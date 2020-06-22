«Проект идет четко» — на этиленнике «Нижнекамскнефтехима» начали сборку крупнотоннажного оборудования

На комплексе ЭП-600 монтируют доставленную из Южной Кореи колонну первичного фракционирования

Фото: Ринат Назметдинов

Ведущий российский производитель синтетического каучука и этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» приступил к сборке первого крупногабаритного оборудования на строительной площадке нового олефинового комплекса Этилен-600. Колонна первичного фракционирования весом 640 тонн и высотой 78 метров прибыла в Нижнекамск по воде из Южной Кореи. Транспортировка оборудования заняла два месяца, монтаж — два дня. Подробнее о реализации и значении проекта — в репортаже «Реального времени».

Через Тихий и Индийский океаны

21 апреля колонна DA013-01 в составе еще восьми выдвинулась из порта Ульсан Южной Кореи. Почти месяц судно Happy Star проходило Тихий и Индийский океаны. 17 мая, после прибытия в черноморский порт Constanta Румынии, оборудование разгрузили на речные баржи и отправили в пункт назначения. Преодолев речные системы Дона, Волги и Камы, 17 июня понтон пришвартовался в док-камере, расположенной недалеко от Нижнекамска.

Преодолев речные системы Дона, Волги и Камы, 17 июня понтон пришвартовался в док-камере, расположенной недалеко от Нижнекамска. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»



От причала до места монтажа колонну доставили по специально проработанному и подготовленному маршруту. Для этого расширили проезды, убрали встречающиеся на пути препятствия и построили временные сооружения. На самой строительной площадке выделили территорию для размещения колонны и проведения процедуры таможенной очистки. Этот отрезок пути специалисты называют «последней милей».

Стратегическое значение проекта

Прибывшая из Южной Кореи колонна DA013-01 впечатляет своими габаритами: высота — 78 метров, диаметр — 8 метров, вес — 640 тонн. Оборудование входит в состав узла первичного фракционирования, предназначенного для выделения мазута пиролиза и газойля пиролиза из пирогаза, поступающего из печей пиролиза.

— На новой колонне первичного фракционирования будет очищаться пирогаз от тяжелых углеводородов и кокса. Стратегическое значение проекта заключается в уменьшении реализации сырья и увеличении переработки товарной продукции. Из полученного этилена, пропилена будут изготовлены дорогостоящие сопутствующие товары, такие как полиэтилен, полипропилен, пластики, каучуки, — говорит Ленар Нагимуллин, директор завода Этилен-600.

Прибывшая из Южной Кореи колонна DA013-01 впечатляет своими габаритами: высота — 78 метров, диаметр — 8 метров, вес — 640 тонн

Процесс первичного фракционирования будет обеспечиваться двумя циклами закалочного масла, используемого в качестве теплоносителя для охлаждения пирогаза и передачи рекуперированного тепла потребителям.

В верхней секции колонны первичного фракционирования крекинг-газ будет очищаться от следов компонентов масла за счет промывки пиробензином. В средней — будут охлаждаться и конденсироваться легкие компоненты масла, в верхней — крекинг-газ пройдет очистку от следов масла.

Свои локальные очистные и факел бездымного горения

По словам специалистов, технологический узел колонны, как и весь проект в целом, спроектированный с использованием передовых технологий, не окажет вредного воздействия на окружающую среду. Это подтверждают положительные заключения государственной экологической и главной государственной экспертизы.

Комплекс будет работать по новейшим технологиям в области переработки углеводородного сырья, что обеспечит надежность, безопасность и эффективность производства. Собственные локальные очистные сооружения позволят снизить потребление речной воды из Камы, что окажет благоприятное воздействие на окружающую среду.

— Вся образующаяся технологическая вода будет очищена и повторно использована на заводе. Сократить выбросы позволит факел бездымного горения. Самое главное — не сбросить углеводород в атмосферу, а сжечь его. При сжигании образуется только углекислый газ, — сообщил об особенностях проекта Ленар Нагимуллин, директор завода Этилен-600.

