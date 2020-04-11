Как в Нижнекамске противостоят угрозе COVID-19 на станции очистки воды

На предприятии разработали программу санитарной обработки производства, оборудования и всей территории

Фото: Альберт Муклоков

Жители Нижнекамска могут быть спокойны: на станции очистки воды приняли все меры безопасности в условиях пандемии коронавируса. Предприятие разработало и приняло к действию программу санитарной обработки территории, производственных, бытовых помещений и технологического оборудования. Работникам СОВ-НКНХ удается за считанные часы обработать более 10 гектаров земли, а также провести уборку внутри помещений.

Дезинфекция дорог и помещений

Журналистов сотрудники СОВ-НКНХ встречали, приготовив медицинские маски и дезинфицирующие средства. Только после тщательной антибактериальной обработки рук участникам пресс-тура разрешили пройти на территорию предприятия. На время пандемии здесь усилены меры профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



На время пандемии усилены меры профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции

— СОВ-НКНХ — важный объект жизнеобеспечения города. В это непростое время мы продолжаем работать в штатном режиме. Мы подаем в город чистую питьевую воду, ведем плановые работы по очистке резервуаров от накопившегося шлама, — рассказал прессе главный инженер СОВ-НКНХ Радик Губайдуллин. — Роспотребнадзор выдал нам рекомендации по санитарной обработке и дезинфекции открытых территорий. Мы разработали мероприятия и утвердили программу.

Весь персонал СОВ-НКНХ имеет средства индивидуальной защиты, в помещениях установлены дезинфекторы для рук. Утром сотрудникам предприятия измеряют температуру тела, при появлении симптомов ОРВИ они отправляются к врачу для установки точного диагноза.



На улице масштабная генеральная уборка проходит раз в неделю, внутри помещений — ежедневно

Санитарную обработку здесь проводят несколькими способами. Очистка жидкостью под высоким давлением позволяет удалить грязь с любых поверхностей, а дезинфицирующие средства — уничтожить все вирусы и бактерии. По словам директора СОВ-НКНХ Александра Гнеденкова, обработка оборудования и производственных площадей осуществляется

химическими средствами с содержанием активного хлора.

— Дезинфицирующего раствора хватает, он поступает к нам по хлоропроводам с «Нижнекамскнефтехима». Он используется для обеззараживания воды, но концентрация хлорки при этом в сотни раз меньше. Концентрированным раствором мы обрабатываем подъездные пути, дороги, относящиеся к нашей территории. Враг не пройдет. Мы уделяем пристальное внимание здоровью сотрудников, мерам профилактики коронавируса, — заверил корреспондента «Реального времени» директор СОВ-НКНХ.

Территорию Нижнекамской станции очистки воды (ее площадь более 10 гектаров) поливомоечная техника обрабатывает в течение нескольких часов. Специальной техникой поделился «Нижнекамскнефтехим». На улице масштабная генеральная уборка проходит раз в неделю, внутри помещений — ежедневно. Особое внимание сотрудники предприятия уделяют обеззараживанию поручней, перил, выключателей, дверных ручек, оргтехники. Меры по профилактики коронавирусной инфекции здесь будут повышены до конца апреля.



Территорию Нижнекамской станции очистки воды (ее площадь более 10 гектаров) поливомоечная техника обрабатывает в течение нескольких часов

Станция как на Рублевке

Эта станция очистки воды уникальна в своем роде. И не только методами борьбы с коронавирусной инфекцией — дорогостоящими угольными фильтрами. Ежедневно сюда поступает около 70 тыс. кубометров речной воды из Камы. Здесь она проходит пять стадий очистки. Обеззараживание на установках ультрафиолетом позволяет на 100% избавиться от вирусов. Также ведется реагентная обработка воды высокоэффективным коагулянтом и флокулянтом, пропускание воды через фильтры, загруженные кварцевым песком горы Хрустальной.

Угольные фильтры улучшают запах и привкус воды, препятствуют появлению фенолов, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ. Стоимость каждого угольного фильтра — 13 млн рублей. За качеством воды следит собственная лаборатория. Проверка осуществляется по 77 показателям — от цветности и мутности до химических, органолептических и микробиологических.

За качеством воды следит собственная лаборатория, проверка осуществляется по 77 показателям.

— Могу заверить каждого из вас, — обратился директор СОВ-НКНХ Александр Гнеденков к журналистам, — качество нашей питьевой воды не подвергается сомнениям. Я могу прямо сейчас поехать в любую точку города, в любой дом и выпить воду из-под крана! Только наша станция очистки воды имеет в Татарстане угольные фильтры. Похожие станции вы встретите лишь на Рублевке в Москве и в Санкт-Петербурге.

Он также рассказал, что на СОВ-НКНХ разработана важная программа по модернизации станции, которая предусматривает реконструкцию скорых (разновидность фильтров в водоподготовке, — прим. ред.) и угольных фильтров. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке ГК «ТАИФ». Удовольствие дорогое — на замену всех 12 угольных фильтров потребуется более 115 млн рублей. К слову, пять из них уже обновили.



1 / 22 Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков