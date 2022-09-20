Марат Фаляхов: «Чемпионат — место, где ребята соперничают, делятся практиками, вносят новые инструменты»

В течение недели в Нижнекамске на отраслевом чемпионате, организованным СИБУРом, будут определять лучших по профессии среди работников предприятий нефтегазохимии со всей России и Казахстана

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске стартовал финал III открытого отраслевого чемпионата профмастерства PetroChemSkills-2022. Начало его проведению было положено в 2019 году, и за 3 года число его участников увеличилось в шесть раз, а количество компетенций — с 8 до 14. В этом году он длился целый месяц и проходил по 14 компетенциям и в трех локациях: первый этап — в Тюмени, далее лучших по профессии выбрали в ходе конкурса в Тобольске. Третий этап проходит в Нижнекамском колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Николая Лемаева. В совокупности участниками отраслевого чемпионата стали 200 сотрудников 17 компаний нефтегазохимической отрасли России и Казахстана, также 200 экспертов и более 100 гостей. О том, как проходил первый день завершающего этапа чемпионата, — в репортаже «Реального времени».

«Оттачивается мастерство, растет компетенция специалистов и всей большой команды СИБУРа»

Отраслевой чемпионат профмастерства PetroChemSkills в этом году объединил три города, четыре площадки и свыше 500 человек участников, экспертов и гостей. Начиная с 2019 года его организатором является СИБУР. Стартовал большой конкурс 5 сентября в Тюмени, где лучших работников нефтегазохимической отрасли выбирали в шести компетенциях. На прошлой неделе второй этап принимал Тобольск, где победителей и призеров определяли еще по четырем профессиям.

В Нижнекамск же съехались 80 лучших из лучших сотрудников компаний, входящих в периметр СИБУРа, и еще 13 предприятий нефтегазохимии со всей России и даже Казахстана. Кроме того, испытать свои знания решили студенты профильных вузов, и впервые за историю проведения чемпионата школьники 9—11 классов, которых объединили в юниорский сегмент участников. Каждый из тех, кто вошел в третий, нижнекамский этап, является победителем или призером внутренних аналогичных конкурсов. Их мастерство и знания экспертное жюри будет оценивать по четырем компетенциям: аппаратчик химических технологий, лаборант химического анализа, охрана труда и охрана окружающей среды.

Отраслевой чемпионат профмастерства PetroChemSkills в этом году объединил три города, четыре площадки и свыше 500 человек участников, экспертов и гостей

Первый день — это так называемый День участника. Они проходят регистрацию, знакомятся с рабочими местами и могут задать организаторам и экспертам волнующие их вопросы. По традиции отраслевой чемпионат открылся с торжественной церемонии, где ко всем участникам и гостям масштабного события с приветственным словом обратились представители региональной власти и бизнеса. Начало им с видеообращения положил генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов:

— Несмотря на то, что это уже третий по счету чемпионат, СИБУР уже с 2015 года, то есть по факту восьмой год, участвует в конкурсах профессионального мастерства. За это время тысячи человек смогли стать участниками этих соревнований. В них оттачивается мастерство, растет компетенция отдельных людей, специалистов и всей большой команды СИБУРа, всей нашей производственной цепочки. Мы разработали собственные компетенции, предлагаем все новые инструменты, которые позволяют действительно на практике подтверждать рост мастерства и профессионализма, достижения все лучшего результата участниками конкурса.

Глава СИБУРа поблагодарил за участие в III чемпионате всех участников — и представителей команды холдинга, и партнеров СИБУРа, которые уже не первый год участвуют в фестивале рабочих профессий, — компании «Газпром-нефть», «Татнефть» и другие. Он отметил, что впервые в этом году на профессиональный конкурс приехали представители «Росатома», «Транснефти», а также компании-партнера из Казахстана. Цель организованного холдингом чемпионата — рост компетенций, повышение уровня знаний и навыков, статуса и престижа рабочих профессий, подчеркнул Михаил Карисалов.

