Где оседают деньги нижнекамцев за воду?

Арбитражный суд РТ разбирается, почему поставщику ресурса недоплатили

Фото: строителитатарстана.ру

Несколько лет назад Нижнекамску удалось справиться с острым дефицитом питьевой воды. Это стало возможным благодаря строительству современной станции очистки воды — СОВ-НКНХ, при непосредственном участии и поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим». Так, в 2007 году нефтехимики инвестировали основную часть средств в создание комплекса очистки. Ежемесячно станция подает в город более 1 млн кубометров очищенной воды, однако деньги за свои услуги получает несвоевременно и не в полном объеме.



Долг платежом красен

В Нижнекамске станция очистки воды выиграла суд по взысканию задолженности с водоканала. Долг в 74,3 млн рублей образовался из-за несвоевременной оплаты услуг станции. По словам юриста СОВ-НКНХ Ляйсан Даньяловой, это решение позволяет наложить арест на имущество и счета должника.

Впрочем, в общей сложности на сегодня водоканал должен куда большую сумму. Водопроводно-канализационное энергетическое хозяйство (ВКиЭХ) задолжало поставщику ресурса около 169 млн рублей. Сюда входят долги, возникшие в результате и несвоевременной оплаты воды, и разногласий по поставленным объемам. По данным счетчиков станции, это одни значения, по приборам учета водоканала — другие. Разница — более 5 млн кубометров воды. Сейчас Арбитражный суд РТ пытается урегулировать спор между сторонами по порядку учета отпущенного ресурса.

Водоканал задолжал станции очистки воды около 169 млн рублей. Фото: Альберт Муклоков

— В настоящее время идет судебный процесс по взысканию просроченного долга за поставку воды за июль — август 2019 года, — рассказывает Ляйсан Даньялова. — Водоканал не признает разницу в объемах поставленной по приборам СОВ и полученной по приборам водоканала холодной воды за июль — август 2019 года, общий долг за 2 месяца составляет 8 млн рублей. Судебное разбирательство длится почти 2 года, так как судья не может вынести решение из-за расхождения данных по приборам учета сторон. Так, станция очистки воды представила данные об отпуске 1,100 млн кубометров за июль 2019 года, тогда как само ВК иЭХ заявило о покупке 0,9 млн кубометров. Схожая картина за август 2019 года. Станция очистки предъявила долг за 1,3 млн кубометров воды, а ВКиЭХ настаивает на получении 1 млн кубометров воды. По решению суда назначена дополнительная судебная экспертиза по приборам учета поставщика и потребителя, с целью установления фактических объемов реализации воды. По результатам данного судебного процесса предприятие планирует продолжить взыскание долгов по оплате за питьевую воду в объемах, которые АО «ВКиЭХ» не хочет признавать за период с сентября 2019 г. по сентябрь 2020 г.

Долг водоканала перед станцией из-за разногласий в объемах поставленной воды за весь период — с июля 2019 года по сентябрь 2020 года — составил 87,5 млн рублей.

Вода — сегодня, оплата — через полгода

Станция очистки воды полностью обеспечивает потребности города в питьевом ресурсе. СОВ-НКНХ круглосуточно отпускает до 50 тысяч кубометров воды, однако в конце каждого месяца фиксирует недоплату за поставленную услугу.

При этом в должниках ходят не сами нижнекамцы — они платят исправно. Собираемость платежей с населения за услуги ЖКХ в Нижнекамске, по данным еженедельных планерок в муниципалитете, на уровне 95—97%. Но нижнекамский водоканал с 2019 года нарастил долги перед станцией до 169 млн рублей, что равнозначно объему отпуска воды за 8 месяцев. Рассчитываться с большим опозданием у ВКиЭХ вошло в практику, говорит поставщик.

— За воду, переданную в июне, платят в декабре, — рассказали на станции очистки воды.

— За воду, переданную в июне, платят в декабре, — рассказали на станции очистки воды. Фото: Альберт Муклоков

Между тем, согласно букве закона, нижнекамский водоканал как гарантирующий поставщик обязан оплачивать покупку питьевой воды своевременно, до 25 числа следующего за отчетным месяца. Статус ГП должник получил в конце 2019 года по постановлению исполкома Нижнекамска №283 от 12.12.2019 года.

Что же мешает водоканалу своевременно рассчитываться с поставщиком воды? Куда уходят деньги? Загадка.

Почему проблему не решают городские власти?

На коммунальную проблему городские власти смотрят сквозь пальцы, говорят эксперты, знакомые с ситуацией.

— В муниципалитете похоже, не успевают вникнуть в ситуацию, сколько раз в исполкоме менялись руководители. Обратишься к одному, а потом выясняется, что уже и нет этого человека на посту. Возьмите аналитику, подсчитайте сами, сколько человек ушли с поста руководителя исполкома. СОВ-НКНХ не раз обращалась к властям за помощью в решении сложившейся ситуации, но ответа не получила. Приглашали на заседание (судебное заседание по взысканию долга), ни разу не пришли! — рассказали собеседники издания.

Более того, проблему с задолженностью муниципальные власти усугубили своим решением назначить СОВ-НКНХ гарантирующим поставщиком воды для Простинского сельского поселения.

