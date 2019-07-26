Как предприниматели подвинули сырьевиков в динамике экспорта

В Татарстане отмечен рост поставок за рубеж товаров и услуг за счет неэнергетического сектора

По данным Министерства экономики, объемы общего экспорта Татарстана за первое полугодие несущественно снизились, притом что объемы экспорта малого и среднего бизнеса выросли почти на миллиард долларов США. Республика вывела на зарубежный рынок более половины компаний от запланированного на 2019 год и заняла лидирующую позицию в Поволжье в развитии экспорта товаров и услуг в секторе малого и среднего предпринимательства. Подробнее — в материале «Реального времени».

Неэнергетический экспорт вступил в конкуренцию с сырьевым



На фоне роста сырьевого экспорта Татарстана прошлых лет в этом году объемы поставок продукции за рубеж из республики снизились на 9,3%. Но регион все же сохраняет лидирующую позицию в ПФО по экспорту. Главным образом и традиционно за счет таких предприятий, как «Аммоний», «Менделеевсказот», «Татагрохимсервис», Казанский завод синтетического каучука, «Нижнекамскнефтехим», КАМАЗ. За 4 месяца 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, вырос экспорт азотных удобрений на $36 млн, синтетического каучука — на $15 млн. Положительную динамику показали полистирол (на $5,9 млн), а также грузовые автомобили (на $5,4 млн) и спецавтотранспорт (на $7,5 млн). Благодаря развитию малого и среднего бизнеса несырьевой неэнергетический экспорт республики значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $960 млн.

В России уже не раз отмечали, что именно сектор малого и среднего предпринимательства обладает наибольшим потенциалом для роста несырьевого неэнергетического экспорта. По этой причине правительство делает особый акцент на более эффективное использование экспортного потенциала регионов и активное привлечение к освоению зарубежных рынков представителей малого и среднего бизнеса.

Регион сохраняет лидерские позиции в ПФО по экспорту за счет таких компаний, как «Аммоний», «Менделеевсказот», «Татагрохимсервис», Казанский завод синтетического каучука, «Нижнекамскнефтехим», КАМАЗ. Фото Максима Платонова

«Факторы роста» «малышей»

На заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам Минэкономразвития России представило результаты анализа экспорта малого и среднего предпринимательства в первом полугодии 2019 года. Эксперты оценивали количество экспортеров в субъектах РФ, объем несырьевого экспорта, а также «факторы роста», «факторы инфраструктурной обеспеченности» и «дополнительные факторы», среди которых, например, стоимость электроэнергии. Согласно оценке федеральных властей по освоению зарубежных рынков малыми и средними предприятиями Татарстан стал лидером среди регионов ПФО и продолжает удерживать первое место по объему экспорта в Приволжье.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ, по итогам первого полугодия выполнение плана в республике по количеству компаний малого и среднего бизнеса, продукцию которых отправили на экспорт, составило 106%. На зарубежный рынок уже вышли 48 предприятий от 90 запланированных на 2019 год. Экспортно ориентированные компании поставляют продукцию для машиностроения, медицины, строительной и сельскохозяйственной отраслей в ОАЭ, США, Турцию, Казахстан, Украину, Белоруссию, Узбекистан, Венгрию, Индию, Польшу, Мексику.

По мнению специалистов Министерства экономики РТ, одной из причин такого роста является включение экспорта в одно из приоритетных направлений российской экономики. Основная задача национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 году. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» республика ставит цель — к 2024 году вывести на зарубежные рынки 407 компаний малого и среднего бизнеса.

Минэкономразвития Татарстана предприняло в этом году ряд шагов, чтобы стимулировать экспорт — представители малого и среднего бизнеса примут участие в 13 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в странах ближнего и дальнего зарубежья. Фото rt.rbk.ru

Для создания благоприятных условий для предпринимателей и достижения целевых показателей в развитии экспортной деятельности в нынешнем году в Татарстане ввели Региональный экспортный стандарт, который разработал «Российский экспортный центр», используя имеющийся мировой опыт. Стандарт содержит комплекс мер по развитию экспорта и внедряется в «пилотном» режиме в 11 регионах страны. Предполагается, что на основании региональной практики документ отредактируют и с 2020 года внедрят во всех регионах России.

В этом году в республике предприняли ряд шагов, чтобы стимулировать экспорт — представители малого и среднего бизнеса примут участие в 13 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в странах ближнего и дальнего зарубежья. Совсем недавно запустили обучающую программу для предпринимателей «Экспортный акселератор». Руководители предприятий находят иностранных партнеров и расширяют рынки сбыта своей продукции, в том числе и благодаря помощи Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Как уверяют в министерстве, фонд на безвозмездной основе обучает предпринимателей внешнеэкономической деятельности, переводит договоры и презентационные материалы компаний на иностранные языки, софинансирует приведение продукции в соответствие с требованиями международной сертификации, необходимыми для экспорта товара.

Поддержка экспортеров

Предпосылки для дальнейшего роста экспорта у республики имеются, считают в Минэкономики, в частности, и за счет роста числа предпринимателей. По итогам первого полугодия реализации нацпроекта их стало больше на 4,4 тысячи человек. В Татарстане создана база из 400 экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих экспортный потенциал. Основные отрасли, на которые правительство РТ делает акцент: машиностроение, агропромышленный комплекс, туристические услуги. В этом году экспортно-ориентированные малые и средние предприятия получат поддержку на 155 млн рублей, в том числе на 58,6 миллиона из федерального бюджета.

— Выход на экспорт для каждого предприятия — непростой и очень ответственный шаг, — комментирует позитивные итоги последних шести месяцев министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, — Но принимая такое решение, предприниматель должен понимать, что он может обратиться за поддержкой к государству и эта поддержка должна быть комплексной и реальной.

Опыт Татарстана могут распространить и на другие субъекты РФ. Федеральное правительство планирует заложить данные мониторинга в основу дальнейшего формирования региональных проектов развития экспорта.