Рамиль Муллин: «Хочу поблагодарить организатора чемпионата — компанию СИБУР, которая очень много внимания уделяет компетенциям, профессиям, социальной политике — тем основам, которые определяют будущее любой компании»

Об особой роли масштабного профессионального конкурса на открытии говорил и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин:

— То, что компания СИБУР проводит этот чемпионат в Нижнекамске, — дань уважения традициям, заложенным с момента основания промышленности города, и большие возможности для того, чтобы Нижнекамск стал столицей нефтехимии всей России. Хочу поблагодарить организатора чемпионата — компанию СИБУР, которая очень много внимания уделяет компетенциям, профессиям, социальной политике — тем основам, которые определяют будущее любой компании. Те компетенции, которые представлены на нижнекамской площадке, для нас тоже очень важны, особенно вопросы охраны труда и окружающей среды. Проведение этого чемпионата — это и возможность проверить себя, проверить какие лучшие навыки есть в других компаниях, познакомиться, выявить лучшие примеры и в целом — вырасти. Здесь важно и само участие, и победа.

Во время церемонии открытия к участникам чемпионата обратился и первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов:

— Очень приятно, что руководство республики и администрация города нацелены на то, чтобы рука об руку с бизнесом делать благое дело — воодушевлять, вдохновлять, совместно развивать нашу отрасль, промышленность, экономику и в целом делать благо для создания рабочих мест, пространств, комфортных для нашей жизни. Этот колледж, где второй раз проводится чемпионат, — это наш оплот, фундамент всех промышленников в части нефте- и газохимии, которые действуют в Нижнекамске. Чемпионат — это место, где ребята в хорошем понимании слова соперничают, делятся практиками, добавляют суперновые инструменты. Сегодня мы принимаем эстафетную палочку со стороны Тюмени и Тобольска.

Марат Фаляхов: «Очень приятно, что руководство республики и администрация города нацелены на то, чтобы рука об руку с бизнесом делать благое дело — воодушевлять, вдохновлять, совместно развивать нашу отрасль»

Местом проведения Нижнекамский колледж нефтехимии и нефтепереработки был выбран закономерно — он является одной из главных кузниц кадров для отраслевых предприятий Татарстана. Выступая перед собравшимися, директор Айрат Фаретдинов отметил, что в этом году «Нижнекамскнефтехиму» исполняется 55 лет, городу — 56, а колледжу — 58: «Наш колледж создавался для того, чтобы готовить кадры для «Нижнекамскнефтехима». Если бы не было его, то не было бы и колледжа — мы на протяжении всей истории двигаемся вместе. Надеюсь, что этот чемпионат станет импульсом для нового профессионального роста участников».

Оценивать конкурсантов с полной беспристрастностью и по строгим критериям

«Выполнять наши обязанности на отраслевом чемпионате с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым он проводится», — следом прозвучали на церемонии открытия слова клятвы, данной кураторами и экспертами профессионального конкурса. Оценивать исполнение конкурсных модулей по различным критериям будут 80 экспертов — по одному на каждого участника, а также четыре главных эксперта — по одному на компетенцию, которые будут выносить итоговый вердикт.

Одна из них Екатерина Петрушенко — начинала она с лаборанта химического анализа, трижды участвовала в аналогичных конкурсах различного уровня, где становилась и призером, и победителем. Четыре года назад, нарастив свой профессиональный уровень, она стала наставником молодых конкурсантов, в прошлом году — заместителем главного эксперта. В этот раз на нее возложена миссия главного эксперта в компетенции чемпионата «Лабораторный химический анализ». Как она поделилась, оценивать знания и умения конкурсантов в этой сфере будут по нескольким критериям:

— Нижнекамск закрывает чемпионат СИБУРа, и только здесь мы проводим конкурс среди лаборантов. В течение трех дней им предстоит выполнить большое задание, состоящее из пяти модулей. Мы постарались их приблизить к нашей работе, к реалиям, с которыми участниками приходится сталкиваться на рабочем месте — нужно выполнить различные типы анализов. Оценивать выполненные задания мы будем по пяти специальным критериям — организация рабочего места, техника выполнения работы, оформление протокола, безусловно, само приготовление растворов.

Мастерство и знания экспертное жюри будет оценивать по четырем компетенциям: аппаратчик химических технологий, лаборант химического анализа, охрана труда и охрана окружающей среды

Еще один главный эксперт PetroChemSkills, Игорь Иванов, приехал в Нижнекамск из московского офиса СИБУРа, чтобы оценивать уровень профессионализма специалистов по охране труда. Конкурсантов в этой компетенции ждет уже 10 модулей. Среди заданий — провести инструктаж, оказать первую медпомощь и даже самим создать акты и инструкции для вновь созданного предприятия.

