«Очень приятно, что нас не забывают»: «Нижнекамскнефтехим» поздравил ветеранов войны с 75-м Днем Победы

Руководство градообразующего предприятия навестило фронтовиков на дому и вручило памятные подарки

Фото: «Нижнекамскнефтехим»

На учете в Совете ветеранов «Нижнекамскнефтехима» состоят три участника боевых действий и 116 тружеников тыла. В юбилейный год 75-летия со Дня Победы каждый из них получил весомую финансовую поддержку и памятные подарки. От имени многотысячного коллектива благодарность фронтовикам высказал генеральный директор компании Айрат Сафин. Он совместно с заместителем мэра Нижнекамска Эльвирой Долотказиной, заместителем генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родионом Булашовым и председателем профсоюзной организации компании Фанисом Муртазиным навестил ветеранов Великой Отечественной войны, поблагодарил их за героизм и проявленное мужество.

«Поднялась страшная стрельба. Я выскочил на улицу, все кричат: «Конец войны!»



Первым гостей встречал 95-летний Владимир Кузьмич Каркоцкий. Фронтовик родился на окраине Польши, на территории, которая летом 1939 года вошла в состав Белоруссии. Когда началась война, ему было 16 лет. По словам ветерана, в родной деревне немцы появились уже на второй день.



— В воскресенье, 22 июня, из сельсовета на велосипеде приехал мужик и закричал страшное: «Война началась!» Через два дня в деревню на мотоциклах въехали немцы, потом пошли пехота, обозы. У нас в Вилейке было 16 тысяч евреев, всех убили. Загоняли в сарай на краю города, обкладывали соломой и поджигали. Для устрашения из соседних деревень сгоняли народ — смотреть, как людей заживо сжигают, — не сдерживая слез, рассказывает ветеран. Страшные события навсегда врезались в его память.

Первым гостей встречал 95-летний Владимир Каркоцкий. Фронтовик родился на окраине Польши в деревне Билынвичи Вилейского района

На фронт Владимир Кузьмич отправился в августе 1944-го, попал в 315-й гаубичный полк. Был связистом, помогал поддерживать связь между разведчиками и батареями. Победу встретил в Латвии. Весна 1945 года навсегда осталась в памяти фронтовика.

— Помню, мы легли спать. Ночью поднялась страшная стрельба. Я выскочил на улицу, а там все кричат: «Конец войны!» — говорит ветеран.

Летом 1945-го сержанта Каркоцкого отправили в Ленинградскую область восстанавливать город Лугу. В 1950-м демобилизовался и переехал в Альметьевск. Позже устроился работать на строящийся «Нижнекамскнефтехим». Начинал мастером, а последние 10 лет был начальником СМУ.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин поблагодарил Владимира Кузьмича за вклад в победу, подарил телевизор, теплый плед, продуктовый набор и букет цветов

В преддверии 9 Мая руководство «Нижнекамскнефтехима» навестило Владимира Каркоцкого на дому. Чтобы не подвергать ветерана войны опасности заражения коронавирусной инфекцией все были в медицинских масках и защитных перчатках.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин поблагодарил Владимира Кузьмича за вклад в победу, подарил телевизор, теплый плед, продуктовый набор и букет цветов.

— Дорогой Владимир Кузьмич, примите от «Нижнекамскнефтехима» искренние слова благодарности. Спасибо большое за ваше мужество и героизм! Это малое, что мы можем для вас сделать, — обратился к ветерану Айрат Сафин.

Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также поздравительные открытки от имени президента РФ, президента РТ и главы НМР, ценные подарки Владимиру Кузьмичу вручила заместитель мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина.

«Столько подарков! Спасибо, очень приятно»

Поздравления к 9 Мая в этот день получил и ветеран Великой Отечественной Анас Шафигуллович Хайруллин. Фронтовик встретил гостей в боевом расположении духа. Он рассказал, что война началась, когда ему было всего 14 лет. Отца сразу забрали на фронт, а уже через два месяца пришло известие, что его часть разбомбили под Москвой и он пропал без вести. Через 3 года Анис Хайруллин отправился на защиту родины. Он служил в пограничных войсках, награжден медалью «За победу над Германией».



Поздравления к 9 Мая в этот день получил и ветеран Великой отечественной Анас Шафигуллович Хайруллин

В 1964 году он устроился работать на «Нижнекамскнефтехим». Спустя 29 лет вышел на пенсию. Занимался изучением проектной документации, контролем средств автоматизации и комплектованием оборудования.

