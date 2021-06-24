Состоялась встреча руководства АО «ТАИФ» и корейских корпораций Samsung и Hyundai Engineering
Группу ТАИФ представляли председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. От Samsung C&T во встрече принял участие генеральный директор компании — господин Мин Йонг. Делегацию Hyundai Engineering Co. Ltd — главный представитель компании в Московском офисе — господин Чжи.
Темой для обсуждения стала реализация проектов в рамках Стратегии развития компаний Группы ТАИФ на период до 2030 года. В частности — предстоящее строительство установок по производству этилбензола, стирола и метатезиса олефинов для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Корейская сторона высказала заинтересованность в участии в реализации данного проекта и презентовала свои возможности. Также стороны обговорили возможность привлечения корейской стороной на конкурсной основе финансовых ресурсов для реализации проектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез».
В процессе переговоров Альберт Шигабутдинов еще раз выразил заинтересованность Группы ТАИФ в строительстве производства МДИ (изоцианатов). Со своей стороны господин Мин Йонг выразил готовность к участию в этом проекте и обещал проработать данный вопрос с мировыми компаниями лицензиарам.
Справка
АО «ТАИФ» — головная компания Группы ТАИФ. АО «ТАИФ» образовано в августе 1995 года на базе внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань» (образовано в 1990 году).
Группа ТАИФ объединяет Группу АО «ТАИФ», в том числе 29 дочерних компаний, и Группу АО «УК «ТАИФ», в том числе 11 дочерних компаний. Группа ТАИФ ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности, производство строительных материалов, СМИ и другие виды услуг. Общая численность работников Группы ТАИФ — 39,7 тыс. человек.
Samsung C&T Corporation дочерняя компания Группы компаний Самсунг (одной из крупнейших финансово-промышленных групп Южной Кореи). В 1995 г. объединена с компанией Samsung E&C. С тех пор компания развивает два взаимодополняющих друг друга направления деятельности: группа по проектированию и строительству занимается такими проектами, как строительство жилых домов, гражданское строительство и строительство промышленных зданий и сооружений, группа по торговле и инвестициям занимается экспортно-импортными операциями таких товаров, как продукты нефтехимии, сталь и текстиль.
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd занимается строительными работами, в том числе строит атомные электростанции. Работает через следующие бизнес-подразделения: строительные работы, строительство заводов и электростанций. Сегмент строительных работ включает строительство небоскребов, дорог, мостов и развитие жилищного строительства. Сегмент «Строительство заводов» осуществляет строительство заводов по переработке углеводородов и промышленных предприятий. Компания основана 25 мая 1947 года, штаб-квартира в Сеуле, Южная Корея.
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