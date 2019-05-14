«Нижнекамскнефтехим» закупил реанимобили
«Нижнекамскнефтехим» закупил два реанимобиля для поликлиники, которая обслуживает работников предприятия. Спецмашины укомплектованы новыми средствами эвакуации пациентов, шприцевой помпой, инновационным дыхательным оборудованием и дефибриллятором.
— Появление реанимобилей, безусловно, повысит качество оказываемой скорой неотложной помощи работникам «Нижнекамскнефтехима». И мы благодарны нефтехимикам за оснащение нашего автопарка, — рассказала главный врач ООО «МК «Спасение» Зиля Хисматова.
Спецавтомобили уже заступили на дежурство и начали выезжать по вызовам.ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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