Более 200 современных высокоточных станков для модернизации ремонтного производства

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

До конца 2024 года на нижнекамском предприятии СИБУРа планируется ввести в эксплуатацию 5 единых ремонтных (ЕРМ) и 17 инструментальных мастерских. Для замены устаревшего оборудования компания намерена приобрести 214 станков и стендов последнего поколения.

Уже приступили к работе одна инструментальная и пять мобильных мастерских. Идет поставка станков и стендов для ремонта запорно-регулирующей аппаратуры. Скоро ожидается поставка токарно-фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ, современного лабораторного оборудования, автоматизированных координатно-измерительных комплексов, специализированных станков для ремонта запорно-регулирующей аппаратуры и т.д. Отмечается, что основная часть оборудования — отечественного производства.

Второй этап модернизации ремонтного производства НКНХ будет завершен до конца второго квартала 2025 года. Появятся еще 5 ЕРМ и откроется Центр метрологии. Цель программы — обеспечить технологическую независимость и защищенность стратегически-важного производства ТЭР России.