«Нижнекамскнефтехим» наградил победителей очередного сезона экологической акции «Отходы — в доходы»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Билеты в кино вручили сегодня ученикам 5-ти подшефных учебных заведений — 25-й школы, гимназий №№ 25 и 32, а также 36-й школы и 37-го лицея. Такой своеобразный подарок в преддверии осенних каникул преподнес ПАО «Нижнекамскнефтехим» победителям очередного сезона экологической акции «Отходы — в доходы». Ребят поздравил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов. Руководитель предприятия поблагодарил ребят за активное участие в акции и пожелал им успехов в учебе.

Акцию «Отходы в доходы» с установкой фандоматов в подшефных школах «Нижнекамскнефтехим» запустил еще весной этого года. Суть ее заключается в сборе в специальный контейнер использованной алюминиевой и пластиковой тары, которая затем подвергается переработке и используется как вторсырье для производства пластиковых бутылок или контейнеров.

Цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды и продемонстрировать возможности экономики замкнутого цикла. Пластик — это не мусор, а ценное сырье, которое обладает уникальными качествами и высоким потенциалом к переработке.

Партнерский материал

