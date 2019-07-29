Новые технологии: как работают реконструированные БОС «Нижнекамскнефтехима»

Для нижнекамцев организовали экскурсию на биологические очистные сооружения НКНХ

Фото: Ринат Назметдинов

О предварительных итогах масштабной реконструкции БОС «Нижнекамскнефтехима» журналистам рассказали во время пресс-тура. Сейчас уже практически все стоки с промышленной зоны Нижнекамска очищаются по новой системе, благодаря чему повысилось качество очистки. Мероприятие для СМИ решили совместить с экскурсией — на нее пригласили ветеранов и молодых активистов предприятия, а также Совет старейшин Нижнекамска. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Объемов нам хватает, поэтому мы работаем над улучшением качества очистки стоков»

На биологических очистных сооружениях практически все готово к запуску — здесь отлаживают детали технологии и готовятся выйти на рабочий режим. Как изменились БОС, решили показать не только журналистам, но и ветеранам — тем, кто когда-то работал на предприятии, Совету старейшин Нижнекамска и активистам молодежной организации компании.

БОС построили в 1966 году, но со временем мощностей стало не хватать, поэтому в 80-х годах очистные реконструировали.

— Тогда реконструкция была направлена на увеличение пропускной способности БОС. Сейчас объемов нам хватает, поэтому мы работаем над улучшением качества очистки стоков, — объяснил начальник управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Сергей Бояркин.

Чтобы улучшить качество очистки стоков, для модернизации узла механической очистки химзагрязненных стоков выбрали технологию биофильтрации. Если раньше сток проходил через четыре ступени очистки, то теперь в цепочке появилась еще одна — предварительная отдувка в преаэраторах.

— В преаэраторах происходит биосинтез, — объяснил Сергей Бояркин, показывая большие круглые сооружения. — На керамзит наносят особые виды бактерий, которые размножаются и образуют биопленку. Снизу подается загрязненный воздух, который проходит через этот слой, и здесь уже работают бактерии. Они разлагают углеводороды на углекислый газ и воду. Все герметично, вы не увидите сам процесс. Но мы стоим там, откуда уже выходит воздух — это и есть выбросы. Чувствуете? Запахов нет.

Для того чтобы улучшить качество очистки стоков, для модернизации узла механической очистки химзагрязненных стоков выбрали технологию биофильтрации. Фото: Ринат Назметдинов

Впервые метод биофильтрации был опробован в Европе в начале 80-х годов. Сейчас эта технология распространена за границей, но в России применяется редко, а в Татарстане — впервые. Чтобы метод работал эффективно, привлекли московскую фирму. В течение года шли опытно-промышленные испытания: с помощью пилотной установки моделировали систему отдувки и очистки сточных вод.

— Когда делали опытно-промышленные испытания, москвичи привезли бактерии и тот ил, которые в Москве у них работают. Но они не прижились, поэтому мы начали выращивать свои бактерии и собрали именно то, что «съедает» наши загрязнения. Они даже залповые выбросы выдерживают, — рассказал ветеранам генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

«Есть идея поставить ракам датчики сердцебиения и опустить сюда»

С преаэраторов стоки оправляются на биологическую очистку — на аэротенки. Это огромные глубокие бассейны с микроорганизмами, в которые также подается воздух. Здесь происходит окончательная очистка стоков.

— В аэротенках сток находится определенное время, чтобы активный ил мог поработать с оставшимися углеводородами, — продолжил Сергей Бояркин.

С преаэраторов стоки оправляются на биологическую очистку — на аэротенки. Фото: Ринат Назметдинов

Отсюда воды поступают в отстойники, откуда уже сбрасываются в Каму. Здесь гостям показали эксперимент: чтобы проверить качество воды, в очищенные стоки неделю назад поселили раков, которые живут только в чистой воде.

— У нас есть идея поставить ракам датчики сердцебиения и опустить сюда. Считается, что раки — самый лучший индикатор чистоты воды. Если есть отклонение от нормы, то раки сразу реагируют — у них учащается сердцебиение. Это значит, что в воде присутствуют плохие стоки. Мы поставили специалистам задачу найти такой датчик и установить его, — поделился планами Азат Бикмурзин.

Чтобы проверить качество воды, в очищенные стоки неделю назад поселили раков, которые живут только в чистой воде. Фото: Ринат Назметдинов

Гостям показали все ступени очистки: так, они увидели, какие стоки поступают на БОС и какие выходят.

— Я на биологические очистные сооружения в 1985 году завозил контейнеры с хлором. То, что было тогда, и то, что сейчас — это небо и земля. Новую технологию внедрили — и вода уже чистая. Все фильтруется, запаха нет. А на выходе вода какая чистая! Раньше все равно не такая была, — поделился впечатлением ветеран «Нижнекамскнефтехима» Александр Михалищенков.

Вся очищенная вода сбрасывается в Каму — в час это 6—7 тыс. кубометров. За сутки на биологически-очистных сооружениях очищается около 170 тыс. кубометров воды, в целом производительность БОС составляет 213 тыс. кубометров в сутки.

