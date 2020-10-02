«Хочется приехать сюда снова»: этиленник «Нижнекамскнефтехима» впечатлил лицеистов своим размахом

Фото: Альберт Муклоков

Флагман нефтехимии Татарстана уверенно продолжает реализацию проекта строительства нового завода по производству этилена мощностью 600 тыс. тонн в год. За три коротких месяца на комплексе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» уже смонтировано 37 единиц крупногабаритного оборудования, в том числе 28 колонны. Мобилизовано свыше 1000 человек. На днях главный подрядчик турецкая фирма «Гемонт» приступила к сборке основного технологического оборудования — печей пиролиза. Масштабы стройки и особенности работы будущего этиленника своими глазами смогли увидеть ученики 35 лицея. Для школьников прошла познавательная экскурсия. Подробности в материале «Реального времени».



Новый комплекс как на ладони

До начала экскурсии ребята прошли обязательный вводный инструктаж по технике безопасности. Всем раздали медицинские маски и перчатки. Попасть на территорию самой стройки уникального в России завода ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» ученики 6 «В» класса не смогли — ради своей же безопасности. Но это не помешало им оценить весь масштаб работ. Гости в сопровождении директора завода Ленара Нагимуллина поднялись на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на будущий этиленник.



В заводоуправлении ребятам также показали макет нового производства и детально рассказали о технологическом процессе. Реализация проекта строительства олефинового комплекса ЭП-600 является важным инвестиционным шагом в стратегии развития ПАО «Нижнекамскнефтехим». Здесь ежегодно планируется перерабатывать 1 798 500 тонн нафты, выпускать этилен объемом 600 тыс. тонн в год, пропилен — 272,8 тыс. тонн, бутадиен — 88 тыс. тонн и бензол — 245,6 тыс. тонн.

В заводоуправлении ребятам также показали макет нового производства и детально рассказали о технологическом процессе

Работы по реализации проекта стартовали в феврале 2019 и идут точно по графику. Всего смонтировано 37 единиц оборудования, из них — 28 колонны, 6 абсорберов, 2 емкости и 1 реактор. Мобилизовано свыше тысячи человек, более 100 единиц строительной техники.

— Строительство комплекса находится в активной фазе. Возводится крупногабаритное оборудование, продолжается монтаж фундамента, сборка металлоконструкций. В октябре мы приступаем к монтажу печей пиролиза. Сейчас мобилизуется персонал, который специализируется на этих видах работ. Ожидаем прибытие представителей компании «Линде» из Германии, — рассказал в интервью корреспонденту «Реального времени» директор нового завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

Всего смонтировано 37 единиц оборудования, из них — 28 колонны, 6 абсорберов, 2 емкости и 1 реактор

По его словам, печь пиролиза — основное технологическое оборудование на этиленовом производстве. Монтаж будут производить сотрудники подрядной организации «Гемонт». Контролировать — представители лицензиара проекта немецкая компания «Линда».

К слову, они курируют процесс стройки с самого начала, ведут строгий авторский контроль на соответствие строительных работ положениям проектной, рабочей и сметной документации.

— Согласно федеральному закону на опасных производственных объектах обязателен авторский надзор. Мы следим за всем процессом на площадке, помогаем и решать в короткие сроки возникшие проблемы. Здесь я нахожусь с марта, проверяю исполнительную документацию, строительные работы и освидетельствование. Если возникают недочеты, то мы их устраняем с подрядчиком. Это стандартная практика при строительстве, — говорит Динар Хисамутдинов, главный специалист авторского надзора компании «Линда».

Представители лизензиара курируют процесс стройки с самого начала, ведут строгий авторский контроль на соответствие строительных работ положениям проектной, рабочей и сметной документации

До этого Динар Хисамутдинов три года работал на похожем строительном объекте в Тобольске и, как говорит сам, знает всю «философию проекта».

— Уникальной этой установки в том, что на выходе получится чистый продукт с содержанием этилена 99%. Согласно технологии, газ будет несколько раз циркулироваться по трубам и аппаратам, без каких-либо отходов. С экологической точки зрения — это самая современная установка по производству этилена в мире. Такие же есть в Тобольске и на Амуре, которые показали свою эффективность, — отметил представитель проектировщика.

Первые 17 колонн были установлены с применением уникального крана грузоподъемностью 1600 тонн. До конца этого месяца прибудут еще два грузовых судна, которые доставят для будущего комплекса ЭП-600 еще 58 единиц оборудования.

— Это будет заключительный водный этап. В следующем году весной ожидается прибытие еще одного корабля с небольшими теплообменниками. Кроме того, не останавливаются поставки из Европы и других регионов России автотранспортом. Приходят емкости, насосы, оборудование КИП, датчики, приборы, кабельная продукция, — говорит директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

«Мне стало ясно, что хочу изучать химию»

Окончание строительных работ на новом комплексе запланировано на июнь 2023-го. Производство будет нуждаться в квалифицированных кадрах. Для пуска и последующей эксплуатации потребуются аппаратчики, машинисты насосных и компрессорных установок. На работу планируется привлекать и молодых специалистов, выпускников средне-специальных и высших заведений.

— Во время этой экскурсии мы хотим показать масштаб стройки, оставить впечатление. Это первый визит учащихся учебных заведений на ЭП-600. До этого мы сами посещали НХТИ, колледж нефтехимии и нефтепереработки им Н.В. Лемаева. Рассказали о нашем проекте, ответили на интересующие вопросы. Надеемся, в будущем при выборе профессии ребята выберут нефтехимическое направление, получат специальное образование и придут к нам на работу, — говорит директор завода Ленар Нагимуллин.

Во время экскурсии школьники задали множество вопросов. Интересовались выпускаемой продукцией, печами пиролиза, где нужно учиться, чтобы стать нефтехимиком

Во время экскурсии школьники задали множество вопросов. Интересовались выпускаемой продукцией, печами пиролиза, где нужно учиться, чтобы стать нефтехимиком.

— Это очень большой завод. Нам повезло побывать здесь и узнать о новом производстве. Мне нравится предмет химия, если все будет хорошо, то что пойду работать на «Нижнекамскнефтехим», — поделилась впечатлениями ученица лицея №35 Раиля Валиахметова.

— Мне все понравилось. Может быть я свою дальнейшую жизнь свяжу с нефтехимией. Честно, еще думал кем хочу стать. Возможно, после этой экскурсии определюсь с выбором, — говорит Артем Зайнетдинов.

— Мне стало ясно, что хочу изучать химию. Она позволяет преобразовывать новые вещества, которые можно использовать в быту. Это просто чудеса. Экскурсоводы нам все четко объяснили. Хочется приехать сюда снова, когда завод будет достроен и посмотреть на него, — уверенно сказал лицеист Данил Золотухин.

После экскурсии ребята посетили заводскую столовую и узнали, чем кормят нефтехимиков.

После экскурсии ребята посетили заводскую столовую и узнали, чем кормят нефтехимиков. В ближайшее время на ЭП-699 также побывают ученики 9-го класса 37 лицея.

Партнерский материал

