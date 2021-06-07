Где оседают деньги нижнекамцев за воду?
Арбитражный суд РТ разбирается, почему поставщику ресурса недоплатили
Несколько лет назад Нижнекамску удалось справиться с острым дефицитом питьевой воды. Это стало возможным благодаря строительству современной станции очистки воды — СОВ-НКНХ, при непосредственном участии и поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим». Так, в 2007 году нефтехимики инвестировали основную часть средств в создание комплекса очистки. Ежемесячно станция подает в город более 1 млн кубометров очищенной воды, однако деньги за свои услуги получает несвоевременно и не в полном объеме.
Долг платежом красен
В Нижнекамске станция очистки воды выиграла суд по взысканию задолженности с водоканала. Долг в 74,3 млн рублей образовался из-за несвоевременной оплаты услуг станции. По словам юриста СОВ-НКНХ Ляйсан Даньяловой, это решение позволяет наложить арест на имущество и счета должника.
Впрочем, в общей сложности на сегодня водоканал должен куда большую сумму. Водопроводно-канализационное энергетическое хозяйство (ВКиЭХ) задолжало поставщику ресурса около 169 млн рублей. Сюда входят долги, возникшие в результате и несвоевременной оплаты воды, и разногласий по поставленным объемам. По данным счетчиков станции, это одни значения, по приборам учета водоканала — другие. Разница — более 5 млн кубометров воды. Сейчас Арбитражный суд РТ пытается урегулировать спор между сторонами по порядку учета отпущенного ресурса.
— В настоящее время идет судебный процесс по взысканию просроченного долга за поставку воды за июль — август 2019 года, — рассказывает Ляйсан Даньялова. — Водоканал не признает разницу в объемах поставленной по приборам СОВ и полученной по приборам водоканала холодной воды за июль — август 2019 года, общий долг за 2 месяца составляет 8 млн рублей. Судебное разбирательство длится почти 2 года, так как судья не может вынести решение из-за расхождения данных по приборам учета сторон. Так, станция очистки воды представила данные об отпуске 1,100 млн кубометров за июль 2019 года, тогда как само ВК иЭХ заявило о покупке 0,9 млн кубометров. Схожая картина за август 2019 года. Станция очистки предъявила долг за 1,3 млн кубометров воды, а ВКиЭХ настаивает на получении 1 млн кубометров воды. По решению суда назначена дополнительная судебная экспертиза по приборам учета поставщика и потребителя, с целью установления фактических объемов реализации воды. По результатам данного судебного процесса предприятие планирует продолжить взыскание долгов по оплате за питьевую воду в объемах, которые АО «ВКиЭХ» не хочет признавать за период с сентября 2019 г. по сентябрь 2020 г.
Долг водоканала перед станцией из-за разногласий в объемах поставленной воды за весь период — с июля 2019 года по сентябрь 2020 года — составил 87,5 млн рублей.
Вода — сегодня, оплата — через полгода
Станция очистки воды полностью обеспечивает потребности города в питьевом ресурсе. СОВ-НКНХ круглосуточно отпускает до 50 тысяч кубометров воды, однако в конце каждого месяца фиксирует недоплату за поставленную услугу.
При этом в должниках ходят не сами нижнекамцы — они платят исправно. Собираемость платежей с населения за услуги ЖКХ в Нижнекамске, по данным еженедельных планерок в муниципалитете, на уровне 95—97%. Но нижнекамский водоканал с 2019 года нарастил долги перед станцией до 169 млн рублей, что равнозначно объему отпуска воды за 8 месяцев. Рассчитываться с большим опозданием у ВКиЭХ вошло в практику, говорит поставщик.
— За воду, переданную в июне, платят в декабре, — рассказали на станции очистки воды.
Между тем, согласно букве закона, нижнекамский водоканал как гарантирующий поставщик обязан оплачивать покупку питьевой воды своевременно, до 25 числа следующего за отчетным месяца. Статус ГП должник получил в конце 2019 года по постановлению исполкома Нижнекамска №283 от 12.12.2019 года.
Что же мешает водоканалу своевременно рассчитываться с поставщиком воды? Куда уходят деньги? Загадка.
Почему проблему не решают городские власти?
На коммунальную проблему городские власти смотрят сквозь пальцы, говорят эксперты, знакомые с ситуацией.
— В муниципалитете похоже, не успевают вникнуть в ситуацию, сколько раз в исполкоме менялись руководители. Обратишься к одному, а потом выясняется, что уже и нет этого человека на посту. Возьмите аналитику, подсчитайте сами, сколько человек ушли с поста руководителя исполкома. СОВ-НКНХ не раз обращалась к властям за помощью в решении сложившейся ситуации, но ответа не получила. Приглашали на заседание (судебное заседание по взысканию долга), ни разу не пришли! — рассказали собеседники издания.
Более того, проблему с задолженностью муниципальные власти усугубили своим решением назначить СОВ-НКНХ гарантирующим поставщиком воды для Простинского сельского поселения.
— Следуя в интересах АО «ВКиЭХ», не разобравшись детально в существе дела АО «СОВ-НКНХ» назначено гарантирующим поставщиком для Простинского сельского поселения, хотя у нас нет ни тарифа для населения, ни абонентского отдела, ни аварийной бригады. Для чего тогда существует городской водоканал? Наши сети расположены в зоне деятельности гарантирующего поставщика по городу Нижнекамску (АО «ВКиЭХ»), и он должен обеспечить питьевой водой село Прости. У нас цех по очистке воды, — уточнили на СОВ.
