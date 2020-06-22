На заводе Этилен-600 начался монтаж крупногабаритного оборудования весом 640 тонн

Фото: Лилия Егорова

ПАО «Нижнекамскнефтехим» начал сборку первого крупногабаритного оборудования на новом заводе ЭП-600. Специализированная подрядная организация Mammoet приступила к монтажу колонны первичного фракционирования. Поднимать ее будут при помощи специального крана грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн.

Высота колонны — 78 метров, диаметр — 8 метров, вес — 640 тонн. Для монтажных работ планируется задействовать порядка 20 человек.

Оборудование, прибывшее по воде из Южной Кореи, входит в состав узла первичного фракционирования, предназначенного для выделения мазута пиролиза и газойля пиролиза из пирогаза, поступающего из печей пиролиза.

С ходом монтажных работ первого оборудования на Этилене-600 ознакомится генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Для нефтехимической компании комплекс Этилен-600 — один из главных стратегических проектов. Он обновит и расширит линейки выпускаемой продукции.

Наряду с этиленом объемами 600 тыс. тонн в год, здесь будут выпускать пропилен — 270 тыс. тонн в год, бензол — 248 тыс. тонн в год, бутадиен — 89 тыс. тонн в год.

Сегодня на грандиозной стройке «Нижнекамскнефтехима» трудятся 850 человек, привлечено 147 единиц техники. Помимо монтажа основного технологического оборудования, здесь роют котлованы, строят дороги и освещение, забивают сваи и бетонируют фундамент. Для рабочих строят вахтовый городок.

В ближайшее время на площадку доставят еще 17 единиц крупногабаритного оборудования. Всего в навигационный период с июня по сентябрь 2020 года на «Нижнекамскнефтехим» прибудет 264 единицы оборудования.

Хранить его будут на временных складах поблизости от места монтажа, что позволит сократить временные и логистические издержки, связанные с выполнением процедур по таможенной очистке.

Поставку оборудования компания Linde AG завершит в июле 2021 года.