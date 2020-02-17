«Нижнекамскнефтехим»: с заботой о людях труда
С 1 февраля нижнекамский нефтехимический комплекс вновь увеличил заработную плату своим сотрудникам
В подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим» сегодня работают почти 15 тысяч человек. В компании, прекрасно понимая ценность человеческого капитала, на всем протяжении своей деятельности проявляют заботу о людях труда. В чем это выражается — в материале «Реального времени».
Несмотря на мировую экономическую ситуацию
Уже в марте сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в расчетках по итогам февраля ожидает приятный сюрприз: заработная плата с 1 февраля вновь прибавилась. У каждого работника она изменится индивидуально и повышение составит от 5 до 15%. Исполнительная дирекция вышла с предложением повышения заработной платы и нашла абсолютную поддержку акционеров компании. С этой целью в ПАО «Нижнекамскнефтехим» утверждено новое Положение о премировании и увеличен размер премии по всем структурным подразделениям. Для технологических заводов и ремонтных служб дифференцированно изменен расчет базовой ставки, исходя из категории персонала, специфики и сложности производств.
Руководство и акционеры компании уверены — несмотря на сложную экономическую ситуацию на глобальном рынке, ожесточение конкуренции, спад в мировом автопроме, повлиявший на котировки натурального и синтетического каучуков, пластиков и пластмасс, рост цен на сырье и тарифы на энергоносители, необходимо поддерживать высокий уровень жизни работников. Так, в 2019 году, по сравнению с 2018-м, зарплата выросла на 13%, с сохранением всех видов надбавок, доплат, премий и иных стимулирующих выплат.
На производстве
Многое из того, что кажется работникам «Нижнекамскнефтехима» привычным и естественным, у работающих в других сферах, вызывает белую зависть. Взять хотя бы доставку до предприятия и обратно в город. Далеко не каждый работодатель готов взять на себя дополнительные расходы, чаще персоналу приходится самостоятельно решать этот вопрос. На «Нижнекамскнефтехим» и обратно в город работников доставляют десятки комфортабельных автобусов, ежедневно курсирующих по 10 специальным маршрутам с интервалом движения в 5 минут.
К слову, о комфорте: на рабочем месте человек проводит почти треть своего времени. На «Нижнекамскнефтехиме» постоянно ведутся работы по улучшению бытовых
условий — сформирована программа по ремонту столовых, раздевалок,
душевых, комнат отдыха. Кроме того, нефтехимики в ближайшее время перейдут на новую систему обеспечения спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Новая спецодежда, выполненная в корпоративных цветах НКНХ, будет отвечать самым строгим современным требованиям, учитывающим физиологические особенности, характер работы, поэтому работать в ней будет удобно и комфортно.
Шагая в ногу со временем, обеспечивая соответствие квалификации и компетенций работников современному уровню развития науки и технологий, создавая условия непрерывной адаптации к изменениям в социально-экономической и технологических сферах, «Нижнекамскнефтехим» вкладывает существенные ресурсы в обучение и повышение квалификации персонала. Работа эта ведется планомерно и безостановочно. Только в минувшем 2019 году различные виды обучения прошли свыше 12,5 тыс. рабочих, специалистов и руководителей.
Все работники НКНХ обеспечены медицинским сопровождением. Работающий человек ценит свое время и деньги, но время больше. Поэтому на территории промышленной зоны в просторной, модернизированной и оснащенной современным оборудованием поликлинике без очередей ведут прием врачи практически по всем направлениям, проводятся все виды обследований.
И в быту
Социальный пакет сотрудников компании включает в себя корпоративные ипотечные программы и программы софинансирования ипотечных государственных программ. Улучшить свои жилищные условия или приобрести впервые свою квартиру может даже молодой специалист. Молодым семьям на приобретение товаров первой необходимости предоставляется ссуда, а рождение ребенка всегда сопровождается материальной поддержкой от предприятия.
