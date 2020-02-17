«Нижнекамскнефтехим»: с заботой о людях труда

С 1 февраля нижнекамский нефтехимический комплекс вновь увеличил заработную плату своим сотрудникам

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим» сегодня работают почти 15 тысяч человек. В компании, прекрасно понимая ценность человеческого капитала, на всем протяжении своей деятельности проявляют заботу о людях труда. В чем это выражается — в материале «Реального времени».

Несмотря на мировую экономическую ситуацию

Уже в марте сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в расчетках по итогам февраля ожидает приятный сюрприз: заработная плата с 1 февраля вновь прибавилась. У каждого работника она изменится индивидуально и повышение составит от 5 до 15%. Исполнительная дирекция вышла с предложением повышения заработной платы и нашла абсолютную поддержку акционеров компании. С этой целью в ПАО «Нижнекамскнефтехим» утверждено новое Положение о премировании и увеличен размер премии по всем структурным подразделениям. Для технологических заводов и ремонтных служб дифференцированно изменен расчет базовой ставки, исходя из категории персонала, специфики и сложности производств.

Руководство и акционеры компании уверены — несмотря на сложную экономическую ситуацию на глобальном рынке, ожесточение конкуренции, спад в мировом автопроме, повлиявший на котировки натурального и синтетического каучуков, пластиков и пластмасс, рост цен на сырье и тарифы на энергоносители, необходимо поддерживать высокий уровень жизни работников. Так, в 2019 году, по сравнению с 2018-м, зарплата выросла на 13%, с сохранением всех видов надбавок, доплат, премий и иных стимулирующих выплат.

На производстве



Многое из того, что кажется работникам «Нижнекамскнефтехима» привычным и естественным, у работающих в других сферах, вызывает белую зависть. Взять хотя бы доставку до предприятия и обратно в город. Далеко не каждый работодатель готов взять на себя дополнительные расходы, чаще персоналу приходится самостоятельно решать этот вопрос. На «Нижнекамскнефтехим» и обратно в город работников доставляют десятки комфортабельных автобусов, ежедневно курсирующих по 10 специальным маршрутам с интервалом движения в 5 минут.

К слову, о комфорте: на рабочем месте человек проводит почти треть своего времени. На «Нижнекамскнефтехиме» постоянно ведутся работы по улучшению бытовых

условий — сформирована программа по ремонту столовых, раздевалок,

душевых, комнат отдыха. Кроме того, нефтехимики в ближайшее время перейдут на новую систему обеспечения спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Новая спецодежда, выполненная в корпоративных цветах НКНХ, будет отвечать самым строгим современным требованиям, учитывающим физиологические особенности, характер работы, поэтому работать в ней будет удобно и комфортно.

В ближайшее время нефтехимики перейдут на новую систему обеспечения спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты

Шагая в ногу со временем, обеспечивая соответствие квалификации и компетенций работников современному уровню развития науки и технологий, создавая условия непрерывной адаптации к изменениям в социально-экономической и технологических сферах, «Нижнекамскнефтехим» вкладывает существенные ресурсы в обучение и повышение квалификации персонала. Работа эта ведется планомерно и безостановочно. Только в минувшем 2019 году различные виды обучения прошли свыше 12,5 тыс. рабочих, специалистов и руководителей.

Все работники НКНХ обеспечены медицинским сопровождением. Работающий человек ценит свое время и деньги, но время больше. Поэтому на территории промышленной зоны в просторной, модернизированной и оснащенной современным оборудованием поликлинике без очередей ведут прием врачи практически по всем направлениям, проводятся все виды обследований.

И в быту



Социальный пакет сотрудников компании включает в себя корпоративные ипотечные программы и программы софинансирования ипотечных государственных программ. Улучшить свои жилищные условия или приобрести впервые свою квартиру может даже молодой специалист. Молодым семьям на приобретение товаров первой необходимости предоставляется ссуда, а рождение ребенка всегда сопровождается материальной поддержкой от предприятия.

