«Эксперт РА»: кредитный рейтинг «Нижнекамскнефтехима» вырос до уровня ruA

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Нижнекамскнефтехим» до уровня ruAA- и сняло статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу — стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом.



«Эксперт РА» также повысило кредитный рейтинг долгового инструмента компании, облигационного займа серии 001P-01, до уровня ruАA-. До этого был рейтинг ruA-.



Напомним, ПАО «Нижнекамскнефтехим» — российская нефтехимическая компания, специализирующаяся на производстве широкой номенклатуры синтетических каучуков, пластиков и прочей нефтехимической продукции. С октября 2021 года компания входит в ПАО «СИБУР Холдинг».

Ранее сообщалось, что Moody's повысило рейтинг «Нижнекамскнефтехима» до «Ba3».

