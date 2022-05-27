«Я по жизни загулял, прямо в Нижнекамск попал»: Олег Газманов и другие сюрпризы празднования Дня химика

Нижнекамцы широко отметили один из своих любимых праздников

Фото: Альберт Муклоков

Прошедший накануне День химика надолго останется в памяти у нижнекамцев и гостей города. Торжественные мероприятия начались утром с возложения цветов к бюсту первого директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева, продолжились в «Нефтехим Арене» с участием олимпийских чемпионов фигурного катания. Кульминацией торжества стало выступление почетного «есаула и офицера» российской сцены Олега Газманова и красочный салют. О том, как это было, — в репортаже «Реального времени».

«День химика — это жизнь моя»

Собираться в парке Нефтехимиков горожане начали задолго до начала мероприятия. Для многих День химика — один из самых любимых и долгожданных праздников. Судьба практически каждой третьей семьи в городе так или иначе связана с «Нижнекамскнефтехимом».

На праздник по традиции нефтехимики приходят семьями. Александр Мельников один из тех, для кого День химика — профессиональный праздник. Отметить его в парк он пришел вместе с женой. В Нижнекамск он приехал совсем маленьким вместе с родителями, которые в конце 60-х годов из Норильска прибыли на строящийся химкомбинат.

Александр Мельников один из тех, для кого День химика — профессиональный праздник. Отметить его в парк он пришел вместе с женой

На НКНХ он устроился сразу после окончания училища и отработал слесарем-ремонтником на ремонтно-механическом заводе предприятия более 30 лет. Там же познакомился с будущей женой, вместе они вырастили сына, который пошел по стопам родителей — работает механиком на заводе по выпуску бутилового каучука.

— День химика — это жизнь моя. Я, можно сказать, прожил на предприятии 32 года. Сейчас уже на пенсии, но наши традиции продолжают дети и внуки, — рассказывает Александр Мельников.

Чествование победителей

В парк Нефтехимиков прибыли и топ-менеджеры СИБУРа, компания выступила организатором торжества. Руководитель «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин отметил, что в 2010 году предприятие взяло на себя миссию по обустройству на заброшенном городском пустыре уютной парковой зоны для семейного отдыха. С тех пор каждый год именно она становится площадкой вечерней программы и собирает здесь тысячи нижнекамцев.

Для многих День химика — один из самых любимых и долгожданных праздников

В этом году у Нижнекамска появилась новая традиция — проводить в День химика фестиваль одаренных детей. На сцену пригласили более трех десятков школьников — это общественники, волонтеры, победители и призеры фестивалей, спортивных первенств, конкурсов и предметных олимпиад. Каждому вручили памятный диплом, как и учителям и тренерам, которые воспитали ребят.

Выдающуюся молодежь и, конечно, работников «Нижнекамскнефтехима» поздравил и глава НМР.

— День химика — это праздник города, праздник нашей промышленности. На сцене — лучшие ребята нашего города, республики. Я горжусь, что стою рядом с ними. Думаю, за вами будущее, вы лучшие. Надо всегда ставить перед собой большие задачи. Вы знаете, что 55 лет назад такие же молодые ребята приехали в чистое поле и построили здесь химкомбинат и такой прекрасный город. Я уверен, что у них были большие амбиции, химики всегда были большими энтузиастами. Надеюсь, тот энтузиазм и задор, присущий нашим родителям, будет передаваться от поколения к поколению, — отметил Рамиль Муллин.

Слова поздравлений прозвучали и от главы «Нижнекамскнефтехима» Айрата Сафина:

— Сегодня мы, «Нижнекамскнефтехим», влились в большую компанию СИБУР, которая постоянно улучшается, становится все больше и сильнее. И этот симбиоз, когда вместе с Днем химика будут поздравлять одаренных детей, — очень символичен. Мы эту добрую традицию будем поддерживать и вместе праздновать наши успехи.

В этом году у Нижнекамска появилась новая традиция — проводить в День химика фестиваль одаренных детей

В этот же день прошло награждение победителей велоквеста «Город химиков». Спортивно-интеллектуальный заезд посвятили Дню химика и 55-летию «Нижнекамскнефтехима». В нем участвовали 65 велолюбителей из 15 команд.



— Лучшей стала команда «КРОССофЧИКИ», представлявшая «Нижнекамскнефтехим». Второе место заняли нефтехимики из команды «Бутерброд». Ну и на третьем месте команда «Молния», представлявшая парк «Велики». Все победители получили подарочные сертификаты , — обрадовал участников квеста ведущий мероприятия.

Поощрительными призами были награждены и самые молодые участники велоквеста — ребята из команды «Ураган», представлявшие школу №29, и сборная команда 27-й школы, придумавшая самое креативное название — «Педальные дьяволы». Судя по названию, ребята сами напророчили себе место — 13-е.



В этот же день стали известны имена победителей другого конкурса — «Я и химия».

Он проходил на официальной странице «Нижнекамскнефтехима» во «ВКонтакте». В парке Нефтехимиков были установлены фотозоны с забавными сюжетами. Участнику необходимо было сделать фото, разместить его на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #ДЕНЬХИМИКАНКНХ и написать креативный или смешной комментарий.



Победителей выбирали при помощи генератора случайных чисел. Главный приз — тур выходного дня на двоих с проживанием в настоящую жемчужину Сибири город Тобольск — достался Сергею Белоброву и Ляйсан Халиуллиной.

— Спасибо большое! Мы очень рады! — не скрывали эмоции победители.

Молодые люди пообещали поделиться фотографиями и комментариями с нижнекамцами из Тобольска.

Эскадрон моих мыслей шальных

Но какой праздник без песен и танцев? Организаторы мероприятия подготовили большую развлекательную программу — и для взрослых, и, конечно, для маленьких нижнекамцев. В нижней части парка детишек веселили ростовые куклы, карусели. Тут же можно было попрыгать на батуте или разукрасить себя аквагримом, нарисовать картину цветными мыльными пузырями или поиграть в огромные крестики-нолики. Скучать детворе было некогда.

Организаторы мероприятия подготовили большую развлекательную программу

Взрослые же в это время подпевали артистам, выступавшим на сцене. Наиболее смелые пускались в танец, повторяя движения профессиональных танцоров. Хорошее настроение в этот вечер всем, кто пришел на праздник, дарили талантливые нефтехимики и приглашенные артисты. Нижнекамцам они предлагали попробовать себя в битбоксе или же спеть вместе с зажигательным казанским джаз-бэндом.

Кульминацией Дня химика стало выступление ветерана российской сцены, автора «Есаула» и «Офицеров», народного артиста страны Олега Газманова и его группы «Эскадрон». Выход на сцену начался сразу с исполнения песни «Загулял», в которой Газманов решил немного поменять слова. Спев, «Я по жизни загулял, как-то в Нижнекамск попал», артист моментально расположил к себе зрителей, а затем еще и поздравил всех с праздником:

— Хочу поблагодарить компанию СИБУР и всех нас за этот прекрасный, солнечный вечер. И когда Олег Газманов здесь — ясные дни, понятно.

Завершил большой праздничный день красочный салют

Несмотря на свой возраст (летом певцу исполнится 72 года), он зажигал на сцене не хуже молодых артистов. Под любимые песни хором ему подпевали тысячи голосов зрителей, причем не только ровесники исполнителя, но и их дети и внуки. Выступление шло больше часа. За это время певец вместе с нижнекамцами исполнил все свои хиты, а некоторые даже на бис. После концерта настало время дискотеки, а завершил большой праздничный день красочный салют.