Объемы отдувки наращивают постепенно

Сейчас на биологических очистных сооружениях идет отладка процесса. Уже два месяца практически все химзагрязненые стоки очищаются по новой технологии — специалисты работают с микроорганизмами и постепенно увеличивают объемы.

— По новой проходит практически весь химзагрязненный сток, вопрос только в том, сколько он отдувается. Мы не спешим, потому что процесс длительный. Мы постепенно наращиваем объемы отдувки и контролируем с помощью анализов. То есть если видим, что биомасса наросла, мы увеличиваем, чтобы получить еще лучший эффект. Мы получили проектные результаты, то есть вышли на тот результат, который нам обещали поставщики технологий, — рассказал журналистам начальник управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Сергей Бояркин.

Как изменились БОС, решили показать не только журналистам, но и ветеранам — тем, кто когда-то работал на предприятии, Совету старейшин Нижнекамска и активистам молодежной организации компании. Фото предоставлено НКНХ

В полном объеме биологические очистные сооружения планируют запустить в конце августа. Так завершится реконструкция биологических очистных сооружений, которая началась в 2015 году.

— Все работы оцениваются в сумму более трех миллиардов рублей. Это учитывается первый этап, который был выполнен в 2016 году — тогда модернизировали узел хозбытовых стоков, которые поступают с города. Это стоило порядка 519 млн рублей. Второй этап, который мы практически завершили, — это очистка промышленных стоков, выделено порядка одного млрд рублей, в том числе в 2019 году — более 400 млн рублей. И еще мы до конца августа планируем завершить строительство резервного коллектора, который свяжет промышленную зону и биологические очистные сооружения. Эти работы оцениваются в 1,5 млрд рублей, — сказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

Коллектор протяженностью 15 км прокладывают открытым и закрытым способом. Часть трубопровода укладывают на глубине 20 метров, для этого применяют метод горизонтального бурения. Новая нитка позволит повысить надежность транспортировки стоков и в перспективе — увеличить пропускную способность. Приступить к пусконаладочным работам коллектора намерены в сентябре.

Впечатления посетивших БОС оказались исключительно со знаком «плюс». И ветераны предприятий, и активная молодежь, и представитель Шуры аксакалов с удовольствием делились впечатлениями об экскурсии, не скрывая эмоций.

Так, Валентина Тиханова, бывший начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности завода дивинила и углеводородного сырья, рассказала «Реальному времени»: «Прекрасные впечатления оставила сегодняшняя экскурсия. Просто прекрасные. Сорок лет назад, когда мы начинали работать, очистные были другими. На сегодняшний день установка выглядит, как конфетка: все новое, современное, весь процесс модернизирован, нет никаких открытых площадей, нет ничего, что позволило бы, например, ветром раздувать газы или относить запах в сторону города. Сразу видно, что все делается здесь для того, чтобы жителей нашего города окружала безопасная и комфортная окружающая среда. Заметно, что применяются новые подходы к организации деятельности очистки стоков, видна заинтересованность руководства ПАО «Нижнекамскнефтехим». Очень радует такое отношение к вопросу экологии. Я восхищена тем трудом, той работой, которые проявлены по отношению к горожанам. Спасибо огромное генеральному директору, который нашел время, чтобы лично принять участие в экскурсии и познакомить молодежь предприятия и ветеранов с изменениями, которые произошли на БОС».

«Нижнекамскнефтехим» планирует и в дальнейшем проводить подобные экскурсии. Фото предоставлено НКНХ

Заместитель председателя Шуры аксакалов Нижнекамска Маснави Хадиуллин поделился своим мнением: «Впечатления оставила экскурсия самые лучшие. Я поражен просто. Территория 72 гектара, все сделано, все в полном порядке, все отлично работает. Никаких недостатков в работе не обнаружили мы, никаких претензий со стороны Шуры аксакалов нет. Хотим сказать спасибо руководству, особенно Бикмурзину Азату Шаукатовичу, который лично возглавил эту экскурсию».

Впечатлена была увиденным и молодежь предприятия. «Я здесь впервые побывал. Увидел воочию весь масштаб работы. Очень впечатлен. Площади огромные, технологическую цепочку в деталях нам показали. Мне и всем моим друзьям очень понравилось. Многие знакомые, живущие в 36-м микрорайоне Нижнекамска, жалуются на запах, говорят, что это с очистных. А мы здесь никакого запаха не почувствовали, хотя процесс очистки идет полным ходом и его ради экскурсии никто не прерывал», — рассказал Фанис Шакиров, машинист цеха №5809 завода пластиков.

«Нижнекамскнефтехим» планирует и в дальнейшем проводить подобные мероприятия. Генеральный директор Азат Бикмурзин готов лично провести экскурсию по БОС для жителей Нижнекамска. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос подписчика в своем «Инстаграме».