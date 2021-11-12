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«Эксперт РА»: кредитный рейтинг «Нижнекамскнефтехима» вырос до уровня ruA

18:08, 12.11.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Эксперт РА»: кредитный рейтинг «Нижнекамскнефтехима» вырос до уровня ruA
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Нижнекамскнефтехим» до уровня ruAA- и сняло статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу — стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

«Эксперт РА» также повысило кредитный рейтинг долгового инструмента компании, облигационного займа серии 001P-01, до уровня ruАA-. До этого был рейтинг ruA-.

Напомним, ПАО «Нижнекамскнефтехим» — российская нефтехимическая компания, специализирующаяся на производстве широкой номенклатуры синтетических каучуков, пластиков и прочей нефтехимической продукции. С октября 2021 года компания входит в ПАО «СИБУР Холдинг».

Ранее сообщалось, что Moody's повысило рейтинг «Нижнекамскнефтехима» до «Ba3».

ПромышленностьНефтехимия Татарстан Нижнекамскнефтехим

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