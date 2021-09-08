Дмитрий Конов: «Болею за самых профессиональных, которые будут примером для остальных»

«Нижнекамскнефтехим» стал партнером отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills — PetroChemSkills-2021

Фото: Альберт Муклоков

Более 70 участников и экспертов из разных уголков России прибыли в Нижнекамск на II Открытый отраслевой чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills — PetroChemSkills-2021. Организатором мероприятия выступил СИБУР, партнером по двум компетенциям — «Нижнекамскнефтехим». Надо отметить, что Нижнекамск — стартовая точка чемпионата, завершится он первого октября в Санкт-Петербурге. Поприветствовать участников соревнований приехали высокие гости — президент Татарстана Рустам Минниханов, а также топ-менеджеры ТАИФа и СИБУРа. Подробнее обо всем — в материале «Реального времени».

Эстафету принял Нижнекамск

Отраслевой чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills — SIBUR PetroСhemSkills впервые прошел в 2019 году в Сочи. Тогда в нем приняли участие 35 конкурсантов и 35 экспертов. Всего были представлены три компетенции и шесть предприятий.



И вот спустя два года отраслевой чемпионат PetroСhemSkills вновь собрал участников. Соревнования проходят в новом масштабе: заявлены 13 компетенций, девять компаний, два учебных заведения. Посетить площадки планируют более 300 конкурсантов, экспертов и гостей. Чемпионат охватит пять городов, в том числе Тюмень, Тобольск, Томск и Санкт-Петербург.

Соревнования проходят в новом масштабе — заявлены 13 компетенций, девять компаний, два учебных заведения

Первым эстафету принял Нижнекамск — город с богатой историей нефтегазохимической отрасли. Здесь расположено одно из крупнейших профильных предприятий Европы — ПАО «Нижнекамскнефтехим» — известная в стране кузница высокопрофессиональных кадров.



— «Нижнекамскнефтехим» и Нижнекамск всегда являлись центром нефтехимии России. Неслучайно эту площадку выбрали первой. Компетенции наших сотрудников, наших специалистов всегда оценивались по достоинству. Я всегда говорю нашим партнерам, что почти на каждом российском нефтехимическом предприятии трудится бывший сотрудник нашей компании. Их оценивают, их приглашают работать для того, чтобы они привнесли новые знания и опыт в эти компании, — отметил в интервью корреспонденту «Реального времени» генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.



В Нижнекамске отраслевой чемпионат PetroChemSkills-2021 проходит на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Помимо сотрудников СИБУРа и «Нижнекамскнефтехима», среди участников представлены такие компании, как «Казаньоргсинтез», «Газпром нефть», ТАНЕКО, «Еврохим». Кроме того, гостями площадки стали представители бизнеса и профильных учебных заведений.

«Нижнекамскнефтехим» и Нижнекамск всегда являлись центром нефтехимии России. Неслучайно эту площадку выбрали первой», — отметил Айрат Сафин

— В этом году одной из площадок соревнований стал нижнекамский колледж, что подчеркивает нашу совместную с партнерами заинтересованность в развитии и популяризации рабочих специальностей в Татарстане. Именно сотрудники инженерно-технических профессий, нынешние аппаратчики, лаборанты, сварщики, будут определять ландшафт отрасли. Требования к компетенциям сотрудников современных, цифровых производств сегодня трансформируются, поэтому так важно обмениваться практиками на подобных чемпионатах, — подчеркнул Рустам Галиахметов, управляющий директор СИБУРа.



«Все достигается опытом и упражнениями»

Среди компетенций, представленных в Нижнекамске, в первой компетенции «Лабораторный химический анализ» соревнуются 13 предприятий, во второй «Аппаратчик химических технологий» — 14. «Нижнекамскнефтехим» представляют лучшие сотрудники, среди них — Антон Алдарев. Молодой человек трудится в компании уже семь лет, с будущей профессией определился еще в 9-м классе.



— Я занимаю должность аппаратчика полимеризации. Очень нравится. Стремлюсь к профессиональному росту. В этом году окончил институт. Сейчас исполняю обязанности начальника смены. Работаю на заводе БК — производстве бутилкаучука. Все устраивает, все хорошо, — поделился впечатлениями Антон Алдарев, участник команды по компетенции «Аппаратчик химических технологий».

«Нижнекамскнефтехим» представляют лучшие сотрудники, среди них — Антон Алдарев

— Здесь собрались сильнейшие аппаратчики своих предприятий. Все готовы. И все стремятся занять призовые места. Думаю, что мы, представляя ПАО «Нижнекамскнефтехим», не отстанем, а возможно, будем в тройке лучших, — не без гордости сказал он.



