. Для монтажа оборудования планируется задействовать на разных этапах порядка двух десятков человек.
Наблюдать за процессом начала сборки первого крупногабаритного оборудования на новом комплексе ЭП-600 приехал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин. Руководитель компании пояснил, насколько это важная процедура.
— Мы присутствуем при самом уникальном моменте нашего проекта. К нему мы приступили, несмотря на ситуацию в мире, связанную с распространением коронавируса, «Нижнекамскнефтехим» продолжает инвестиционную программу. Сегодня монтируется самая тяжелая колонна. Это очередная веха в реализации этого проекта. Мы знаем, что проект идет четко и закончится вовремя, — подчеркнул генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.
В ближайшее время на площадку доставят еще 17 единиц крупногабаритного оборудования. Всего в навигационный период с июня по сентябрь 2020 года на «Нижнекамскнефтехим» прибудут 264 единицы оборудования.
Хранить его будут на временных складах поблизости от места монтажа, что позволит сократить временные и логистические издержки, связанные с выполнением процедур по таможенной очистке. Поставка оборудования завершится компанией Linde AG в июле 2021 года.
«Со всех сторон этот проект является экономически и социально выгодным»
Этилен-600 — один из главных стратегических проектов «Нижнекамскнефтехима». Комплекс позволит обновить и расширить линейки выпускаемой продукции.
Несмотря на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса, компания ни на один день не приостановила реализацию этого масштабного проекта, а, приняв все санитарно-эпидемиологические меры, продолжила работу.
— Это продолжение развития нашего предприятия, увеличение выпуска товарной продукции, отчислений в республиканский бюджет. Со всех сторон этот проект является экономически и социально выгодным для всей республики и России в целом. У нас рассматривается как рост уже ранее выпускаемой продукции, такой как полиэтилен, полипропилен, также рассматривается выпуск новых видов продукции, о которой узнаем в самое ближайшее время, — рассказал о будущем заводе генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.
Наряду с этиленом объемами 600 тыс. тонн в год, здесь будут выпускать пропилен — 270 тыс. тонн в год, бензол — 248 тыс. тонн в год, бутадиен — 89 тыс. тонн в год. Наращивание производства и выпуск новой продукции будут способствовать социально-экономическому развитию региона. На территории комплекса будет создано 600 новых рабочих мест, увеличится объем налоговых поступлений в бюджет города и республики.
— У нас будут работать 200 специалистов ИТР и 400 машинистов, аппаратчиков. В основном это будут жители Нижнекамска. Персонал нужен опытный, поэтому будем набирать с действующего производства либо выпускников вузов, прошедших стажировку на действующем производстве. И к пусконаладочным работам обученный персонал будет уже набран, — подчеркнул директор завода Этилен-600 Ленар Нагимуллин.
Напомним, реализация уникального проекта по строительству олефинового комплекса началась с подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве между Группой ТАИФ и немецкой компанией Linde AG в июне 2017 года на полях Петербургского международного экономического форума.
Там же в рамках только что подписанного документа между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и подразделением Linde Engineering было заключено базовое соглашение на проектирование, поставку оборудования и оказание услуг по пуску в эксплуатацию первого этапа будущего завода.
Чуть позже, в феврале 2017 года, в головном офисе АО «ТАИФ» состоялось подписание контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и международной турецкой строительной компанией «Гемонт» по проекту «Строительство олефинового комплекса ЭП-600».
Турецкая компания была выбрана по итогам двух этапов тендера. Она представила наилучшее предложение как с технической, так и с экономической точки зрения. Технологию предложила германская компания Linde AG, она же выполнит инженерные работы, поставит оборудование и материалы.
В Татарстане «Гемонт» известен давно. Компанией был реализован ряд крупных проектов, в том числе строительство объектов на АО «ТАИФ-НК». Турецкая компания выполняла работы по возведению сооружений и монтажу оборудования на Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО).
— Несмотря на пандемию, мы своевременно приступили к проекту и ведем его в соответствии с графиком. Многие проекты в мире сейчас испытывают сложности, наш проект, к счастью, этому не подвергся. Сегодня выполняется первая операция по монтажу крупнотоннажного оборудования. Надеюсь, что наша работа будет идти по графику и вовремя сдадим проект «Нижнекамскнефтехиму», — рассказал о ходе строительных работ Левент Куршун, руководитель проекта нового этиленового комплекса Этилен-600.
«Мы знаем, какие могут быть проблемы, и принимаем меры»
Во время работ на ЭП-600 «Гемонт» планирует привлекать и местные строительные организации. Но на наиболее ответственных участках сварочные работы, монтаж металлоконструкций и технологических трубопроводов будут выполнять специалисты из Турции.
— Если говорить о проценте рабочей силы, которую используем, то количество местных рабочих составляет 70—75%. Мы постараемся выдержать это процентное соотношение. Но на некоторых специфических видах работ мы будем применять свою рабочую силу, как и делали ранее, — отметил Левент Куршун.
Он подчеркнул, что каждый проект имеет определенные риски, особенно — в период пандемии. Чтобы их минимизировать, «Гемонт» подготовил целый комплекс мероприятий.
— Мы эту работу делаем не впервые. Мы знаем, какие могут быть проблемы, и принимаем определенные меры. В пиковые нагрузки не 6,5 тыс. человек будут работать, а 7 тысяч, но своевременно завершим работу, — заключил он, добавив, что ГК ТАИФ для «Гемонта» — особый заказчик.
— Руководство компании заинтересовано в том, чтобы проект был завершен своевременно и с высоким качеством. Поэтому всю помощь они оказывают, и мы благодарим их за это, — говорит Куршун.
Сегодня на грандиозной стройке «Нижнекамскнефтехима» трудятся 850 человек, привлечено 147 единиц техники. Помимо монтажа основного технологического оборудования, здесь роют котлованы, строят дороги и освещение, забивают сваи и бетонируют фундамент. Для рабочих строят вахтовый городок.
По словам специалистов, основной этап строительства завершится в декабре 2022 года. Первую тонну продукции нефтехимики планируют получить в начале второго полугодия 2023-го.
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