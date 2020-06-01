Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» заселились в новые квартиры

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

24 семьи сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим» получили ключи от новых квартир, расположенных по улице Корабельной, дом 62. Работники заселились в одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Все они сдаются с чистовой отделкой и оборудованы счетчиками учета газа, электроэнергии, а также регуляторами тепла.

Жилье сотрудники предприятия приобретают по программе социальной ипотеки, которую «Нижнекамскнефтехим» реализует совместно с Государственным жилищным фондом (ГЖФ) при президенте РТ с 2005 года.



По этой же программе в ближайшее время квартиры в новостройках получат еще 32 семьи работников предприятия. Ключи от своих квартир нефтехимики получат в уже введенных жилых домах по адресам: проспект Химиков, дом 9д, улица Фикрята Табеева, дом 41 и улица Корабельная, дом 60.

Новоселами станут 56 семей работников «Нижнекамскнефтехима».

Партнерский материал