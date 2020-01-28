«Нижнекамскнефтехим» принимает участие в Международной выставке пластмасс и каучуков «Интерпластика-2020»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня в Москве в «Экспоцентре» открылась Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков «Интерпластика-2020». «Нижнекамскнефтехим» в 14-й раз примет в ней участие.

Здесь представлены крупнейшие российские и зарубежные производители и поставщики упаковочной техники и оборудования для печати, маркировки и штрихкодирования, готовой упаковки и различных упаковочных материалов; производители оборудования для производства пластмасс, изделий из полимерных материалов и каучука, реализации вторичной переработки полимеров, а также аддитивного производства. Всего более 700 экспонентов из 30 стран.

В павильоне №8 (зал 2, стенд 8.2А18) «Нижнекамскнефтехим» продемонстрирует основные виды выпускаемой продукции, новые разработки в области расширения ее марочного ассортимента. Сегодня компания входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является крупнейшим в мире производителем синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков, выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год.

В ассортименте «Нижнекамскнефтехима» 7 видов каучуков: изопреновый, бутиловый, бром- и хлорбутиловые, полибутадиеновые — на неодимовом и литиевом катализаторах, бутадиен-стирольный, а также 4 вида пластика: полистирол, АБС-пластик, полипропилен и полиэтилен.

Предприятие поставляет линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), разработанный для производства стретч-пленок повышенной прочности. ЛПЭНП марки РЕ5118QM в рамках программы «100 лучших товаров России — 2019» стал лауреатом федерального конкурса. Данная марка имеет улучшенную перерабатываемость, обеспечивающую высокое качество пленок, хорошую растяжимость, защиту от повреждений и загрязнений, а также высокую прозрачность. Кроме того, компания освоила производство ЛПЭНП для производства высокопрочных пленок и геомембран.

Стенд компании вновь станет площадкой для встреч и переговорного процесса с партнерами. На выставке будут работать руководители и менеджеры служб коммерческого директора, специалисты технических служб и научно-технологического центра.



Партнерский материал