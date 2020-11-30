Поможет ли открытый в Татарстане электронный хаб медикаментов решить проблему с дефицитом лекарств?

«Нижнекамскнефтехим» вернулся к производству кислорода, нужны ли прививки от гриппа и неожиданный финал дела «елабужского зверя» — итоги недели с программой «7 дней» на ТНВ

Фото: Максим Платонов

Еще в начале ноября в масштабах страны была поднята проблема дефицита медикаментов для лечения не только новой коронавирусной инфекции COVID-19, но и ОРВИ, гриппа, пневмонии. Причиной неожиданного дефицита медикаментов были названы сбои системы маркировки — той самой, что была создана для борьбы с фальсификатом лекарств. Реакция на проблему последовала практически моментально: Минпромторг России ослабил требования системы, позволив особо важным препаратам поступать в аптеки без задержки. Президент России издал распоряжение, а на федеральном уровне были выделены средства на то, чтобы пациентам, лечащимся от COVID-19 на дому, необходимые препараты доставлялись бесплатно. На днях решился и вопрос организации самой доставки медикаментов. Об этом и о других важнейших событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

«Еаптеки» — 400 дарксторов по России

Ассортимент — порядка 18 тыс. наименований лекарственных препаратов. Эффективность — обработка более тысячи заказов в день. План — 10 новых точек в Татарстане в течение года и 400 дарксторов по всей России до 2022-го. Сбербанк России подключился к решению проблемы дефицита лекарственных средств и организации доставки медпрепаратов потребителям. Республика стала первым из российских регионов, после Москвы и Санкт-Петербурга, с которого масштабный проект «Сбер Еаптека» (с доставкой и собственным хабом) начал экспансию в масштабах страны.

Уже в 2021 году число хабов в Казани достигнет пяти, что позволит обеспечить часовое покрытие всей столицы республики. Еще пять хабов откроются в крупных районных центрах: Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Зеленодольске.

Содействие в реализации проекта оказывается на уровне президента Татарстана. Рустам Минниханов особо подчеркнул важность своевременного и полного обеспечения лекарственными препаратами населения республики. Проект предусматривает также организацию возможности самовывоза заказов лекарств из аптек-партнеров, которые должны у «Еаптек» появиться уже в первом квартале 2021 года.

Рустам Минниханов особо подчеркнул важность своевременного и полного обеспечения лекарственными препаратами населения республики. Фото Максима Платонова

Приехавшая на официальную церемонию открытия первого этапа реализации проекта в Татарстане зампредправления «Сбербанка», бывший вице-премьер России Ольга Голодец пояснила, почему этот проект начал экспансию именно с Татарстана:

— Первая причина: Татарстан — это регион с особым отношением к населению, с огромным вниманием к людям. Забота о каждом человеке, проживающем на территории республики, подстегнула нас ускорить процесс вхождения сюда, — дала комментарий Голодец. — Вторая причина: отношение к технологиям. Безусловно, Татарстан является одним из лидеров по технологическому обновлению и развитию. Это регион, который выделяется на общей карте России.

«Нижнекамскнефтехим» — производство кислорода идет круглосуточно

Впервые кислород начали выпускать на «Нижнекамскнефтехиме» в 1985 году. Однако в 2016-м производство было приостановлено и о нем даже не вспоминали вплоть до 2020-го.

Сегодня, когда вопрос наличия кислорода в ковидных госпиталях республики — это вопрос жизни и смерти для сотен, а то и тысяч пациентов, руководством и акционерами Группы ТАИФ было принято решение не просто о перезапуске мощностей, но и по просьбе Минздрава РТ — о его увеличении.

30 тонн в сутки здесь, на НКНХ, и еще одно производство также в круглосуточном режиме работает, производя столь необходимый, живительный кислород на другом предприятии Группы ТАИФ — ПАО «Казаньоргсинтез». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Часть производимой небесно-голубой жидкости (именно так выглядит охлажденный до -189 градусов Цельсия кислород) поставляется в Нижнекамскую центральную многопрофильную больницу, где на каждом из шести этажей развернуты по 15 кислородных точек для больных COVID-19. Еще 45 точек оборудованы в реанимации. Остальной кислород поставляется в другие больницы республики. Производство кислорода не останавливается ни на день. 30 тонн в сутки здесь, на НКНХ, и еще одно производство также в круглосуточном режиме работает, производя столь необходимый, живительный кислород на другом предприятии Группы ТАИФ — ПАО «Казаньоргсинтез».

