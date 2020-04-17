Президент Татарстана ознакомился с ходом строительства «Этилен-600» «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В рамках рабочей поездки на «Нижнекамскнефтехим» Рустам Минниханов посетил площадку строительства нового комплекса по производству олефинов ЭП-600.

Здесь будут выпускать этилен, пропилен, бутадиен, бензол, а также сопутствующие нефтехимические продукты. Запуск проекта позволит удвоить мощности и обновить линейку выпускаемой продукции «Нижнекамскнефтехима».

— Сердце завода этилена — печи пиролиза. Шесть печей в работе, одна в резерве. Далее следует узел закалки. Он предназначен для отбора тяжелых углеводородов. После этого продукция будет поступать на газоразделение. Здесь находится компрессорная. Также у нас будет общая операторная. Отсюда будет производиться управление, — рассказали Рустаму Минниханову детали на макете строящегося комплекса.

Подготовительные работы на комплексе начались в сентябре 2019 года, строительство запланировано на июнь этого года. Генеральным подрядчиком выступает турецкая компания «Гемонт», лицензиаром процесса — германский холдинг Linde AG.

Установка позволит получать этилен в объеме 600 тыс. тонн в год, пропилен — 272 тыс., бутадиен — 88 тыс., бензол — 246 тыс. Мощность по сырью — 1,7 млн тонн в год. Работы ведутся согласно графика. На предприятии соблюдены все меры профилактики по недопущению коронавируса.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом на «Нижнекамскнефтехим».