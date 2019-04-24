В Нижнекамске простились с погибшим при аварии на «Нижнекамскнефтехиме»

В Нижнекамске простились с Юрием Мартемьяновым — работником подрядной организации «Причал», который пострадал в пятницу при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме». За его жизнь до последнего боролись медики, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — при пожаре мужчина получил ожоги 98% тела. Он скончался вечером 22 апреля в реанимации БСПМ Набережных Челнов.

Проститься с ним пришли родные, близкие, друзья, коллеги.

— Случилась большая трагедия — при проведении ремонтных работ подрядными организациями на территории «Нижнекамскнефтехима», завода изопрена-мономера, произошло возгорание и пострадали 17 работников двух подрядных организаций. С первых же минут была организована локализация всех моментов аварии, были привлечены аварийно-спасательные службы, сотрудники надзорных органов и силовых структур. Указанием президента в Нижнекамск был направлен министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, который возглавил работу по оказанию медицинской помощи пострадавшим, — рассказал, присутствующий на прощании генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. — Параллельно были организованы все необходимые работы по работе комиссии, которую возглавил руководитель Ростехнадзора, также был привлечен Следственный комитет. Все выполняется в полном соответствии с законом, идет разбирательство, изучение всех обстоятельств. По окончании всех работ комиссия будет готова представить полную информацию.

От лица руководства и всех работников Группы компаний ТАИФ и «Нижнекамскнефтехима», а также от себя лично выражаю глубокое соболезнование всем близким и родным пострадавших. Хочу сказать, что мы с вами и готовы оказать любое содействие по всем вопросам, — сказал Азат Бикмурзин.

— Мы сегодня прощаемся с одним из пострадавших при пожаре. Для семьи, родных и близких это невосполнимая утрата и мы, нефтехимики, скорбим вместе с ними. Хочу сказать, что с момента аварии профсоюзный комитет и руководство предприятия делали и будут делать все, чтобы помочь пострадавшим и их семьям, в том числе и финансово, — сказал председатель профсоюзной организации ООО «ОПО НКНХ РХП» Фанис Муртазин.

Юрию Мартемьянову было 55 лет, он был похоронен на родине в Заинском районе.