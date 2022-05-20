Волонтеры «Нижнекамскнефтехима» убрали мусор на водоемах

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Обратить внимание на состояние городских водоемов, а также территорию возле них — такой целью задались волонтеры «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР), организовав очередной субботник. Для этого участники проекта «Чистый берег — чистые водоемы» отправились на одну из главных достопримечательностей города — родник по улице Лесной.

— Начинаем с себя, своим примером показываем, как нужно относиться к экологии, — поделилась куратор проекта, инженер по подготовке кадров учебного центра предприятия Гузель Гиматдинова.

Родник на улице Лесной — некогда одно из живописных мест Нижнекамска. Он был благоустроен еще в 80-х годах и пользовался популярностью среди горожан и гостей. Но последние несколько лет его территория была сильно загрязнена — повсюду видны следы нерадивого отношения человека к природе. Навести чистоту, а главное — вернуть роднику его былую славу — такую задачу поставили перед собой волонтеры «Нижнекамскнефтехима». Вооружившись перчатками и пакетами, они привели в порядок территорию родника. К нефтехимикам присоединились и другие неравнодушные нижнекамцы, которые пришли в этот день набрать воды. Общими усилиями они собрали несколько десятков пакетов с мусором.

Другая группа волонтеров предприятия в рамках еще одного экологического проекта «Красивая река — чистые берега» навели чистоту на акватории Пионерского озера. В уборке берега приняли участие работники центра автоматизации и департамента информационных технологий ПАО «Нижнекамскнефтехим» вместе со своими детьми.

Пионерское озеро — одно из самых крупных водоемов в Нижнекамске и близлежащих деревнях. Водоем пользуется популярностью среди отдыхающих и рыболовов — в озере водятся щука, лещ, окунь, плотва и караси.

— Субботники — это отличная традиция, которая существует в нашей стране. Она призвана популяризировать полезные привычки — не мусорить, сохранять в чистоте место, в котором мы живем, — рассказала инженер АСУП центра автоматизации ПАО Екатерина Сидорова.

Экологические проекты волонтеров предприятия стартовали в начале апреля. Мероприятия проходят при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР.