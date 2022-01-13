Участники акции «Пластик сдавайся!» получили подарки от СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Подарки от СИБУРа первыми сегодня получили учащиеся 36-й подшефной ПАО «Нижнекамскнефтехим» школы по итогам экологической акции «Пластик, сдавайся!».

Фандоматы для сбора пластиковых бутылок «Нижнекамскнефтехим» установил в апреле 2021 года в пяти подшефных учебных заведениях, а также в колледже нефтехимии и нефтепеработки им. Н.В. Лемаева. Каждую четверть здесь подводят итоги конкурса по сбору пластиковой тары. А в середине декабря компания СИБУР объявила для школьников предновогоднюю акцию «Пластик, сдавайся!».

32-ая и 25-ая гимназии, 35-й и 37-й лицеи, 36-ая школа, колледж нефтехимии и нефтепереработки — все они внесли свой вклад в защиту природы. С момента установки фандомата было собрано около 14 тысяч бутылок. В рамках предновогодней акции в лидерах по количеству сданной тары оказались ученики 36-й школы.

Определились за это время и победители в личном первенстве. В каждой школе — по три призовых места. Победителям личного первенства в конце года вручили сертификаты, а сегодня их обменяли на подарки от компании СИБУР. В церемонии вручения приняли участие помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина, главный специалист управления по обеспечению условий труда и работы с персоналом Павел Борисов.

Так, обладателем приза за первое место в 36-й школе стал Ансель Хикматуллин — он получил мультикубик. Школьник собрал и сдал 411 бутылок. Немногим меньше удалось собрать Юлии Миннуллиной — 408 бутылок. В качестве подарка за второе место девочке вручили умную колонку. Третьим стал Артур Исаншин — его результат 209 бутылок, за что мальчику подарили беспроводные наушники.

Акция «Пластик, сдавайся!» — это один из проектов, который «Нижнекамскнефтехим» проводит в области экономики замкнутого цикла. В частности, одним из направлений является развитие вторичной переработки пластика.

Собранный пластик будет передаваться на вторичную переработку на предприятие «ПОЛИЭФ» в Башкирии для производства «зеленой» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET. Из этого экологичного материала с содержанием вторсырья будут производиться новые бутылки, товары народного потребления и упаковка для них. За счет использования переработанного пластика такая продукция будет иметь меньший углеродный след по сравнению с изделиями из первичного сырья.