Всего «Нижнекамскнефтехим» на чемпионате представляют четыре работника и четыре эксперта. Мария Ильина — наставник Расили Кадыровой, которая поборется за победу в компетенции «Лабораторный химический анализ».



— Надеюсь, что все получится у нас. Участники действительно очень сильные. Поэтому борьба будет сложной. Подготовка у нас шла в течение всего лета, и даже без отпусков, можно сказать. Старались. Все, что могли, мы прорабатывали. Все возможные методы. Все сейчас зависит от этих трех конкурсных дней, — сказала эксперт-наставник чемпионата Мария Ильина.

Всего «Нижнекамскнефтехим» на чемпионате представляют четыре работника и четыре эксперта

Студентка колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева Виктория Бузынина в таком масштабном чемпионате участвует впервые. Девушка рассказала, что последние две недели почти не спала — готовилась к соревнованиям.



— Мне когда сказали, с того момента начала волноваться, ночью готовилась, днем готовилась. Это большой опыт для меня, — призналась Виктория.



К слову, большинство выпускников колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, где учится Виктория, — будущие работники «Нижнекамскнефтехима». На предприятии разработана специальная кадровая политика. Привлечение и закрепление кадров возведено в целую систему, которая начинает действовать еще со школы: 15 из 33 образовательных школ Нижнекамска являются подшефными «Нижнекамскнефтехима».



В 2020—2021 учебном году шефские связи вышли на новый уровень. В октябре 2020 года были заключены соглашения с директорами подшефных школ, обозначившие взаимный интерес в проведении профориентационной работы.



В этом году сразу в двух подшефных учебных заведениях города «Нижнекамскнефтехим» открыл профильные «Нефтехим-классы». В качестве своеобразной экспериментальной площадки выступили 36-я школа и лицей №37. Начиная с 9-го класса учащиеся профильных классов будут посещать дополнительные занятия по предметам в соответствии с профилем работы «Нижнекамскнефтехима».

«Нижнекамскнефтехим» открыл профильные «Нефтехим-классы» сразу в двух школах города

С ребятами будет проводиться профориентационная работа, организовываться экскурсии, мастер-классы, встречи с родителями, олимпиады. После окончания школы у них будет выбор: пойти учиться в базовый колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева или продолжить обучение в 10—11 классах и в дальнейшем поступить в НХТИ либо ФГБОУ ВО «КНИТУ».



— Выпускники профильного колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Лемаева — это в последующем работники нашего предприятия. И предприятий наших друзей и коллег из СИБУРа, ТАНЕКО и других предприятий нефтехимической отрасли.

Мы надеемся на честную бескомпромиссную борьбу и уверены, что победит обязательно сильнейший, — отметил Родион Булашов, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Он также отметил, что у работников «Нижнекамскнефтехима» на этом чемпионате есть все шансы попасть в число лидеров.



— Есть такая поговорка: «Все достигается опытом и упражнениями». В постоянной работе, в постоянной динамике мы проводим обучение. У нас очень хорошая группа экспертов, которые представлены и на базе данного колледжа, и в других локациях: и в SIBUR PetroChemicalSkills, и в Екатеринбурге, и на других площадках наши эксперты пользуются и доверием, и уважением. Это известный всем факт. На последнем чемпионате мира, который проходил на нашей татарстанской земле — в городе Казани, а также на последних соревнованиях по формату SIBUR PetroChemicalSkills, которые были в Сочи на площадке «Сириуса», наши ребята занимали призовые места, — не без гордости сказал он.



Цель чемпионата — повышение престижа рабочих и инженерных профессий

Торжественное открытие чемпионата посетили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, мэр Нижнекамска Айдар Метшин.



В холле почетных гостей встречал робот-полиглот.

В холле почетных гостей встречал робот-полиглот

— Здравствуйте, Рустам Нургалиевич, или, как у нас принято говорить, рахим итегез, кадерле кунаклар!



— Я смотрю, у тебя произношение совсем не татарское! — пошутил президент.



Далее Рустам Минниханов совместно с топ-менеджерами СИБУРа и ТАИФа осмотрел конкурсные площадки, пообщался с участниками соревнования.



— У нас идея проведения чемпионата возникла в 2019 году. Тогда мы провели первый отраслевой чемпионат. Количество участников было значительно меньше, — сказал Рустам Галиахметов, управляющий директор СИБУРа.



— А вы в Башкирии участвовали? — уточнил президент.



