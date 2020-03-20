Цифровая индустрия как драйвер нижнекамской нефтехимии
Искусственный интеллект, или Когда роботы заменят людей
Крупнейшее нефтехимическое предприятие в Европе, чья продукция поставляется более чем в 50 стран мира, внедряет в производство передовые информационные технологии. Уже сегодня часть работы за сотрудников «Нижнекамскнефтехима» выполняют роботы и искусственная нейронная сеть. Они обрабатывают банковские выписки, разбирают и регистрируют первичную бухгалтерскую документацию, составляют сложные аналитические отчеты. Нефтехимики осваивают искусственный интеллект, разрабатывают уникальных роботов в помощь человеку и развивают корпоративное мобильное приложение. IT-решения уже затрагивают практически все сферы жизни человека. О том, какую пользу принесет цифровизация, обсудили на этой неделе и в Кабмине РТ в ходе брифинга о реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Республике Татарстан».
Технологии будущего на «Нижнекамскнефтехиме»
В конце прошлого года совет директоров «Нижнекамскнефтехима» рассмотрел и принял к исполнению стратегию развития IT-систем до 2024 года, включающую свыше трех десятков проектов. В реализацию стратегии планируется инвестировать 3 млрд рублей.
В числе проектов — управление бизнес-процессами, организация и оптимизация технологических процессов, программы повышения эффективности и коммуникации работников, а также проекты, направленные на обеспечение безопасности предприятия. Для реализации программ нефтехимики разработали дорожную карту, а внедрение самых приоритетных задач началось уже в прошлом году.
Так, например, автоматизация затронет процессы управления капитальным строительством, что позволит сократить срок ввода в эксплуатацию объекта, обеспечит контроль и высокое качество работ. На это в рамках проекта «Системы управления строительством» планируют выделить порядка 120 млн рублей. Ожидается, что на 3% сократятся затраты на строительно-монтажные работы, на 1% снизятся эксплуатационные затраты.
Новые проекты АСУТП будут вести контроль на производственных линиях, что позволит повысить качество выпускаемой продукции и снизить число рекламаций потребителей на всех этапах производства. Внедрение новых проектов повысит уровень оснащенности производств современными АСУТП, которые к 2023 году составят 85% от объема всех существующих систем автоматизации.
Еще одно нововведение — интерактивный план. Это геоинформационная система с отображением на карте зданий, дорог, земельных участков, эстакад, подземных коммуникаций, интегрированная с системой управления предприятием. Она обеспечит быстрый доступ к информации об инфраструктурных объектах на электронной карте. Также в этой системе будет реализована функция контроля за проведением особо опасных работ. На специальной видеостене в режиме реального времени будут отображаться производимые и планируемые работы. При совмещении ремонтных, огневых и газоопасных работ система не допустит их проведения.
«Умный склад», цифровой наряд-допуск и учет рабочего времени
IT-специалисты НКНХ реализуют еще один не менее интересный проект — «Умный склад». Эта система помогает управлять складским хозяйством. Главная ее задача — увеличить полезный объем склада, обеспечить адресное хранение, сократить время комплектации и выдачи заказа в подразделения. В среднем полезная площадь увеличивается на 46%.
Появится на «Нижнекамскнефтехиме» и цифровой наряд-допуск. Система позволит существенно уменьшить потерю времени при подготовке к проведению особо опасных работ, повысит на 5% производительность труда, качество подготовительных мероприятий и исполнение мероприятий по их безопасному проведению. Кроме того, система позволит подобрать персонал по квалификации.
Учет рабочего времени — еще одна новинка, разработанная IT-специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим». Благодаря ей нефтехимики будут знать, сколько времени провели на рабочем месте, а также будут освобождены от ручного ведения табелей и правил по допуску на объекты.
В последние годы на «Нижнекамскнефтехиме» ведется роботизация офисных бизнес-процессов. Только в прошлом году были внедрены в производство пять программных роботов, благодаря которым удалось высвободить до 108 часов рабочего времени в год. В планах разработать еще порядка двух десятков умных роботов, что ускорит выполнение повторяющихся офисных задач и освободит персонал от рутинных операций.
Управление транспортировкой — еще одна система, планируемая к внедрению на НКНХ. Она в полном объеме охватит все транспортные активности: планирование перевозок, управление заказами, тарифами и расчетами, исполнение транспортировок и взаимодействие с перевозчиками через единый портал. Данный проект позволит сократить время заезда и погрузки автомашины, а также снизить затраты на управление транспортировкой.
Вся информация — в единой цифровой системе
Автоматизация «Нижнекамскнефтехима» затронула практически все сферы деятельности предприятия. Информация с датчиков, установленных в производственных цехах компании, непрерывно поступает в единую цифровую информационную систему. Более 20 ИT-систем решают задачи по синхронизации, координации, анализу и оптимизации выпуска продукции. Еще более 50 ИТ-систем управляют трудовыми ресурсами, финансовым менеджментом и активами, ориентированными на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия.
Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» в режиме реального времени ведут контроль состояния атмосферы, мониторят производственные процессы, информация о которых отображается на видеостене и автоматизированных рабочих местах. В случае необходимости работникам предприятия приходит SMS-оповещение.
Например, электронные заявки на устранение замечаний получают дежурные службы, а водители большегрузов узнают о готовности к началу погрузки.
Цифровая информационная система охватывает вопросы экологии, электронного документооборота, транспортировки сырья и продукции. Широко применяется топ-менеджерами предприятия, в управлении кадрами, в системах контроля и управлении доступом.
Освоение искусственного интеллекта
Преуспели нефтехимики и в самой захватывающей теме XXI века — разработке искусственного интеллекта. Его внедряют в ПАО «Нижнекамскнефтехим» на базе искусственной нейронной сети, интегрированной в систему управления ресурсами акционерного общества.
Нейронная сеть предприятия обрабатывает банковские выписки, разбирает и регистрирует поступающие счета-фактуры. Однако уже в ближайшее время ее начнут использовать в решении других бизнес-задач. Искусственный интеллект будет прогнозировать и оценивать риски, строить тренды и предсказывать тенденции развития ключевых показателей эффективности бизнес-процессов, распознавать фото-, видео- и аудиоконтент для активации сервисов и даже обучать машину вступать в диалог с пользователями информационных систем.
Также в перспективе у нефтехимиков внедрение и тиражирование проработанных ИT-решений, по машинному зрению, оптимизации календарных сроков проведения ремонтов, прогнозированию отказов и многие другие.
В рамках перспективных проектов НКНХ планирует повысить прозрачность экономики производства, внедрить оптимизационные модели при формировании плана производства, обеспечить контроль за действием персонала, облегчить коммуникации сотрудников с различными устройствами, а также обеспечить развитие систем интеллектуального видеонаблюдения.
Обработка 100 тысяч первичных бухгалтерских документов в год
«Нижнекамскнефтехим» автоматизировал обработку первичной бухгалтерской документации на базе собственной разработки и с помощью интеллектуальной платформы ABBYY FlexiCapture.
Теперь с потоком в несколько тысяч входящих финансовых документов в месяц справляются всего три сотрудника корпоративного центра обслуживания. Благодаря такому подходу специалисты службы снабжения больше не тратят время на ручной ввод в учетную систему информации из поступающих документов и могут сконцентрироваться на обеспечении подразделений.
Наращивая долю на мировом рынке, компания увеличивает производственные мощности, привлекает новых инвесторов, закупает современное нефтехимическое оборудование. Для этого около сотни специалистов предприятия занимаются закупкой материалов и услуг. При этом, несмотря на развитие юридически значимого электронного документооборота, большая часть контрагентов «Нижнекамскнефтехима» продолжает вести документооборот в бумажном виде.
Раньше проверка этих данных и перенос из первичных документов в ERP-систему занимали много времени профильных специалистов, отвлекая их от более приоритетных задач. Поэтому компания разработала комплекс программ для распознавания, верификации и регистрации документов с использованием решения ABBYY FlexiCapture.
Сотруднику центра обслуживания не требуется специальных знаний, достаточно верифицировать отсканированные счета-фактуры или универсальный передаточный документ (УПД) на платформе ABBYY.