— Вся моя сознательная жизнь связана с предприятием «Нижнекамскнефтехим». Поэтому каждый праздник, каждая встреча с коллегами мне особенно дороги, — сказал ветеран войны. В ответ руководство «Нижнекамскнефтехима» поблагодарило фронтовика за вклад в победу над фашисткой Германией, вручило ценные подарки и букет цветов.

— Анас Шафигуллович, от всей души, от нас всех примите искренние поздравления с великим праздником 9 Мая. Нам очень приятно, что вы рядом с нами. Вы всегда принимаете участие в мероприятиях «Нижнекамскнефтехима», даете советы, а мы с удовольствием им следуем. Крепкого вам здоровья! — торжественно сказал заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

Вся сознательная жизнь Анаса Хайруллина связана с предприятием «Нижнекамскнефтехим»

— Спасибо за поздравления! Столько подарков я получил. Очень приятно, очень! — поделился впечатлениями растроганный Анас Шафигуллович.

«Приятно, что о нас никто не забывает»



В преддверии 9 Мая руководство «Нижнекамскнефтехима» навестило на дому и Фаузи Бикмухаметовича Тазиева. В годы войны он служил на Дальнем Востоке, награжден медалью «За победу над Японией».



В 1965 году фронтовик войны устроился на «Нижнекамскнефтехим». Трудился слесарем на заводе ДБ и УВС.

— Как у вас дела, дорогой Фаузи Бикмухаметович? — поинтересовался Айрат Сафин, присев рядом с ветераном.

— Спасибо, хорошо, — ответил фронтовик. — Мне очень приятно, что о нас никто не забывает, оказывает помощь, проявляет заботу и внимание. Желаю всем мирного неба и благополучия.

В преддверии 9 Мая руководство «Нижнекамскнефтехима» навестило на дому и Фаузи Бикмухаметовича Тазиева

В этот день участник Великой Отечественной войны также получил от руководства «Нижнекамскнефтехима» памятные ценные подарки и большой букет цветов.

С заботой и вниманием к каждому фронтовику и труженику тыла



Помимо участников боевых действий памятные подарки, цветы и поздравления получили все труженики тыла, состоящие на учете в Совете ветеранов «Нижнекамскнефтехима».



— Хочется выразить ветеранам войны слова огромной благодарности за все, что они для нас сделали. Программа празднования Дня Победы на «Нижнекамскнефтехиме» началась еще в начале года, все ветераны и труженики тыла окружены у нас заботой и вниманием. Хочется пожелать им удачи, чтоб берегли себя! — сказал заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

— Забота о наших дорогих ветеранах, их благополучии всегда будет в числе приоритетных в работе профсоюзной организации. День Победы — великий, всенародный праздник, а в этом году он особенный — мы отмечаем 75-летие этого великого дня. Профсоюзные активисты в эти дни навещают тружеников тыла. За эти 2 дня мы обойдем буквально всех, передадим слова благодарности и низкий поклон, вручим подарки и продуктовые наборы. Желаю всем нашим ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, заботы близких и активного долголетия, — отметил председатель профсоюзной организации компании Фанис Муртазин.

Заботу о ветеранах ветераны войны и тружениках тыла «Нижнекамскнефтехим» проявляет на протяжении многих лет

Заботу о ветеранах ветераны войны и тружениках тыла «Нижнекамскнефтехим» проявляет на протяжении многих лет. Компания перечисляет доплаты к пенсии, выделяет средства на праздники и круглые даты, оформляет бесплатную подписку на корпоративные газеты.

— Для меня большая честь лично поздравить дорогих ветеранов войны и тружеников тыла с 75-й годовщиной Победы. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше, поэтому надо трепетно относиться к каждому из них. Нашим ветеранам, помимо годовой компенсации за услуги ЖКХ, мы также оплатили ремонт в квартире и перечислили денежное вознаграждение к 9 Мая, подарили телевизоры и другие ценные подарки. Это достойный вклад, но в любом случае, наша поддержка деньгами не измеряется. Мы заботимся о ветеранах всегда и откликаемся на их просьбы, — отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин в беседе с «Реальным временем».

Айрат Сафин рассказал, что в его семье часто говорили о тяжелом военном времени.

— Моей бабушке уже 98 лет, она — труженица тыла, и часто рассказывала нам про тяготы войны. Больше всего мне запомнились ее словам о том, что все можно пережить — и голод, и холод, но самое тяжелое — перенести войну. Мы очень рады, что живем в мирное время, — сказал Айрат Сафин.