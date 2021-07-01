«Нижнекамскнефтехим» вышел на проектную мощность по выпуску НПЭГ-2400

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно освоил полиэтиленгликоль — НПЭГ-2400, из которого делают суперпластификатор бетонных смесей пятого поколения. Новая технология позволяет дольше хранить бетон перед тем, как его укладывать, да и прочность его существенно возрастает.



В течение двух лет, с 2019 по 2020 год, в Научно-технологическом центре ПАО «Нижнекамскнефтехим» велась разработка макромера ненасыщенного полиэтиленгликоля марки НПЭГ-2400. Были отработаны технология синтеза и способы анализа готового продукта.



По полученным результатам были выданы отчет о научно-исследовательской работе и исходные данные на проектирование производства. Для производства НПЭГ-2400 была переоборудована одна из действующих линий завода олигомеров и гликолей. В ноябре 2020 года начались опытно-промышленные испытания.



Уже в конце первой недели испытаний был получен НПЭГ-2400, полностью соответствующий техническим требованиям к готовому продукту. В течение следующего месяца была отработана технология синтеза в заводских условиях, вышли на производственную мощность 10000 тонн в год. С января 2021 года достигнута проектная мощность производства НПЭГ-2400.



НПЭГ-2400 представляет собой ненасыщенный эфир полиэтиленгликоля. Благодаря наличию двойной связи в молекуле полигликоля он обладает способностью к дальнейшей полимеризации, что делает его крайне ценным продуктом. Его основное применение — получение суперпластификаторов для бетонных смесей. Суперпластификатором называют химическую добавку, которую вводят в цементную или бетонную смесь с целью улучшить ее физико-химические характеристики.



Контроль качества НПЭГ-2400 ведут специалисты Управления технического контроля и Научно-технологического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим». Для анализа НПЭГ-2400 используют современный метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, который был освоен и внедрен в кратчайшие сроки. Указанный метод позволяет с высокой точностью выявить наличие примесей в олигомерных продуктах. НПЭГ-2400 производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» характеризуется низким содержанием примесей полиэтиленгликолей, превосходит по качеству отечественные аналоги и успешно конкурирует с импортными продуктами.



Основным потребителем НПЭГ-2400 является мировой лидер производства реагентов для бетонов — швейцарская компания SIKA, у которой есть предприятия в Азии, Европе и Америке.

Ранее «Реальное время» сообщало, что НКНХ успешно освоил производство термоэластопластов.