— Конкурсантам необходимо умело ориентироваться в нормативном поле, знать перечень и содержание нормативно-правовых актов, — рассказывает Игорь Иванов. — Еще им нужно будет провести инструктаж по применению СИЗ, продемонстрировать свои знания культуры безопасности — что это и с чем ее едят. В целом 60% заданий больше связаны с теорией в сфере охраны труда — их нужно будет выполнить на компьютере. Но есть и так называемые выступательные модули — презентационные, при этом важно не просто рассказать, а чтобы было интересно, затем снять обратную связь — как слушатели их поняли. Будет создан реальный прецедент, в ходе которого нужно будет на практике оказать первую медпомощь пострадавшему.

Помериться знаниями, опытом и испытать себя

В прошлом году компетенций профессионального чемпионата, прошедшего в Нижнекамске, было в два раза меньше. В этом году соревноваться в уровне профессионализма пригласили специалистов по охране труда и экологов, поделился с «Реальным временем» глава Корпоративного университета СИБУРа Рустам Галиахметов.

По его словам, это конкурсное движение в России — очень показательное и результативное: «В первую очередь чемпионат направлен на популяризацию рабочих профессий, чтобы обкатывать лучшие практики, которыми участники владеют. И потом более широко использовать их непосредственно на производстве. Я вижу на чемпионатах тех ребят, которые недавно приходили как участники, достигли хороших результатов, даже брали призовые места на федеральном чемпионате в Екатеринбурге. Сегодня многие из них стали уже экспертами и передают свои знания новичкам. Помимо денежной премии победители, призеры чемпионата имеют и карьерный рост».

Вениамин Григорьев — один из 22 участников финала в компетенции аппаратчик нефтехимических процессов, и участие в конкурсе такого масштаба стало для него дебютным. Весной этого года 23-летний сотрудник завода по производству этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» стал вторым на конкурсе профмастерства, где определяли сильнейших среди работников компании. За право носить звание лучшего по профессии вместе с ним в течение трех конкурсных дней будут бороться еще шесть сотрудников «Нижнекамскнефтехима», которые выступают в каждой из четырех конкурсных компетенций. По признанию Вениамина, готовился к представительному конкурсу он не по книжкам, а в процессе выполнения своих ежедневных профессиональных обязанностей, так сказать, постигал тонкости управления технологическим процессом опытным путем.

— Я очень рад представлять на чемпионате свое предприятие, а также тому, что можно будет помериться своими знаниями и умениями с аппаратчиками почти со всей России и тем самым испытать себя, понять, на что способен, — воодушевлен Вениамин Григорьев. — Роль аппаратчика в технологическом процессе — это ведь не только запомнить, что и как делать, но в случае аварийной ситуации суметь оперативно принять решения, экстренные меры, у него должно быть критическое мышление. Здесь нас ждут неизвестные прежде модули, которые предстоит решать по инструкции — строго и сразу.

23 сентября гостей и участников чемпионата ждет экскурсия по Нижнекамску, его достопримечательностям и визит на его градообразующее предприятие — «Нижнекамскнефтехим»

Выявлять лучших по четырем профессиям в Нижнекамске будут в течение трех дней. В четверг в рамках чемпионата PetroChemSkills состоится панельная дискуссия, участники которой — представители научного сообщества, крупных промышленных компаний и власти — обсудят актуальные вопросы востребованности рабочих профессий в эпоху технологической независимости и турбулентности, изменения подхода к работе в условиях тотального импортозамещения, а также аспекты применения практик чемпионатов профмастерства на рабочем месте.

23 сентября гостей и участников чемпионата ждет экскурсия по Нижнекамску, его достопримечательностям и визит на его градообразующее предприятие — «Нижнекамскнефтехим». После чего на церемонии закрытия назовут имена победителей и призеров в каждой компетенции финала III открытого отраслевого чемпионата профмастерства PetroChemSkills-2022. Кстати, их ждут не только профессиональное признание, но и солидная денежная премия. На этом конкурсные переживания и испытания не закончатся. В ноябре их ждет еще одно масштабное событие — национальный чемпионат Hi-Tech, который ежегодно проходит в Екатеринбурге, где выберут лучших из лучших специалистов в масштабах всей страны.

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