— Следуя в интересах АО «ВКиЭХ», не разобравшись детально в существе дела АО «СОВ-НКНХ» назначено гарантирующим поставщиком для Простинского сельского поселения, хотя у нас нет ни тарифа для населения, ни абонентского отдела, ни аварийной бригады. Для чего тогда существует городской водоканал? Наши сети расположены в зоне деятельности гарантирующего поставщика по городу Нижнекамску (АО «ВКиЭХ»), и он должен обеспечить питьевой водой село Прости. У нас цех по очистке воды, — уточнили на СОВ.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу исполкома Нижнекамска с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако власти города сообщили, что не считают для себя возможным вмешиваться в урегулирование конфликта между двумя хозяйствующими субъектами, ожидая исхода судебного разбирательства в арбитраже:

— В арбитражном суде рассматривается спор между самостоятельными хозяйствующими субъектами. Исполнительный комитет города Нижнекамска не является органом, который вправе определять и оценивать платежеспособность юридических лиц, — сообщила пресс-служба исполкома в ответ на запрос «Реального времени».

В тоже время местные органы власти добавили, что следят за тем, чтобы «водоснабжение не прекращалось». Ситуацию в целом, по их словам, исполнительный комитет города отслеживает, поскольку «бесперебойное и качественное водоснабжение, является значимым для жизнедеятельности города и его жителей». Касательно своего отсутствия в суде в качестве третьего лица, местные власти сообщили, что «действуют в пределах установленных прав и обязанностей».

Как «Нижнекамскнефтехим» обеспечивает город питьевой водой

СОВ-НКНХ — это мощный комплекс по очистке камской воды, с вводом которого Нижнекамск отказался от транспортировки воды с Белоусовского водозабора в Набережных Челнах. Из-за большого расстояния город испытывал дефицит качественного питьевого ресурса.

Чтобы решить проблему, власти республики постановили построить в Нижнекамске станцию очистки воды, а функции заказчика возложили на «Нижнекамскнефтехим». В конце 2007 года построенный в большей степени на деньги компании комплекс запустили в работу.

В конце 2007 года построенный в большей степени на деньги компании комплекс запустили в работу. Фото: Михаил Козловский

Но камская вода далеко не идеальная. Выше по течению — в Пермском крае, Башкортостане — расположены крупные предприятия, которые создают техногенную нагрузку на Каму. Поэтому для подготовки питьевого ресурса применили самые передовые технологии глубокой очистки. На каждом этапе — от подачи воды до отпуска потребителям — идет лабораторный контроль. Проверка осуществляется по 77 показателям. По станции проложено 35 километров подземных трубопроводов, работает более 80 единиц насосного оборудования, заставляющего циркулировать по «артериям» СОВ-НКНХ очищаемую воду, прогоняя ее через 12 отстойников, оборудованных тонкослойными модулями; дозирующие устройства реагентов; 16 скорых и 12 угольных фильтров. Надежность работы оборудования обеспечивают силовые трансформаторы, а также система АСУ ТП. На каждом этапе, от поступления речной воды до отпуска потребителям, осуществляется учет воды и контроль ее качества.

Казус учета: водоканал отпускает воды больше, чем получает от станции

Получается, на сегодняшний день, за период с июля 2019 года по сентябрь 2020 года, СОВ-НКНХ отпустил бесплатно ВКиЭХ более 5 млн кубометров воды.

Приборы коммерческого учета ВКиЭХ фиксируют объемы воды значительно меньше контрольных приборов СОВ.

В то же время официальная отчетность по объемам покупки воды от СОВ и отпуск ВКиЭХ населению говорят об обратном. Каким-то образом водоканал продает воды больше, чем приобретает, хотя спорит со станцией, доказывая обратное.

Несоответствие в объемах покупки питьевой воды у АО «СОВ-НКНХ» (меньше) и объемы реализации по городу (больше) отражены в стандартах раскрытия информации по ВКиЭХ, которые размещены на сайте Государственного комитета по тарифам РТ в свободном доступе.

Год Покупка воды от СОВ-НКНХ, куб. м Реализация АО «ВКиЭХ», куб. м Реализовано больше, чем куплено, куб. м Реализовано больше, чем куплено, % 2014 13 466 926 14 134 934 +668 008 105 2015 12 496 168 13 828 277 +1 332 109 110,7 2016 12 028 782 14 050 192 +2 021 410 116,8 2017 12 157 958 14 213 136 +2 055 178 116,9 2018 12 820 365 14 089 369 + 1 269 004 109,9 2019 11 527 704 13 613 030 + 2 085 326 118,09 2020 12 390 159 13 782 498 + 1 392 339 111,24

Информацию на сайте можно найти по ссылкам:

2014—2017 гг. https://kt.tatarstan.ru/hol_voda.htm

2018 г.— 8-я страница https://ri.regportal-tariff.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU.2.16&razdel=Fact&sphere=HVS&year=2018

2019 г. — 8-я страница https://ri.regportal-tariff.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU.2.16&razdel=Fact&sphere=HVS&year=2019

2020 г.— 8-я страница https://ri.regportal-tariff.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU.2.16&razdel=Fact&sphere=HVS&year=2020

К судебному разбирательству в качестве третьего лица привлечен исполком Нижнекамска. По словам юриста СОВ-НКНХ, хотя представители города не являются на заседание суда, они не могут не знать о странном казусе учета воды в Нижнекамске. Будучи третьим лицом, исполком получает определения суда наряду с остальными участниками судебного процесса.



— Оплата воды ведется на основании приборов коммерческого учета водоканала, — говорит юрист АО «ВКиЭХ» Александр Брундуков. — У СОВ-НКНХ — контрольные приборы учета.

Однако почему возникла такая большая разница в показаниях приборов учета поставщика (АО «СОВ-НКНХ») и потребителя (АО «ВКиЭХ») он так и не смог объяснить.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.