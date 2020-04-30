Покрытие поля на футбольной арене Нижнекамска будет сделано по голландской технологии

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Футбольный стадион «Нижнекамскнефтехима» — один из ключевых спортивных объектов Нижнекамска. Он вмещает в себя более 3 тысяч зрителей. Здесь тренируется и принимает домашние матчи ФК «Нефтехимик», выступающий во второй по значимости лиге российского футбола — ФНЛ.

Стадион начали ремонтировать в июне прошлого года. За это время смонтировали новые трибуны и большой экран. В настоящее время ведется укладка футбольного покрытия, оно будет сделано по голландской технологии — это последний европейский стандарт.

Работы по капитальному строительству ведет группа компаний «Капитал-Строй». Как сообщается на их официальном сайте, на стадионе появятся искусственное поле с подогревом, трибуны с навесом, раздевалки для футболистов и тренеров, качественное освещение и современные системы безопасности. Реконструкция начата усилиями ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Ранее «Реальное время» сообщало, от чего зависит скорость реконструкции стадиона и где тренируются игроки футбольного клуба «Нефтехимик», пока идут ремонтные работы.