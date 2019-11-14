Вurito и Мот выступят в Нижнекамске в честь 90-летия Николая Лемаева

Сегодня в Нижнекамске отмечают 90-летие со дня рождения первого генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», основателя Нижнекамска Николая Лемаева. Праздничный концерт в честь этой знаменательной даты состоится 14 ноября в 18:00 в Ледовом дворце спорта. На сцене выступят популярная группа Вurito и рэпер Мот.

Концерт московских звезд — это только небольшая часть мероприятий, приуроченных к юбилею Лемаева. Празднование дня рождения легендарного руководителя началось накануне. 13 ноября Нижнекамск посетил президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с генеральным директором по развитию АО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым, генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азатом Бикмурзиным, главой Нижнекамского муниципального района, мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным, дочерью Николая Лемаева Татьяной Кондратьевой, внучкой Ольгой Беляковой. Они возложили цветы к памятнику Николая Лемаева, открыли мемориальную доску на доме, где жил легендарный руководитель, посетили праздничное памятное мероприятие с участием Ангелины Вовк.





