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Продукция ТАИФ-НК снова стала лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»

15:43, 09.07.2021 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Продукция ТАИФ-НК снова стала лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»
Фото: АО «ТАИФ-НК»

АО «ТАИФ-НК» отмечено на престижном республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги РТ». В номинации «Продукция производственно-технического назначения» лауреатом конкурса стало топливо дизельное TAIF-NK EURO-6, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5.

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» дипломантом 1-й степени признано вяжущее полимерно-битумное дорожное топливо марки ПБВ-60.

Конкурс «Лучшие товары и услуги РТ» проводится ежегодно с 2004 года. Цель конкурса — стимулирование республиканских предприятий к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Продукция АО «ТАИФ-НК» на республиканском и федеральных этапах конкурса ежегодно занимает лидирующие позиции.

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