Молодым семьям на приобретение товаров первой необходимости предоставляется ссуда, а рождение ребенка всегда сопровождается материальной поддержкой от предприятия

Предприятие всегда приходит на помощь к работнику и в радостных событиях — дни рождения, юбилеи, бракосочетание, и в сложные моменты — смерть близких родственников, чрезвычайное происшествие… Также все работники получают дополнительную выплату к отпуску в размере оклада, на пенсию работника провожают также с солидной финансовой поддержкой.

Поддержка ЗОЖ



Спорт и здоровый образ жизни — это отдельная страница в большой социальной деятельности «Нижнекамскнефтехима». До 150 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, проводимых ежегодно в ПАО «Нижнекамскнефтехим», позволяют раскрыть спортивные и творческие таланты практически каждому сотруднику.

Мощная спортивная база «Нижнекамскнефтехима» включает в себя 18 спортивных объектов, в том числе два ледовых дворца спорта общей вместимостью 8 тысяч мест, спорткомплекс «Нефтехимик», спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», спортзал «Факел», детско-юношеские спортивные школы, учебно-тренировочный центр «Алмаш», где в удобное время могут позаниматься любители, а также оттачивают мастерство профессиональные спортсмены.

До 150 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, проводимых ежегодно в ПАО «Нижнекамскнефтехим», позволяют раскрыть спортивные и творческие таланты практически каждому сотруднику

Собственный санаторий-профилакторий «Корабельная роща» открыт для реабилитации, восстановления и просто отдыха работников круглый год. Ежегодно детям сотрудников предоставляются путевки в оздоровительные лагеря «Юность» и «Олимпиец». Причем родители оплачивают лишь малую часть реальной стоимости путевок.

Также предоставляется возможность отдохнуть в здравницах Татарстана, России и Черноморского побережья.

В целом, если говорить о внимании руководства ко многим сферам жизни работников акционерного общества, то оно начинается с момента подписания трудового договора с сотрудником, но не заканчивается его выходом на пенсию.

Бывших нефтехимиков не бывает — это правило очень гармонично вписывается в социальную политику компании. Ветеранская организация нефтехимиков насчитывает более 10,5 тыс. человек. Все ветераны и после выхода на пенсию остаются под покровительством своего предприятия — ежемесячно выплачивается негосударственная пенсия, производятся выплаты к праздничным датам, выделяются санаторные путевки, оказывается дополнительная медицинская помощь.

В совете ветеранов — три участника боевых действий и 123 ветерана трудового фронта. В этом году, когда страна будет отмечать 75–летие Победы в Великой Отечественной войне, ни один ветеран и труженик тыла не останутся без внимания.

Курс — на развитие



Какие бы события ни происходили на мировой экономической арене, в ПАО «Нижнекамскнефтехим» смотрят в будущее с оптимизмом. Имея слаженный, профессиональный коллектив и стратегическую программу развития, компания продолжает совершенствовать технологии, модернизировать производство, осваивать востребованные виды продукции и вводить новые мощности. Так, завершается строительство производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК), мощностью в 60 тыс. тонн в год, продолжается реализация проектов по строительству этиленового комплекса на 600 тыс. тонн в год, возводится ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

Решая важнейшие производственные задачи, ПАО «Нижнекамскнефтехим» опирается на знания, опыт и трудолюбие всего своего коллектива. И, отвечая взаимностью, наращивает блок социальных программ и проектов.

Руководство предприятия понимает, что только слаженная работа коллектива, с одной стороны, и усилия руководства при поддержке акционеров — с другой — могут стать важной опорой для всех будущих побед и достижений. Каждый должен вложиться в общее дело, быть частью его, болеть, переживать, соучаствовать и радоваться новым достижениям и успехам.

Как сказал председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов на годовом собрании акционеров компании в прошлом году: «У молодого поколения нефтехимиков есть все возможности, необходимые для того, чтобы подтянуть, нарастить свой уровень профессиональной компетенции. Если ты связал свою профессию, свою жизнь с комбинатом, предан ему душой и сердцем, то будь однозначно уверен, что «Нефтехим» тебе ответит еще большей взаимностью».

Партнерский материал

