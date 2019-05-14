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«Нижнекамскнефтехим» закупил реанимобили

14:05, 14.05.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» закупил реанимобили
Фото: предоставлено НКНХ

«Нижнекамскнефтехим» закупил два реанимобиля для поликлиники, которая обслуживает работников предприятия. Спецмашины укомплектованы новыми средствами эвакуации пациентов, шприцевой помпой, инновационным дыхательным оборудованием и дефибриллятором.

— Появление реанимобилей, безусловно, повысит качество оказываемой скорой неотложной помощи работникам «Нижнекамскнефтехима». И мы благодарны нефтехимикам за оснащение нашего автопарка, — рассказала главный врач ООО «МК «Спасение» Зиля Хисматова.

Спецавтомобили уже заступили на дежурство и начали выезжать по вызовам.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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