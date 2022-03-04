На ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» начались испытания паротурбинной установки

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» мощностью 495 МВт начался новый этап — 2 марта после проведения необходимых электрических испытаний генератор паротурбинной установки был включен в сеть. Стартовая выдача мощности составила 17 МВт. Испытания были признаны успешными.

Напомним, о реализации масштабного проекта строительства собственной электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт было объявлено в 2017 году. Активная фаза пусконаладочных работ на ПГУ-ТЭС началась в августе 2021 года после получения разрешения Приволжского управления Ростехнадзора на работу генераторов газотурбинных установок в электрическую сеть с одновременным производством электроэнергии для нужд ПАО «Нижнекамскнефтехим» с выдачей мощности на новый распределительный пункт 110 кВ. В соответствии с разрешением мощность генераторов ГТ-1 и ГТ-2, выдаваемая в сеть, составляла 60 МВт.

В феврале этого года специалисты компании-генподрядчика совместно с персоналом дирекции строящейся ПГУ-ТЭС выполнили все необходимые мероприятия по подготовке оборудования паротурбинной установки к приему пара от котлов-утилизаторов. Параллельно была проведена необходимая модификация конденсатора паротурбинной установки. А в январе было получено разрешение Ростехнадзора на работу ПГУ-ТЭС в режиме пусконаладочных работ на полную мощность 495 МВт.

В ближайшее время на станции планируется завершить весь комплекс пусконаладочных работ, в том числе, провести оптимизацию работы газотурбинных установок на продуктах отдувок производства пиролиза завода этилена и осуществить готовность к проведению комплексного опробования ПГУ-ТЭС — выдачи полной мощности 495 МВт.

Парогазовая установка должна будет обеспечивать электроэнергией и паром действующие и новые производства ПАО «Нижнекамскнефтехим». Топливом для ПГУ-ТЭС являются отдувки производств предприятия, которые в настоящее время частично сжигаются на факельных установках, с добавлением природного газа.

