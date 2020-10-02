«Хочется приехать сюда снова»: этиленник «Нижнекамскнефтехима» впечатлил лицеистов своим размахом
Флагман нефтехимии Татарстана уверенно продолжает реализацию проекта строительства нового завода по производству этилена мощностью 600 тыс. тонн в год. За три коротких месяца на комплексе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» уже смонтировано 37 единиц крупногабаритного оборудования, в том числе 28 колонны. Мобилизовано свыше 1000 человек. На днях главный подрядчик турецкая фирма «Гемонт» приступила к сборке основного технологического оборудования — печей пиролиза. Масштабы стройки и особенности работы будущего этиленника своими глазами смогли увидеть ученики 35 лицея. Для школьников прошла познавательная экскурсия. Подробности в материале «Реального времени».
Новый комплекс как на ладони
До начала экскурсии ребята прошли обязательный вводный инструктаж по технике безопасности. Всем раздали медицинские маски и перчатки. Попасть на территорию самой стройки уникального в России завода ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» ученики 6 «В» класса не смогли — ради своей же безопасности. Но это не помешало им оценить весь масштаб работ. Гости в сопровождении директора завода Ленара Нагимуллина поднялись на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на будущий этиленник.
В заводоуправлении ребятам также показали макет нового производства и детально рассказали о технологическом процессе. Реализация проекта строительства олефинового комплекса ЭП-600 является важным инвестиционным шагом в стратегии развития ПАО «Нижнекамскнефтехим». Здесь ежегодно планируется перерабатывать 1 798 500 тонн нафты, выпускать этилен объемом 600 тыс. тонн в год, пропилен — 272,8 тыс. тонн, бутадиен — 88 тыс. тонн и бензол — 245,6 тыс. тонн.
Работы по реализации проекта стартовали в феврале 2019 и идут точно по графику. Всего смонтировано 37 единиц оборудования, из них — 28 колонны, 6 абсорберов, 2 емкости и 1 реактор. Мобилизовано свыше тысячи человек, более 100 единиц строительной техники.
— Строительство комплекса находится в активной фазе. Возводится крупногабаритное оборудование, продолжается монтаж фундамента, сборка металлоконструкций. В октябре мы приступаем к монтажу печей пиролиза. Сейчас мобилизуется персонал, который специализируется на этих видах работ. Ожидаем прибытие представителей компании «Линде» из Германии, — рассказал в интервью корреспонденту «Реального времени» директор нового завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин.
По его словам, печь пиролиза — основное технологическое оборудование на этиленовом производстве. Монтаж будут производить сотрудники подрядной организации «Гемонт». Контролировать — представители лицензиара проекта немецкая компания «Линда».
К слову, они курируют процесс стройки с самого начала, ведут строгий авторский контроль на соответствие строительных работ положениям проектной, рабочей и сметной документации.
— Согласно федеральному закону на опасных производственных объектах обязателен авторский надзор. Мы следим за всем процессом на площадке, помогаем и решать в короткие сроки возникшие проблемы. Здесь я нахожусь с марта, проверяю исполнительную документацию, строительные работы и освидетельствование. Если возникают недочеты, то мы их устраняем с подрядчиком. Это стандартная практика при строительстве, — говорит Динар Хисамутдинов, главный специалист авторского надзора компании «Линда».
До этого Динар Хисамутдинов три года работал на похожем строительном объекте в Тобольске и, как говорит сам, знает всю «философию проекта».
— Уникальной этой установки в том, что на выходе получится чистый продукт с содержанием этилена 99%. Согласно технологии, газ будет несколько раз циркулироваться по трубам и аппаратам, без каких-либо отходов. С экологической точки зрения — это самая современная установка по производству этилена в мире. Такие же есть в Тобольске и на Амуре, которые показали свою эффективность, — отметил представитель проектировщика.
Первые 17 колонн были установлены с применением уникального крана грузоподъемностью 1600 тонн. До конца этого месяца прибудут еще два грузовых судна, которые доставят для будущего комплекса ЭП-600 еще 58 единиц оборудования.
— Это будет заключительный водный этап. В следующем году весной ожидается прибытие еще одного корабля с небольшими теплообменниками. Кроме того, не останавливаются поставки из Европы и других регионов России автотранспортом. Приходят емкости, насосы, оборудование КИП, датчики, приборы, кабельная продукция, — говорит директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин.
«Мне стало ясно, что хочу изучать химию»
Окончание строительных работ на новом комплексе запланировано на июнь 2023-го. Производство будет нуждаться в квалифицированных кадрах. Для пуска и последующей эксплуатации потребуются аппаратчики, машинисты насосных и компрессорных установок. На работу планируется привлекать и молодых специалистов, выпускников средне-специальных и высших заведений.
— Во время этой экскурсии мы хотим показать масштаб стройки, оставить впечатление. Это первый визит учащихся учебных заведений на ЭП-600. До этого мы сами посещали НХТИ, колледж нефтехимии и нефтепереработки им Н.В. Лемаева. Рассказали о нашем проекте, ответили на интересующие вопросы. Надеемся, в будущем при выборе профессии ребята выберут нефтехимическое направление, получат специальное образование и придут к нам на работу, — говорит директор завода Ленар Нагимуллин.
Во время экскурсии школьники задали множество вопросов. Интересовались выпускаемой продукцией, печами пиролиза, где нужно учиться, чтобы стать нефтехимиком.
— Это очень большой завод. Нам повезло побывать здесь и узнать о новом производстве. Мне нравится предмет химия, если все будет хорошо, то что пойду работать на «Нижнекамскнефтехим», — поделилась впечатлениями ученица лицея №35 Раиля Валиахметова.
— Мне все понравилось. Может быть я свою дальнейшую жизнь свяжу с нефтехимией. Честно, еще думал кем хочу стать. Возможно, после этой экскурсии определюсь с выбором, — говорит Артем Зайнетдинов.
— Мне стало ясно, что хочу изучать химию. Она позволяет преобразовывать новые вещества, которые можно использовать в быту. Это просто чудеса. Экскурсоводы нам все четко объяснили. Хочется приехать сюда снова, когда завод будет достроен и посмотреть на него, — уверенно сказал лицеист Данил Золотухин.
После экскурсии ребята посетили заводскую столовую и узнали, чем кормят нефтехимиков. В ближайшее время на ЭП-699 также побывают ученики 9-го класса 37 лицея.
Партнерский материал
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