К монтажу специалисты привлекли уникальный крупнотоннажный кран DEMAG CC грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн.

По его словам, устанавливать колону DA013-01, как и все 17 единиц крупнотоннажного оборудования, будет организация Mammoet. К монтажу специалисты привлекли уникальный крупнотоннажный кран DEMAG CC грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн.

— Не каждый день осуществляется подъем крупнотоннажного оборудования. Если сама работа происходит за один день, то подготовка занимает целый год. К монтажу колонны мы начали готовиться еще осенью 2019 года. Мы подготовили проекты для доставки оборудования и резервирования. Таких кранов в стране не так много, мы его заблаговременно резервировали, — рассказал директор департамента строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим» Дамир Халимов.

264 единицы оборудования за весь навигационный период

До начала подъемных операций подрядчики прошли инструктаж по технике безопасности и только после этого приступили к кантованию колонны, переводя ее в вертикальное положение. Для монтажа оборудования планируется задействовать на разных этапах порядка двух десятков человек.

Наблюдать за процессом начала сборки первого крупногабаритного оборудования на новом комплексе ЭП-600 приехал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин. Руководитель компании пояснил, насколько это важная процедура.

Наблюдать за процессом начала сборки первого крупногабаритного оборудования на новом комплексе ЭП-600 приехал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин

— Мы присутствуем при самом уникальном моменте нашего проекта. К нему мы приступили, несмотря на ситуацию в мире, связанную с распространением коронавируса, «Нижнекамскнефтехим» продолжает инвестиционную программу. Сегодня монтируется самая тяжелая колонна. Это очередная веха в реализации этого проекта. Мы знаем, что проект идет четко и закончится вовремя, — подчеркнул генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

В ближайшее время на площадку доставят еще 17 единиц крупногабаритного оборудования. Всего в навигационный период с июня по сентябрь 2020 года на «Нижнекамскнефтехим» прибудут 264 единицы оборудования.

Хранить его будут на временных складах поблизости от места монтажа, что позволит сократить временные и логистические издержки, связанные с выполнением процедур по таможенной очистке. Поставка оборудования завершится компанией Linde AG в июле 2021 года.

«Со всех сторон этот проект является экономически и социально выгодным»

Этилен-600 — один из главных стратегических проектов «Нижнекамскнефтехима». Комплекс позволит обновить и расширить линейки выпускаемой продукции.

Несмотря на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса, компания ни на один день не приостановила реализацию этого масштабного проекта, а, приняв все санитарно-эпидемиологические меры, продолжила работу.

— Это продолжение развития нашего предприятия, увеличение выпуска товарной продукции, отчислений в республиканский бюджет. Со всех сторон этот проект является экономически и социально выгодным для всей республики и России в целом. У нас рассматривается как рост уже ранее выпускаемой продукции, такой как полиэтилен, полипропилен, также рассматривается выпуск новых видов продукции, о которой узнаем в самое ближайшее время, — рассказал о будущем заводе генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Наряду с этиленом объемами 600 тыс. тонн в год, здесь будут выпускать пропилен — 270 тыс. тонн в год, бензол — 248 тыс. тонн в год, бутадиен — 89 тыс. тонн в год. Наращивание производства и выпуск новой продукции будут способствовать социально-экономическому развитию региона. На территории комплекса будет создано 600 новых рабочих мест, увеличится объем налоговых поступлений в бюджет города и республики.

Наряду с этиленом объемами 600 тыс. тонн в год, здесь будут выпускать пропилен — 270 тыс. тонн в год, бензол — 248 тыс. тонн в год, бутадиен — 89 тыс. тонн в год

— У нас будут работать 200 специалистов ИТР и 400 машинистов, аппаратчиков. В основном это будут жители Нижнекамска. Персонал нужен опытный, поэтому будем набирать с действующего производства либо выпускников вузов, прошедших стажировку на действующем производстве. И к пусконаладочным работам обученный персонал будет уже набран, — подчеркнул директор завода Этилен-600 Ленар Нагимуллин.

