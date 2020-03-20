Цифровая индустрия как драйвер нижнекамской нефтехимии

Искусственный интеллект, или Когда роботы заменят людей

Фото: Максим Платонов

Крупнейшее нефтехимическое предприятие в Европе, чья продукция поставляется более чем в 50 стран мира, внедряет в производство передовые информационные технологии. Уже сегодня часть работы за сотрудников «Нижнекамскнефтехима» выполняют роботы и искусственная нейронная сеть. Они обрабатывают банковские выписки, разбирают и регистрируют первичную бухгалтерскую документацию, составляют сложные аналитические отчеты. Нефтехимики осваивают искусственный интеллект, разрабатывают уникальных роботов в помощь человеку и развивают корпоративное мобильное приложение. IT-решения уже затрагивают практически все сферы жизни человека. О том, какую пользу принесет цифровизация, обсудили на этой неделе и в Кабмине РТ в ходе брифинга о реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Республике Татарстан».

Технологии будущего на «Нижнекамскнефтехиме»

В конце прошлого года совет директоров «Нижнекамскнефтехима» рассмотрел и принял к исполнению стратегию развития IT-систем до 2024 года, включающую свыше трех десятков проектов. В реализацию стратегии планируется инвестировать 3 млрд рублей.

В числе проектов — управление бизнес-процессами, организация и оптимизация технологических процессов, программы повышения эффективности и коммуникации работников, а также проекты, направленные на обеспечение безопасности предприятия. Для реализации программ нефтехимики разработали дорожную карту, а внедрение самых приоритетных задач началось уже в прошлом году.

Ключевые цифровые направления компании

Так, например, автоматизация затронет процессы управления капитальным строительством, что позволит сократить срок ввода в эксплуатацию объекта, обеспечит контроль и высокое качество работ. На это в рамках проекта «Системы управления строительством» планируют выделить порядка 120 млн рублей. Ожидается, что на 3% сократятся затраты на строительно-монтажные работы, на 1% снизятся эксплуатационные затраты.

Новые проекты АСУТП будут вести контроль на производственных линиях, что позволит повысить качество выпускаемой продукции и снизить число рекламаций потребителей на всех этапах производства. Внедрение новых проектов повысит уровень оснащенности производств современными АСУТП, которые к 2023 году составят 85% от объема всех существующих систем автоматизации.

Новые проекты АСУТП будут вести контроль на производственных линиях, что позволит повысить качество выпускаемой продукции и снизить число рекламаций потребителей на всех этапах производства

Еще одно нововведение — интерактивный план. Это геоинформационная система с отображением на карте зданий, дорог, земельных участков, эстакад, подземных коммуникаций, интегрированная с системой управления предприятием. Она обеспечит быстрый доступ к информации об инфраструктурных объектах на электронной карте. Также в этой системе будет реализована функция контроля за проведением особо опасных работ. На специальной видеостене в режиме реального времени будут отображаться производимые и планируемые работы. При совмещении ремонтных, огневых и газоопасных работ система не допустит их проведения.

«Умный склад», цифровой наряд-допуск и учет рабочего времени

IT-специалисты НКНХ реализуют еще один не менее интересный проект — «Умный склад». Эта система помогает управлять складским хозяйством. Главная ее задача — увеличить полезный объем склада, обеспечить адресное хранение, сократить время комплектации и выдачи заказа в подразделения. В среднем полезная площадь увеличивается на 46%.

Появится на «Нижнекамскнефтехиме» и цифровой наряд-допуск. Система позволит существенно уменьшить потерю времени при подготовке к проведению особо опасных работ, повысит на 5% производительность труда, качество подготовительных мероприятий и исполнение мероприятий по их безопасному проведению. Кроме того, система позволит подобрать персонал по квалификации.

Учет рабочего времени — еще одна новинка, разработанная IT-специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим». Благодаря ей нефтехимики будут знать, сколько времени провели на рабочем месте, а также будут освобождены от ручного ведения табелей и правил по допуску на объекты.

Индустрия 4.0 в нефтехимическом предприятии

В последние годы на «Нижнекамскнефтехиме» ведется роботизация офисных бизнес-процессов. Только в прошлом году были внедрены в производство пять программных роботов, благодаря которым удалось высвободить до 108 часов рабочего времени в год. В планах разработать еще порядка двух десятков умных роботов, что ускорит выполнение повторяющихся офисных задач и освободит персонал от рутинных операций.