Демонизация вакцинации

210 тысяч раненых и 17 тыс. погибших — такова статистика жертв ДТП в России в минувшем году. Смертность от ДТП на порядок выше, чем шанс получить осложнение от вакцинации, и риск погибнуть как раз таки потому, что вовремя не привился — тоже гораздо более реален. И тем не менее активность деятельного меньшинства населения страны — поборников лженаучных статеек и роликов, демонизирующих вакцинацию, — только ширится.

Голословно и необоснованно утверждая, что вакцина — это не оздоровление, а напротив — целенаправленное заражение людей, такие «революционеры» от медицины развернули настоящую войну в пику попыткам государства сформировать иммунный щит противодействия тому же гриппу. На настоящий момент от гриппа привиты примерно 60 млн человек — это порядка 40% от всего населения. В Татарстане этот показатель превышает 44% (около 1,7 млн жителей республики). Защищены 62% детей и лишь 39% взрослых. Показатели далеки от плановых. Врачи устали объяснять необходимость вакцин и их безопасность. Самая простая аналогия — ремень безопасности в автомобиле. Аварию он не предотвращает, но способен защитить. Вакцина не отрицает вероятности заболевания в целом, но сделает так, что приобретший иммунитет организм проще, быстрее и с меньшими последствиями справится с заразой. Об этом съемочная группа программы «7 дней» поговорила с профессионалами — специалистами системы здравоохранения.

Вакцина не отрицает вероятности заболевания в целом, но сделает так, что приобретший иммунитет организм проще, быстрее и с меньшими последствиями справится с заразой. Фото: nnews.nnov.ru

«Елабужский зверь» — на свободе

В феврале 2013 года — буквально через несколько дней после зверского убийства 8-летней Василисы Галициной в Набережных Челнах, аналогичное происшествие случилось в Елабуге. Восьмилетнюю школьницу обнаружили в овраге. Над ребенком надругались и сильно избили. Врачам с огромным трудом удалось сохранить девочке жизнь, а 220 сотрудников Елабужского гарнизона полиции, общественники и волонтеры прочесывали окрестности, стараясь найти хоть какие-то зацепки, способные вывести на нелюдя, напавшего на ребенка.

14 подозреваемых и никаких зацепок, кроме размытого фоторобота, сделанного со слов жертвы нападения. МВД Татарстана и местные депутаты обещали награду за информацию, которая поможет найти злодея.

Спустя три года под следствием оказался 68-летний дворник местного детского сада. Пожилой человек с психическим отклонением после перенесенного в детстве менингита. Нашлись свидетели, которые вспомнили единичные случаи странных его домогательств. Сначала мужчина признался в содеянном, но позже отказался от собственных показаний. Как отмечают наши коллеги с телеканала «Новый век», есть нестыковки и в показаниях самого подследственного. В том числе — он указал не то место, где якобы оставил девочку. Следствие растянулось на четыре года, три из которых подозреваемый провел в СИЗО, затем еще год — под домашним арестом. Пока шел суд, сменились шесть судей. В итоге сначала Елабужский городской суд, а затем и Верховный суд РТ вынесли оправдательный приговор. Служители Фемиды пришли к выводу, что подозреваемый непричастен к преступлению, и освободили мужчину в зале суда.

Спустя три года под следствием оказался 68-летний дворник местного детского сада. Скриншот видео

Журналисты программы «7 дней» задаются вопросом: в чем же истина? В том, что долгожданную свободу обрел человек, который провел под арестом долгие четыре года и теперь имеет право на реабилитацию? Но это значит, что настоящий маньяк все это время находился на воле и мог совершить новые преступления. Или же суд ошибся и выпустил действительно настоящего опасного преступника?

Елабужский отдел полиции, Следственный комитет и прокуратура между тем уверены в том, что суд ошибся. А они правы. И что освобожденный судом мужчина к преступлению причастен. Они намерены подать кассационную жалобу.

Обо всем этом подробнее, а также о том, где строят дома для детей-сирот и какие условия для жизни там реально существуют, о том, как и на какие средства планируется современное оснащение учебных заведений, где занимаются развитием и сохранением родного языка, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 30 ноября, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.