«Реальное время» обратилось в пресс-службу исполкома Нижнекамска с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако власти города сообщили, что не считают для себя возможным вмешиваться в урегулирование конфликта между двумя хозяйствующими субъектами, ожидая исхода судебного разбирательства в арбитраже:
— В арбитражном суде рассматривается спор между самостоятельными хозяйствующими субъектами. Исполнительный комитет города Нижнекамска не является органом, который вправе определять и оценивать платежеспособность юридических лиц, — сообщила пресс-служба исполкома в ответ на запрос «Реального времени».
В тоже время местные органы власти добавили, что следят за тем, чтобы «водоснабжение не прекращалось». Ситуацию в целом, по их словам, исполнительный комитет города отслеживает, поскольку «бесперебойное и качественное водоснабжение, является значимым для жизнедеятельности города и его жителей». Касательно своего отсутствия в суде в качестве третьего лица, местные власти сообщили, что «действуют в пределах установленных прав и обязанностей».
Как «Нижнекамскнефтехим» обеспечивает город питьевой водой
СОВ-НКНХ — это мощный комплекс по очистке камской воды, с вводом которого Нижнекамск отказался от транспортировки воды с Белоусовского водозабора в Набережных Челнах. Из-за большого расстояния город испытывал дефицит качественного питьевого ресурса.
Чтобы решить проблему, власти республики постановили построить в Нижнекамске станцию очистки воды, а функции заказчика возложили на «Нижнекамскнефтехим». В конце 2007 года построенный в большей степени на деньги компании комплекс запустили в работу.
Но камская вода далеко не идеальная. Выше по течению — в Пермском крае, Башкортостане — расположены крупные предприятия, которые создают техногенную нагрузку на Каму. Поэтому для подготовки питьевого ресурса применили самые передовые технологии глубокой очистки. На каждом этапе — от подачи воды до отпуска потребителям — идет лабораторный контроль. Проверка осуществляется по 77 показателям. По станции проложено 35 километров подземных трубопроводов, работает более 80 единиц насосного оборудования, заставляющего циркулировать по «артериям» СОВ-НКНХ очищаемую воду, прогоняя ее через 12 отстойников, оборудованных тонкослойными модулями; дозирующие устройства реагентов; 16 скорых и 12 угольных фильтров. Надежность работы оборудования обеспечивают силовые трансформаторы, а также система АСУ ТП. На каждом этапе, от поступления речной воды до отпуска потребителям, осуществляется учет воды и контроль ее качества.
Казус учета: водоканал отпускает воды больше, чем получает от станции
Получается, на сегодняшний день, за период с июля 2019 года по сентябрь 2020 года, СОВ-НКНХ отпустил бесплатно ВКиЭХ более 5 млн кубометров воды.
Приборы коммерческого учета ВКиЭХ фиксируют объемы воды значительно меньше контрольных приборов СОВ.
В то же время официальная отчетность по объемам покупки воды от СОВ и отпуск ВКиЭХ населению говорят об обратном. Каким-то образом водоканал продает воды больше, чем приобретает, хотя спорит со станцией, доказывая обратное.
Несоответствие в объемах покупки питьевой воды у АО «СОВ-НКНХ» (меньше) и объемы реализации по городу (больше) отражены в стандартах раскрытия информации по ВКиЭХ, которые размещены на сайте Государственного комитета по тарифам РТ в свободном доступе.
Год
Покупка воды от СОВ-НКНХ, куб. м
Реализация АО «ВКиЭХ», куб. м
Реализовано больше, чем куплено, куб. м
Реализовано больше, чем куплено, %
2014
13 466 926
14 134 934
+668 008
105
2015
12 496 168
13 828 277
+1 332 109
110,7
2016
12 028 782
14 050 192
+2 021 410
116,8
2017
12 157 958
14 213 136
+2 055 178
116,9
2018
12 820 365
14 089 369
+ 1 269 004
109,9
2019
11 527 704
13 613 030
+ 2 085 326
118,09
2020
12 390 159
13 782 498
+ 1 392 339
111,24
Информацию на сайте можно найти по ссылкам:
2014—2017 гг. https://kt.tatarstan.ru/hol_voda.htm
2018 г.— 8-я страница https://ri.regportal-tariff.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU.2.16&razdel=Fact&sphere=HVS&year=2018
2019 г. — 8-я страница https://ri.regportal-tariff.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU.2.16&razdel=Fact&sphere=HVS&year=2019
2020 г.— 8-я страница https://ri.regportal-tariff.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU.2.16&razdel=Fact&sphere=HVS&year=2020
К судебному разбирательству в качестве третьего лица привлечен исполком Нижнекамска. По словам юриста СОВ-НКНХ, хотя представители города не являются на заседание суда, они не могут не знать о странном казусе учета воды в Нижнекамске. Будучи третьим лицом, исполком получает определения суда наряду с остальными участниками судебного процесса.
— Оплата воды ведется на основании приборов коммерческого учета водоканала, — говорит юрист АО «ВКиЭХ» Александр Брундуков. — У СОВ-НКНХ — контрольные приборы учета.
Однако почему возникла такая большая разница в показаниях приборов учета поставщика (АО «СОВ-НКНХ») и потребителя (АО «ВКиЭХ») он так и не смог объяснить.
«Реальное время» будет следить за развитием событий.
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