Управление транспортировкой — еще одна система, планируемая к внедрению на НКНХ. Она в полном объеме охватит все транспортные активности: планирование перевозок, управление заказами, тарифами и расчетами, исполнение транспортировок и взаимодействие с перевозчиками через единый портал. Данный проект позволит сократить время заезда и погрузки автомашины, а также снизить затраты на управление транспортировкой.

Вся информация — в единой цифровой системе

Автоматизация «Нижнекамскнефтехима» затронула практически все сферы деятельности предприятия. Информация с датчиков, установленных в производственных цехах компании, непрерывно поступает в единую цифровую информационную систему. Более 20 ИT-систем решают задачи по синхронизации, координации, анализу и оптимизации выпуска продукции. Еще более 50 ИТ-систем управляют трудовыми ресурсами, финансовым менеджментом и активами, ориентированными на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия.

Автоматизация «Нижнекамскнефтехима» затронула практически все сферы деятельности предприятия

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» в режиме реального времени ведут контроль состояния атмосферы, мониторят производственные процессы, информация о которых отображается на видеостене и автоматизированных рабочих местах. В случае необходимости работникам предприятия приходит SMS-оповещение.

Например, электронные заявки на устранение замечаний получают дежурные службы, а водители большегрузов узнают о готовности к началу погрузки.

Цифровая информационная система охватывает вопросы экологии, электронного документооборота, транспортировки сырья и продукции. Широко применяется топ-менеджерами предприятия, в управлении кадрами, в системах контроля и управлении доступом.

Освоение искусственного интеллекта

Преуспели нефтехимики и в самой захватывающей теме XXI века — разработке искусственного интеллекта. Его внедряют в ПАО «Нижнекамскнефтехим» на базе искусственной нейронной сети, интегрированной в систему управления ресурсами акционерного общества.

Нейронная сеть предприятия обрабатывает банковские выписки, разбирает и регистрирует поступающие счета-фактуры. Однако уже в ближайшее время ее начнут использовать в решении других бизнес-задач. Искусственный интеллект будет прогнозировать и оценивать риски, строить тренды и предсказывать тенденции развития ключевых показателей эффективности бизнес-процессов, распознавать фото-, видео- и аудиоконтент для активации сервисов и даже обучать машину вступать в диалог с пользователями информационных систем.

Преуспели нефтехимики и в самой захватывающей теме XXI века — разработке искусственного интеллекта

Также в перспективе у нефтехимиков внедрение и тиражирование проработанных ИT-решений, по машинному зрению, оптимизации календарных сроков проведения ремонтов, прогнозированию отказов и многие другие.

В рамках перспективных проектов НКНХ планирует повысить прозрачность экономики производства, внедрить оптимизационные модели при формировании плана производства, обеспечить контроль за действием персонала, облегчить коммуникации сотрудников с различными устройствами, а также обеспечить развитие систем интеллектуального видеонаблюдения.

Обработка 100 тысяч первичных бухгалтерских документов в год

«Нижнекамскнефтехим» автоматизировал обработку первичной бухгалтерской документации на базе собственной разработки и с помощью интеллектуальной платформы ABBYY FlexiCapture.

Теперь с потоком в несколько тысяч входящих финансовых документов в месяц справляются всего три сотрудника корпоративного центра обслуживания. Благодаря такому подходу специалисты службы снабжения больше не тратят время на ручной ввод в учетную систему информации из поступающих документов и могут сконцентрироваться на обеспечении подразделений.

Наращивая долю на мировом рынке, компания увеличивает производственные мощности, привлекает новых инвесторов, закупает современное нефтехимическое оборудование. Для этого около сотни специалистов предприятия занимаются закупкой материалов и услуг. При этом, несмотря на развитие юридически значимого электронного документооборота, большая часть контрагентов «Нижнекамскнефтехима» продолжает вести документооборот в бумажном виде.

Раньше проверка этих данных и перенос из первичных документов в ERP-систему занимали много времени профильных специалистов, отвлекая их от более приоритетных задач. Поэтому компания разработала комплекс программ для распознавания, верификации и регистрации документов с использованием решения ABBYY FlexiCapture.

Сотруднику центра обслуживания не требуется специальных знаний, достаточно верифицировать отсканированные счета-фактуры или универсальный передаточный документ (УПД) на платформе ABBYY.

Компания разработала комплекс программ для распознавания, верификации и регистрации документов с использованием решения ABBYY FlexiCapture

Решение автоматически определяет тип документа, извлекает необходимые реквизиты, сопоставляет данные о поставщике и услуге в ERP-системе и выполняет моделирование проводки.

— Мы создали в компании централизованный сервис для регистрации входящих документов, обеспечили обработку большого количества бумажных документов, что позволило более рационально распределить ресурсы в службе снабжения. Вместо проверки и перепечатки данных, менеджеры могут сосредоточиться на организации тендеров, заключении контрактов, контроле за соблюдением договорных условий. Разработка данного комплекса была выполнена собственными силами без привлечения внешнего подрядчика, — рассказал Василий Мальцев, директор департамента информационных технологий «Нижнекамскнефтехима».

Цифровизация в пользу окружающей среды

Автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха «Нижнекамскнефтехим» внедрил еще в 2008 году. Так, нефтехимики контролируют содержание вредных веществ на предприятии, санитарно-защитной зоне и БОС. Для еще более оперативного и качественного мониторинга воздуха в 2019 году на предприятии закупили современный передвижной экологический пост. Специальный автомобиль, оснащенный необходимым оборудованием: газоанализаторами, хроматографами, анализаторами пыли, метеорологическим комплексом и автоматизированной системой сбора и обработки информации, отбирает пробы воздуха по 19 показателям в любой точке города и района.

Все результаты анализов с пяти автоматических постов контроля загрязнения атмосферного воздуха и передвижной лаборатории в режиме онлайн передаются в единую систему экологического мониторинга окружающей среды. Здесь ведется сбор результатов, хранение, обработка решается вопрос передачи данных в режиме online с пяти автоматических постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха «Нижнекамскнефтехим» внедрил еще в 2008 году

Нефтехимики взяли под автоматическое наблюдение сточные воды. В 2019 году на промышленной площадке НКНХ три точки контроля были оснащены автоматическими средствами измерения качества сточных вод по показателю рН и общему органическому углероду. Информация также передается в автоматизированную систему диспетчерского учета ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Мобильное приложение «Мой Нефтехим»

IT-специалисты «Нижнекамскнефтехима» разработали мобильное приложение «Мой Нефтехим», имеющее общедоступные разделы с расписанием движения автобусов, дайджест-новостями компании, календарем спортивных мероприятий и актуальными вакансиями. Для сотрудников компании доступны дополнительные сервисы: заказ справок и заверенных копий документов, просмотр расчетных листков по зарплате, доступ к корпоративному телефонному справочнику и сервисам самообслуживания, отметил Василий Мальцев, директор департамента информационных технологий «Нижнекамскнефтехима».

Скачать приложение можно в AppStore и Play Market.

— Каждый сотрудник может получить персональный логин и пароль к личному кабинету, даже если у работника нет доступа в корпоративную сеть. Нефтехимики, поддерживающие корпоративную культуру компании, должны иметь возможность пользоваться всеми предоставленными возможностями, — рассказал Василий Мальцев, директор департамента информационных технологий «Нижнекамскнефтехима».

Корпоративное мобильное приложение «Мой нефтехим»

Сейчас IT-специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжают совершенствовать и расширять функционал приложения, с учетом его интеграции с системой управления ресурсами и другими сервисами компании. В ближайших планах — вывести информацию о графике рабочего времени сотрудника, данные по стажу, вредности, отпускам и карьерным перемещениям, по обеспеченности специальной одеждой и обувью, а также запустить в промышленную эксплуатацию функциональность управления командировками.



Ресертификация центра экспертизы клиента SAP на соответствие мировым стандартам

И это лишь малая часть программ, разработанных IT-специалистами на НКНХ. В ближайшие 5 лет эффект от внедрения новых проектов составит более 4,5 млрд рублей.

К слову, в этом году IT-специалисты «Нижнекамскнефтехима» подтвердили свой высокий профессионализм. Предприятие успешно прошло ресертификацию Центра экспертизы клиента SAP на соответствие мировым стандартам.

НКНХ успешно прошел ресертификацию Центра экспертизы клиента SAP на соответствие мировым стандартам

Эта система используется в компании с 2006 года и эффективно работает в бизнес-процессах. Нефтехимики обеспечивают ее безупречную работу: администрирование, настройку, техническую поддержку и развитие. К слову, первый сертификат Центра экспертизы нефтехимики получили еще в 2007 году. Тогда они были первыми в отрасли и пятыми среди всех компаний России.

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