— В Башкирии там только для колледжей — студенты участвовали. А здесь рабочие предприятий, — пояснил Галиахметов.



— Это хорошая идея. Нам тоже надо («Татнефти», — прим. ред.) — вот СИБУР проводит, — отметил Минниханов.



— По добыче мы пытались такое делать. Приезжал ЛУКОЙЛ, «Роснефть» отказалась, — поспешил оправдаться Наиль Маганов, генеральный директор ПАО «Татнефть».

Рустам Минниханов совместно с топ-менеджерами СИБУРа и ТАИФа осмотрел конкурсные площадки, пообщался с участниками

— Надо эту хорошую идею продвигать. По-любому инициировать. В «Газпром нефть» есть у нас знакомые? Нужно их попросить, — настаивал на своем Минниханов.



Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов пояснил, что цель чемпионата — повышение престижа рабочих и инженерных профессий, обмен лучшими практиками.



— Когда мы говорим о нефтехимии, видим, что для каждого нашего сотрудника в отрасли, вне зависимости от географии его работы, уровень компетенций, знаний и требований становится все выше и выше. Оборудование, на котором работают, технологии, которые используют, требуют постоянного обучения. Мы за качественные кадры и конкурируем с другими индустриями.



— Болею за самых профессиональных, которые будут примером для остальных. И неважно, где он работает и из «какой географии». Важно то, что он что-то умеет, умеет лучше, чем другие, и этот опыт потом можно передать тем, кто участвует в самом чемпионате, и его коллегам, — отметил Конов.

Дмитрий Конов пояснил, что цель чемпионата — повышение престижа рабочих и инженерных профессий, обмен лучшими практиками

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов сообщил, что для будущей объединенной компании, которая станет одной из самых глобальных на нефтехимическом рынке, потребуются специалисты с высоким уровнем образования, а такие чемпионаты помогают выявить сильнейших.



— Ноу-хау у ТАИФа и СИБУРа имеется и в области кадрового обеспечения, и в области работы с персоналом. Наша общая задача, чтобы ребята, работающие в серьезных нефтехимических компаниях, будь это ТАИФ или СИБУР, чувствовали себя комфортно, уверенно. Чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне, чтобы было полное понимание в профпригодности, чтобы не было сомнений, что в этих компаниях можно расти профессионально и добиться самых серьезных и высоких поставленных целей, — подчеркнул Шигабутдинов.



По его мнению, путь к успеху лежит через постоянное обучение и самообразование.



— Сегодня мы видим, что уровень оборудования и технологий усложняется. Простыми арифметическими методами силен не будешь. Надо изучать. Большое внимание уделять самообразованию. Вот такие конкурсы позволяют себя проявить, позволяют получить оценку со стороны, не только со стороны руководителя, но и жюри. И в честной, адекватной и активной работе увидеть свой реальный уровень. Тому, кто недотягивает, — подтянуться, а тому, кто достиг вершин, — получить призовые места и стать живым примером, кому можно подражать, — уверен Шигабутдинов.



Далее состоялась панельная дискуссия «Профиль рабочего будущего. Как меняются требования к кадрам в индустриальных компаниях».

Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» также примут участие в состязаниях еще по шести компетенциям

Завершится чемпионат в Нижнекамске 10 сентября. В каждой компетенции будет выбрано три победителя. Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» также примут участие в состязаниях еще по шести компетенциям: «Сварочные технологии», «Неразрушающий контроль», «Электромонтаж», «Сметное дело», «Охрана окружающей среды» и «Ремонт технологического оборудования», которые пройдут на других площадках.



Как отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, неважно, кто станет победителем чемпионата, главное, что каждый участник соревнований получит новый опыт и повысит свое мастерство, а это, несомненно, отразится на работе.



— Вот буквально полчаса назад мы приняли участие — посмотрели, как идут соревнования. Участвуют также специалисты, студенты КНН, и мы уже знаем, что они обеспечены в будущем работой. Они будут работать на станции очистки воды «Нижнекамскнефтехима». Мы сразу же — на этапе обучения, на этапе этих соревнований — стараемся, чтобы эти компетенции и лучшие их представители оказались на нашем предприятии. Цель — это задать тон, задать уровень знаний на предприятиях. Потому что эти люди будут делиться своими компетенциями. Сразу будет задана та планка, которую затем надо будет перешагнуть и идти дальше. Следующие соревнования — это следующее повышение планки. Таким образом, знания, их уровень будут на предприятии ступенчато подниматься, — подытожил Айрат Сафин.