Решение автоматически определяет тип документа, извлекает необходимые реквизиты, сопоставляет данные о поставщике и услуге в ERP-системе и выполняет моделирование проводки.
— Мы создали в компании централизованный сервис для регистрации входящих документов, обеспечили обработку большого количества бумажных документов, что позволило более рационально распределить ресурсы в службе снабжения. Вместо проверки и перепечатки данных, менеджеры могут сосредоточиться на организации тендеров, заключении контрактов, контроле за соблюдением договорных условий. Разработка данного комплекса была выполнена собственными силами без привлечения внешнего подрядчика, — рассказал Василий Мальцев, директор департамента информационных технологий «Нижнекамскнефтехима».
Цифровизация в пользу окружающей среды
Автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха «Нижнекамскнефтехим» внедрил еще в 2008 году. Так, нефтехимики контролируют содержание вредных веществ на предприятии, санитарно-защитной зоне и БОС. Для еще более оперативного и качественного мониторинга воздуха в 2019 году на предприятии закупили современный передвижной экологический пост. Специальный автомобиль, оснащенный необходимым оборудованием: газоанализаторами, хроматографами, анализаторами пыли, метеорологическим комплексом и автоматизированной системой сбора и обработки информации, отбирает пробы воздуха по 19 показателям в любой точке города и района.
Все результаты анализов с пяти автоматических постов контроля загрязнения атмосферного воздуха и передвижной лаборатории в режиме онлайн передаются в единую систему экологического мониторинга окружающей среды. Здесь ведется сбор результатов, хранение, обработка решается вопрос передачи данных в режиме online с пяти автоматических постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Министерство экологии и природных ресурсов РТ.
Нефтехимики взяли под автоматическое наблюдение сточные воды. В 2019 году на промышленной площадке НКНХ три точки контроля были оснащены автоматическими средствами измерения качества сточных вод по показателю рН и общему органическому углероду. Информация также передается в автоматизированную систему диспетчерского учета ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Мобильное приложение «Мой Нефтехим»
IT-специалисты «Нижнекамскнефтехима» разработали мобильное приложение «Мой Нефтехим», имеющее общедоступные разделы с расписанием движения автобусов, дайджест-новостями компании, календарем спортивных мероприятий и актуальными вакансиями. Для сотрудников компании доступны дополнительные сервисы: заказ справок и заверенных копий документов, просмотр расчетных листков по зарплате, доступ к корпоративному телефонному справочнику и сервисам самообслуживания, отметил Василий Мальцев, директор департамента информационных технологий «Нижнекамскнефтехима».
Скачать приложение можно в AppStore и Play Market.
— Каждый сотрудник может получить персональный логин и пароль к личному кабинету, даже если у работника нет доступа в корпоративную сеть. Нефтехимики, поддерживающие корпоративную культуру компании, должны иметь возможность пользоваться всеми предоставленными возможностями, — рассказал Василий Мальцев, директор департамента информационных технологий «Нижнекамскнефтехима».
Сейчас IT-специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжают совершенствовать и расширять функционал приложения, с учетом его интеграции с системой управления ресурсами и другими сервисами компании. В ближайших планах — вывести информацию о графике рабочего времени сотрудника, данные по стажу, вредности, отпускам и карьерным перемещениям, по обеспеченности специальной одеждой и обувью, а также запустить в промышленную эксплуатацию функциональность управления командировками.
Ресертификация центра экспертизы клиента SAP на соответствие мировым стандартам
И это лишь малая часть программ, разработанных IT-специалистами на НКНХ. В ближайшие 5 лет эффект от внедрения новых проектов составит более 4,5 млрд рублей.
К слову, в этом году IT-специалисты «Нижнекамскнефтехима» подтвердили свой высокий профессионализм. Предприятие успешно прошло ресертификацию Центра экспертизы клиента SAP на соответствие мировым стандартам.
Эта система используется в компании с 2006 года и эффективно работает в бизнес-процессах. Нефтехимики обеспечивают ее безупречную работу: администрирование, настройку, техническую поддержку и развитие. К слову, первый сертификат Центра экспертизы нефтехимики получили еще в 2007 году. Тогда они были первыми в отрасли и пятыми среди всех компаний России.
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