Напомним, реализация уникального проекта по строительству олефинового комплекса началась с подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве между Группой ТАИФ и немецкой компанией Linde AG в июне 2017 года на полях Петербургского международного экономического форума.

Там же в рамках только что подписанного документа между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и подразделением Linde Engineering было заключено базовое соглашение на проектирование, поставку оборудования и оказание услуг по пуску в эксплуатацию первого этапа будущего завода.

Чуть позже, в феврале 2017 года, в головном офисе АО «ТАИФ» состоялось подписание контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и международной турецкой строительной компанией «Гемонт» по проекту «Строительство олефинового комплекса ЭП-600».

Турецкая компания была выбрана по итогам двух этапов тендера. Она представила наилучшее предложение как с технической, так и с экономической точки зрения. Технологию предложила германская компания Linde AG, она же выполнит инженерные работы, поставит оборудование и материалы.

В Татарстане «Гемонт» известен давно. Компанией был реализован ряд крупных проектов, в том числе строительство объектов на АО «ТАИФ-НК». Турецкая компания выполняла работы по возведению сооружений и монтажу оборудования на Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО).

Во время работ на ЭП-600 «Гемонт» планирует привлекать и местные строительные организации.

— Несмотря на пандемию, мы своевременно приступили к проекту и ведем его в соответствии с графиком. Многие проекты в мире сейчас испытывают сложности, наш проект, к счастью, этому не подвергся. Сегодня выполняется первая операция по монтажу крупнотоннажного оборудования. Надеюсь, что наша работа будет идти по графику и вовремя сдадим проект «Нижнекамскнефтехиму», — рассказал о ходе строительных работ Левент Куршун, руководитель проекта нового этиленового комплекса Этилен-600.

«Мы знаем, какие могут быть проблемы, и принимаем меры»

Во время работ на ЭП-600 «Гемонт» планирует привлекать и местные строительные организации. Но на наиболее ответственных участках сварочные работы, монтаж металлоконструкций и технологических трубопроводов будут выполнять специалисты из Турции.

— Если говорить о проценте рабочей силы, которую используем, то количество местных рабочих составляет 70—75%. Мы постараемся выдержать это процентное соотношение. Но на некоторых специфических видах работ мы будем применять свою рабочую силу, как и делали ранее, — отметил Левент Куршун.

Он подчеркнул, что каждый проект имеет определенные риски, особенно — в период пандемии. Чтобы их минимизировать, «Гемонт» подготовил целый комплекс мероприятий.

По словам специалистов, основной этап строительства завершится в декабре 2022 года. Первую тонну продукции нефтехимики планируют получить в начале второго полугодия 2023-го

— Мы эту работу делаем не впервые. Мы знаем, какие могут быть проблемы, и принимаем определенные меры. В пиковые нагрузки не 6,5 тыс. человек будут работать, а 7 тысяч, но своевременно завершим работу, — заключил он, добавив, что ГК ТАИФ для «Гемонта» — особый заказчик.

— Руководство компании заинтересовано в том, чтобы проект был завершен своевременно и с высоким качеством. Поэтому всю помощь они оказывают, и мы благодарим их за это, — говорит Куршун.

Сегодня на грандиозной стройке «Нижнекамскнефтехима» трудятся 850 человек, привлечено 147 единиц техники. Помимо монтажа основного технологического оборудования, здесь роют котлованы, строят дороги и освещение, забивают сваи и бетонируют фундамент. Для рабочих строят вахтовый городок.

По словам специалистов, основной этап строительства завершится в декабре 2022 года. Первую тонну продукции нефтехимики планируют получить в начале второго полугодия 2023-го.



1 / 25 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов