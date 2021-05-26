Нижнекамск отмечает республиканский День химика

Фото: Роман Хасаев

В нефтехимической столице Татарстана проходят торжественные мероприятия, приуроченные Дню химика. Программа празднования обширная.



В ПАО «Нижнекамскнефтехим» с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, руководства Группы «ТАИФ» состоится открытие нового производства ДССК мощностью 60 тысяч в год и ТЭП.



Официальное мероприятие в рамках Дня химиков пройдет в Ледовом дворце «Нефтехим Арена». Здесь будут чествовать ветеранов, молодых ученых и рационализаторов производств, победителей школьных и студенческих олимпиад по химии и лидеров в сфере переработки полимерной продукции в Татарстане. По традиции президент Татарстана вручит государственные награды лучшим работникам отрасли.



На стадионе «Нефтехимик» состоится дружеский футбольный матч между сборной командой «Нижнекамскнефтехим» и ФК «Нефтехимик». Массовые мероприятия пройдут в парке Нефтехимиков. Для жителей и гостей города организована увлекательная игровая программа с аниматорами, ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, фотозоны, химические опыты «Мир химических профессий» и «Занимательная химия».

СК «Нефтехимик» проведет интерактивную спортивную программу. Гости праздника могут поучаствовать в «веселых стартах» и перетягивании каната, поиграть в шахматы и шашки.



Чуть позже начнется дискотека с участием МС Рината Радова и ди-джея Шамиля Ким. Танцевальная поддержка и танцевальные мастер-классы от Арт Моушен. Выступление кавер-группы «Стевия» и хедлайнеров вечера — группы DАBRO и Вани Дмитриенко. Завершится праздник традиционным праздничным салютом.

