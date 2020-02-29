Стартовал масштабный молодежный форум «Нижнекамскнефтехима» «Будущее — за нами»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Накануне на базе детского оздоровительного лагеря «Юность» прошел первый день молодежного форума ПАО «Нижнекамскнефтехим» «Будущее за нами!». Его цель — привлечение на НКНХ персонала, выпускников отраслевых ссузов и вузов.

В форуме принимают участие более 200 человек. Большая часть — студенты 14 учебных заведений из Нижнекамска, Казани, Набережных Челнов, Челябинска, Нижнего Новгорода, Уфы, Самары, Йошкар-Олы и Москвы. На мероприятие также приглашены молодые специалисты «Нижнекамскнефтехима», эксперты в различных областях и известные блогеры.

— Когда в нашем институте предложили съездить в Нижнекамск, посетить НКНХ, согласилась не раздумывая. Много слышала об этом предприятии, охота узнать его поближе, — поведала Татьяна Щербакова, студентка КХТИ (Казань).

— Рада, что сегодня я могу быть здесь, среди студентов ведущих вузов нефтегазохимической промышленности, побывать на таком большом предприятии. Форум — это еще и новые знакомства, впечатления. Все так здорово организовано, даже не ожидала, что нас так тепло встретят. С дороги накормили, провели шуточные конкурсы, — поделилась эмоциями Екатерина Тарасова, учащаяся ЮУРГУ (Челябинск).

Вчера молодые люди побывали с экскурсией на основных производственных объектах компании, посетили биологические очистные сооружения, а также в ходе ознакомительной экскурсии увидели главные достопримечательности Нижнекамска.



Прежде чем попасть на территорию НКНХ, студенты прошли полный инструктаж по технике безопасности, надели специальную одежду и вооружились средствами индивидуальной защиты.

Вернувшись в ДОЛ «Юность», участники встретились на интеллектуальной игре «Квиз тайм».

Завершился первый день форума вечером знакомств, на котором состоялись выступления команд КВН «Проспект химиков» и «Безнен заман». Почетным гостем также стал известный блогер, шоумен, основатель стендап клуба в Казани Артур Шамгунов.

Эти выходные дни будут не менее насыщенными — участников форума ждут образовательные мастер-классы, дискуссии и развлекательно-интеллектуальные игры, а также встречи со специалистами и руководством предприятия.

Партнерский материал