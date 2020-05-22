Нефтехимики наводят порядок в детских лагерях «Юность» и «Олимпиец»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведет активную подготовку к началу летней оздоровительной кампании. Сегодня нефтехимики провели масштабный субботник в районе Корабельной рощи. Сотрудники компании наводили порядок в детских лагерях «Юность» и «Олимпиец», а также в санатории-профилактории «Корабельная роща».

Управлением общественного питания «Нефтехим» была организована полевая кухня. Экологическую акцию молодые люди посвятили приближающемуся профессиональному празднику — День химика.

Ранее «Реальное время» писало, что сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» вышли на уборку территории вдоль автомобильной дороги, ведущей в Корабельную рощу.

