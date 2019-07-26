Как предприниматели подвинули сырьевиков в динамике экспорта
В Татарстане отмечен рост поставок за рубеж товаров и услуг за счет неэнергетического сектора
По данным Министерства экономики, объемы общего экспорта Татарстана за первое полугодие несущественно снизились, притом что объемы экспорта малого и среднего бизнеса выросли почти на миллиард долларов США. Республика вывела на зарубежный рынок более половины компаний от запланированного на 2019 год и заняла лидирующую позицию в Поволжье в развитии экспорта товаров и услуг в секторе малого и среднего предпринимательства. Подробнее — в материале «Реального времени».
Неэнергетический экспорт вступил в конкуренцию с сырьевым
На фоне роста сырьевого экспорта Татарстана прошлых лет в этом году объемы поставок продукции за рубеж из республики снизились на 9,3%. Но регион все же сохраняет лидирующую позицию в ПФО по экспорту. Главным образом и традиционно за счет таких предприятий, как «Аммоний», «Менделеевсказот», «Татагрохимсервис», Казанский завод синтетического каучука, «Нижнекамскнефтехим», КАМАЗ. За 4 месяца 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, вырос экспорт азотных удобрений на $36 млн, синтетического каучука — на $15 млн. Положительную динамику показали полистирол (на $5,9 млн), а также грузовые автомобили (на $5,4 млн) и спецавтотранспорт (на $7,5 млн). Благодаря развитию малого и среднего бизнеса несырьевой неэнергетический экспорт республики значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $960 млн.
В России уже не раз отмечали, что именно сектор малого и среднего предпринимательства обладает наибольшим потенциалом для роста несырьевого неэнергетического экспорта. По этой причине правительство делает особый акцент на более эффективное использование экспортного потенциала регионов и активное привлечение к освоению зарубежных рынков представителей малого и среднего бизнеса.
«Факторы роста» «малышей»
На заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам Минэкономразвития России представило результаты анализа экспорта малого и среднего предпринимательства в первом полугодии 2019 года. Эксперты оценивали количество экспортеров в субъектах РФ, объем несырьевого экспорта, а также «факторы роста», «факторы инфраструктурной обеспеченности» и «дополнительные факторы», среди которых, например, стоимость электроэнергии. Согласно оценке федеральных властей по освоению зарубежных рынков малыми и средними предприятиями Татарстан стал лидером среди регионов ПФО и продолжает удерживать первое место по объему экспорта в Приволжье.
Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ, по итогам первого полугодия выполнение плана в республике по количеству компаний малого и среднего бизнеса, продукцию которых отправили на экспорт, составило 106%. На зарубежный рынок уже вышли 48 предприятий от 90 запланированных на 2019 год. Экспортно ориентированные компании поставляют продукцию для машиностроения, медицины, строительной и сельскохозяйственной отраслей в ОАЭ, США, Турцию, Казахстан, Украину, Белоруссию, Узбекистан, Венгрию, Индию, Польшу, Мексику.
По мнению специалистов Министерства экономики РТ, одной из причин такого роста является включение экспорта в одно из приоритетных направлений российской экономики. Основная задача национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 году. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» республика ставит цель — к 2024 году вывести на зарубежные рынки 407 компаний малого и среднего бизнеса.
Для создания благоприятных условий для предпринимателей и достижения целевых показателей в развитии экспортной деятельности в нынешнем году в Татарстане ввели Региональный экспортный стандарт, который разработал «Российский экспортный центр», используя имеющийся мировой опыт. Стандарт содержит комплекс мер по развитию экспорта и внедряется в «пилотном» режиме в 11 регионах страны. Предполагается, что на основании региональной практики документ отредактируют и с 2020 года внедрят во всех регионах России.
В этом году в республике предприняли ряд шагов, чтобы стимулировать экспорт — представители малого и среднего бизнеса примут участие в 13 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в странах ближнего и дальнего зарубежья. Совсем недавно запустили обучающую программу для предпринимателей «Экспортный акселератор». Руководители предприятий находят иностранных партнеров и расширяют рынки сбыта своей продукции, в том числе и благодаря помощи Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Как уверяют в министерстве, фонд на безвозмездной основе обучает предпринимателей внешнеэкономической деятельности, переводит договоры и презентационные материалы компаний на иностранные языки, софинансирует приведение продукции в соответствие с требованиями международной сертификации, необходимыми для экспорта товара.
Поддержка экспортеров
Предпосылки для дальнейшего роста экспорта у республики имеются, считают в Минэкономики, в частности, и за счет роста числа предпринимателей. По итогам первого полугодия реализации нацпроекта их стало больше на 4,4 тысячи человек. В Татарстане создана база из 400 экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих экспортный потенциал. Основные отрасли, на которые правительство РТ делает акцент: машиностроение, агропромышленный комплекс, туристические услуги. В этом году экспортно-ориентированные малые и средние предприятия получат поддержку на 155 млн рублей, в том числе на 58,6 миллиона из федерального бюджета.
Опыт Татарстана могут распространить и на другие субъекты РФ. Федеральное правительство планирует заложить данные мониторинга в основу дальнейшего формирования региональных проектов развития экспорта.
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