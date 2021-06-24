Состоялась встреча руководства АО «ТАИФ» и корейских корпораций Samsung и Hyundai Engineering

Фото: Ринат Назметдинов

Группу ТАИФ представляли председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. От Samsung C&T во встрече принял участие генеральный директор компании — господин Мин Йонг. Делегацию Hyundai Engineering Co. Ltd — главный представитель компании в Московском офисе — господин Чжи.

Темой для обсуждения стала реализация проектов в рамках Стратегии развития компаний Группы ТАИФ на период до 2030 года. В частности — предстоящее строительство установок по производству этилбензола, стирола и метатезиса олефинов для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Корейская сторона высказала заинтересованность в участии в реализации данного проекта и презентовала свои возможности. Также стороны обговорили возможность привлечения корейской стороной на конкурсной основе финансовых ресурсов для реализации проектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез».

В процессе переговоров Альберт Шигабутдинов еще раз выразил заинтересованность Группы ТАИФ в строительстве производства МДИ (изоцианатов). Со своей стороны господин Мин Йонг выразил готовность к участию в этом проекте и обещал проработать данный вопрос с мировыми компаниями лицензиарам.