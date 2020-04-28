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Проходные «Нижнекамскнефтехима» оборудовали тепловизорами

10:00, 28.04.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Проходные «Нижнекамскнефтехима» оборудовали тепловизорами
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках борьбы с коронавирусом усиливают меры безопасности. На трех проходных предприятия установили специальные тепловизионные комплексы.

Оборудование, которое представляет собой небольшую камеру, способно распознавать лица и автоматически выявлять людей с повышенной температурой тела. При ее обнаружении тепловизор издает определенный звуковой сигнал. За показаниями тепловизоров сотрудники компании следят в круглосуточном режиме.


— Если человек идет с температурой до 37 градусов, то маркер подсвечивается зеленым цветом с обязательным показанием температуры. Если имеется превышение от 37 до 37,2 — желтым. А если температура тела человека, проходящего под камерой, будет свыше 37,2 градуса — то уже красным, — пояснил директор центра автоматизации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Гибадуллин.

ПромышленностьНефтехимия
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