Предприятие всегда приходит на помощь к работнику и в радостных событиях — дни рождения, юбилеи, бракосочетание, и в сложные моменты — смерть близких родственников, чрезвычайное происшествие… Также все работники получают дополнительную выплату к отпуску в размере оклада, на пенсию работника провожают также с солидной финансовой поддержкой.
Поддержка ЗОЖ
Спорт и здоровый образ жизни — это отдельная страница в большой социальной деятельности «Нижнекамскнефтехима». До 150 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, проводимых ежегодно в ПАО «Нижнекамскнефтехим», позволяют раскрыть спортивные и творческие таланты практически каждому сотруднику.
Мощная спортивная база «Нижнекамскнефтехима» включает в себя 18 спортивных объектов, в том числе два ледовых дворца спорта общей вместимостью 8 тысяч мест, спорткомплекс «Нефтехимик», спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», спортзал «Факел», детско-юношеские спортивные школы, учебно-тренировочный центр «Алмаш», где в удобное время могут позаниматься любители, а также оттачивают мастерство профессиональные спортсмены.
Собственный санаторий-профилакторий «Корабельная роща» открыт для реабилитации, восстановления и просто отдыха работников круглый год. Ежегодно детям сотрудников предоставляются путевки в оздоровительные лагеря «Юность» и «Олимпиец». Причем родители оплачивают лишь малую часть реальной стоимости путевок.
Также предоставляется возможность отдохнуть в здравницах Татарстана, России и Черноморского побережья.
В целом, если говорить о внимании руководства ко многим сферам жизни работников акционерного общества, то оно начинается с момента подписания трудового договора с сотрудником, но не заканчивается его выходом на пенсию.
Бывших нефтехимиков не бывает — это правило очень гармонично вписывается в социальную политику компании. Ветеранская организация нефтехимиков насчитывает более 10,5 тыс. человек. Все ветераны и после выхода на пенсию остаются под покровительством своего предприятия — ежемесячно выплачивается негосударственная пенсия, производятся выплаты к праздничным датам, выделяются санаторные путевки, оказывается дополнительная медицинская помощь.
В совете ветеранов — три участника боевых действий и 123 ветерана трудового фронта. В этом году, когда страна будет отмечать 75–летие Победы в Великой Отечественной войне, ни один ветеран и труженик тыла не останутся без внимания.
Курс — на развитие
Какие бы события ни происходили на мировой экономической арене, в ПАО «Нижнекамскнефтехим» смотрят в будущее с оптимизмом. Имея слаженный, профессиональный коллектив и стратегическую программу развития, компания продолжает совершенствовать технологии, модернизировать производство, осваивать востребованные виды продукции и вводить новые мощности. Так, завершается строительство производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК), мощностью в 60 тыс. тонн в год, продолжается реализация проектов по строительству этиленового комплекса на 600 тыс. тонн в год, возводится ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.
Решая важнейшие производственные задачи, ПАО «Нижнекамскнефтехим» опирается на знания, опыт и трудолюбие всего своего коллектива. И, отвечая взаимностью, наращивает блок социальных программ и проектов.
Руководство предприятия понимает, что только слаженная работа коллектива, с одной стороны, и усилия руководства при поддержке акционеров — с другой — могут стать важной опорой для всех будущих побед и достижений. Каждый должен вложиться в общее дело, быть частью его, болеть, переживать, соучаствовать и радоваться новым достижениям и успехам.
Как сказал председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов на годовом собрании акционеров компании в прошлом году: «У молодого поколения нефтехимиков есть все возможности, необходимые для того, чтобы подтянуть, нарастить свой уровень профессиональной компетенции. Если ты связал свою профессию, свою жизнь с комбинатом, предан ему душой и сердцем, то будь однозначно уверен, что «Нефтехим» тебе ответит еще большей взаимностью».
Партнерский материал
комментарии
ПО, затем НПО (Научно Производственное Объединение), ныне ПАО (Публичное Акционерное Общество) "Нижнекамскнефтехим" всегда было флагманом нефтехимии СССР, РСФСР и ТАССР, а ныне и РФ и РТ.