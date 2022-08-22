СИБУР провел образовательные интенсивы «STEAM школы» для нижнекамских учителей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

За новыми знаниями и практиками



Более 150 учителей Нижнекамска приняли участие в мастер-классах от лучших российских педагогов-практиков. Это стало возможным благодаря «STEAM школе» — проекту программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. Его запустили три года назад в городах присутствия компании.



Главная цель — познакомить школьных учителей с передовыми методиками обучения, повысить уровень преподавательских навыков и умений, а также адаптировать стандартные образовательные программы для школьников к запросам современного рынка труда и быстро растущему уровню развития технологий.



Вооружиться новыми педагогическими практиками смогли учителя математики, физики и химии. Поприветствовать педагогов в 37-й лицей, где проходил образовательный интенсив, приехал Марат Фалляхов, первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима». Он отметил значимость программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа.



— Программа «Формула хороших дел» стартовала шесть лет назад во всех городах присутствия компании. Она имеет шесть ключевых направлений, которые охватывают важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство, — сказал он.



Марат Фалляхов подчеркнул, что поддержка образования и науки — одно из важнейших направлений деятельности СИБУРа. Ежегодно в образовательных программах компании участвуют десятки учебных заведений и научных организаций.

— Нижнекамск впервые заходит в значимые межрегиональные проекты, один из них стартует на этой площадке. Образование для нас важно с точки зрения тех выпускников, которые проходят через ряд образовательных учреждений. Базовые — это школа. Поэтому программа проводится совместно с московскими наставниками, которые прошли инновационную базу образования, — обратился он к нижнекамским педагогам.



Начальник управления образования ИК НМР Айдар Гарифуллин отметил, что дети — лучшая инвестиция.



— Хотел бы выразить слова благодарности СИБУРу за возможность провести это мероприятие в Нижнекамске. Мир меняется, меняется система образования, вводятся новые стандарты, очень важно, что такая мировая компания обращает внимание на качество образования. Если мы будем работать с детьми, то в будущем все будет хорошо. СИБУР понимает, что самые лучшие инвестиции заключаются в развитии детей, — подытожил он.



Лекции от ведущих российских педагогов



В этот день научными знаниями и собственным опытом практической деятельности в области инновационных образовательных практик поделились известные российские педагоги. Руководитель кафедры математики московского инновационного образовательного учреждения «Хорошкола» Иван Меньшиков рассказал, что на уроках математики 5—11-х классов непросто найти место для развития навыков XXI века.

По его мнению, программа очень насыщена, а оценка качества работы учителей обычно основана на результатах ОГЭ и ЕГЭ. На своей лекции он ответил на вопросы, можно ли формировать у учеников гибкие навыки, не жертвуя результатами по программе предмета? Какие инструменты для этого есть у учителей, а какие — у администрации?



— Я поделюсь своими наработками, после чего мы вместе сможем приблизиться к поиску правильного ответа. Я не сторонник того, что нужно брать и копировать чей-то опыт. Необходимо вместе обсуждать, искать пути решения задач. У нас каждый ученик уникален, к каждому нужен свой подход, что уж говорить о целых регионах. В своем выступлении я также буду приводить опыт других государств, каждое из них работает в своих культурных рамках, но все мы сталкиваемся с одними вызовами в 21-м веке, — отметил Иван Меньшиков.



Перед учителями выступила клинический психолог: член Европейской ассоциации и Санкт-Петербургского общества транзактного анализа Марина Арапиди провела лекцию о правилах эффективного общения. Эксперт рассказала о том, как наладить и сохранить диалог с коллегами из позиции уважительного общения, и поделилась пошаговой инструкцией по выстраиванию коммуникаций с учениками.



Учитель физики, почетный работник общего образования РФ Юрий Бобринев рассказал, как создать в школе профильный инженерно-технический класс, как и зачем внедрять проектную деятельность в школе и мотивировать учеников участвовать в городских конференциях.



Он также познакомил слушателей с платформой Аrduino и средой разработки Аrduino IDE. Объяснил, как установить необходимое программное обеспечение, услышать краткий обзор возможностей применения Аrduino в проектной и кружковой работе, познакомил с приемами работы с беспаечной макетной платой. Кроме этого показал, как собрать и запрограммировать действующий макет светофора с автоматическим и ручным управлением.



«Нижнекамске педагоги — народ заинтересованный»



Во второй половине дня участников ждали предметные сессии по математике, физике и химии. Можно было не только послушать спикеров, но опробовать приобретенные знания. Кандидат химических наук, автор школьных учебников по химии, разработчик набора «Юный химик» и национальный представитель России в комитете по химическому образованию ИЮПАК Денис Жилин вместе с учителями провел эксперименты, раскрывающие важнейшие свойства полимеров и показывающие различие между ними.



— Нижнекамске педагоги — народ заинтересованный. Сегодня я проведу для них практические работы. Уроки химии необходимо проводить, отталкиваясь от эксперимента. Я покажу, как надо это делать, чтобы и учителям, и детям было полезно, — сказал Денис Жилин.



Участники провели ряд экспериментов, показывающих важнейшие свойства полимеров и различие между разными полимерами. Без труда освоили важнейшие методы обработки пластмасс — литье, штамповку, сварку, а также разложили полимеры на мономеры, а потом получили полимер из мономера.



Еще один практикум был посвящен диаграммам Пурбе, которые недавно включили в примерную образовательную программу по химии для профильного уровня. Это мощнейший инструмент сжатия информации о свойствах химических элементов — второй по значимости после таблицы Менделеева.

— Каждый эксперт, который выступил сегодня перед нами, принес много полезной и важной информации. Я с большим интересом приняла участие в мастер-классах, слушала лекции. Обязательно буду использовать полученные практики на своих уроках. Спасибо большое за возможность пообщаться с такими высококлассными профессионалами, — сказала Гульназ Шархемуллина, учитель химии школы №19.



Кроме занятий и мастер-классов, на стендовой сессии были представлены материалы и пособия, которые популярны в современных образовательных практиках. Участники увидели и попробовали инженерные движущиеся устройства от инженерного клуба «Геккон», различные головоломки, коллекцию моделей правильных и полуправильных многогранников и их звездчатых форм, действующую модель балансирующего робота — основы интеллектуальной системы сигвея, электронные световые («песочные») часы и многие другие разработки.



Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»