«Нижнекамскнефтехим» награжден дипломом за энергоэффективные разработки

Нефтехимическое предприятие представило новые проекты на Международной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение — 2021»

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани проходит Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии — 2021. Его участники — ведущие энергетические и промышленные компании России и ближнего зарубежья, среди которых ПАО «Нижнекамскнефтехим». Нефтехимики продемонстрировали посетителям выставки продукцию, освоенную на предприятии в 2021 году. Подробнее — в материале «Реального времени».

Центр деловой активности

Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии — 2021 — крупное событие в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережения в Приволжском федеральном округе.

В этом году он проходит на площадках Международного выставочного центра «Казань Экспо». Сюда съехались представители федеральных органов власти, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий более чем из 40 регионов России и ближнего зарубежья. Для участников это хорошая возможность обменяться идеями и получить актуальную информацию по ключевым темам в области энергетики.



— Республика Татарстан — энергозатратная. Вопросы энергоэффективности и энергосбережения для нас в приоритете. Добрая традиция — проводить такое большое мероприятие. Это прекрасная площадка для обсуждения актуальных тем. Здесь также присутствуют руководители федерального уровня, до которых мы можем донести те или иные вопросы. Всем желаю хорошей работы, берегите себя, держите социальную дистанцию, не забывайте надевать маски, — сказал Рустам Минниханов во время церемонии открытия форума.

— Республика Татарстан — энергозатратная. Вопросы энергоэффективности и энергосбережения для нас в приоритете, — сказал Рустам Минниханов во время церемонии открытия форума. Фото: Ринат Назметдинов

Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов отметил, что вопросы энергоэффективности и энергосбережения в своем послании накануне поднимал президент России.



— Реализация энергоэффективности связана, в частности, со снижением платы за энергопотребление, повышением ресурсоэффективности, снижением экологической нагрузки. Все эти факторы в своем послании затрагивал и Владимир Путин. Мне особенно приятно, что Татарстан находится на острие решения важнейших задач. Этот форум проводится в республике на протяжении 20 лет, министерства промышленности и торговли принимают активное участие в энергоэффективной повестке. Мы формируем перечень энергоэффективных технологий и объектов для дальнейшего применения. Мы реализуем промышленную политику в части перехода и внедрения наилучших доступных технологий, — отметил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.



«Нижнекамскнефтехим» наращивает мощности, снижая потребление энергии



ПАО «Нижнекамскнефтехим» — традиционный участник выставки «Энергетика. Ресурсосбережение», которая проходит в рамках форума. Стенд нефтехимического гиганта ежегодно привлекает к себе повышенное внимание гостей мероприятия.



Осматривая выставку, президент Татарстана Рустам Минниханов внимательно ознакомился с презентацией корпоративной программы по энергосбережению, благодаря которой «Нижнекамскнефтехиму» удается наращивать объемы производств и при этом сокращать потребление энергии.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — традиционный участник выставки «Энергетика. Ресурсосбережение». Фото: Ринат Назметдинов

По словам генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина, в 2000 году в компании была принята первая пятилетняя программа энергосбережения. При ее разработке руководство предприятия исходило не только из экономической и производственной целесообразности. Важно было сохранить для будущих поколений природные ресурсы и обеспечить экологическую безопасность. После успешной реализации первой «пятилетки» последовали вторая, третья и четвертая.



За период с 2000 по 2020 год в ПАО «Нижнекамскнефтехим» проведено 1 445 энергосберегающих мероприятий. В результате предприятию удалось сэкономить 5 млрд рублей, 400 млн кВт·ч электрической энергии, 6,5 млн Гкал тепловой энергии, 200 тыс. тонн условного топлива.



В этом году в компании стартовала пятая по счету программа энергосбережения, рассчитанная до 2025 года. В ее рамках запланированы 133 мероприятия. Планируется сэкономить: 283,5 млн рублей, 30 млн кВт·ч электрической энергии, 157 тыс. Гкал тепловой энергии.



Строительство собственной электростанции



Также для энергообеспечения и повышения энергоэффективности действующих и будущих производств в ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжается реализация проекта строительства собственной электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.



Она предназначена для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии. В ее состав входят две газотурбинные установки, два барабанных паровых котла-утилизатора горизонтального типа и паротурбинная установка конденсационного типа.

Поставка основного и вспомогательного оборудования на 100% завершена. Строительно-монтажные работы выполнены на 99%. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Поставка основного и вспомогательного оборудования на 100% завершена. Строительно-монтажные работы выполнены на 99%. Идут пусконаладочные работы основного и вспомогательного оборудования и систем управления.



Защита окружающей среды



Будучи крупным промышленным предприятием, ПАО «Нижнекамскнефтехим» уделяет пристальное внимание вопросам охраны окружающей среды. В 2020 году в компании завершилась реализация четвертой экологической программы, рассчитанной на семь лет.



Это позволило повысить эффективность производства, существенно снизить нагрузку на окружающую среду и создать комфортные условия для жителей Нижнекамского и Тукаевского районов.

Будучи крупным промышленным предприятием, ПАО «Нижнекамскнефтехим» уделяет пристальное внимание вопросам охраны окружающей среды. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нефтехимикам удалось достичь сокращения потребления речной воды на 12,7 миллиона кубометров (18,6%), сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух — на 6 089 тонн (26%).



Самыми значимыми проектами последних лет стоимостью более 3 млрд рублей стали реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) и строительство нового 15-километрового коллектора промливневых стоков.



Пуск нового коллектора в 2020 году исключил угрозу попадания стоков в почву и водоемы, обеспечил надежность транспортировки стоков с промплощадки до очистных сооружений. Проведенная реконструкция обеспечила улучшение качественного состава химзагрязненного стока, поступающего в дальнейшем на биологическую очистку, а также очистку загрязненного воздуха до уровня нормативных требований.



В 2020 году нефтехимиками проведено 61 природоохранное мероприятие, финансирование составило 828 млн рублей. В целом же в рамках IV экологической программы, рассчитанной на 2014—2020 годы, проведены 423 мероприятия, вложено порядка 7,2 млрд рублей.



— В «Нижнекамскнефтехиме» стартовала новая экологическая программа, рассчитанная на 2021—2025 годы. Цель — продолжать снижать негативные выбросы в атмосферу и улучшать качество стоков, — отметил Айрат Сафин.



Инновационные продукты



Во время презентации нефтехимики также рассказали о новых производствах и видах выпускаемой продукции. По словам генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина, в начале года на новом производстве дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тыс. тонн в год в тестовом режиме получен первый брикет каучука пятого поколения для создания новых, экологически чистых, «зеленых» марок автомобильных шин. Теперь «Нижнекамскнефтехим» производит всю линейку каучуков, задействованную в мировой шинной промышленности.

Во время презентации нефтехимики также рассказали о новых производствах и видах выпускаемой продукции. Фото: Ринат Назметдинов

— В этом году мы выпустили четыре новых продукта. Первый — каучук ДССК. Мы его называем каучуком пятого поколения для «зеленых» шин. Здесь установлена новая печь-утилизатор дымовых газов, которая позволяет снижать выбросы CO 2 на 55 тысяч тонн, — сообщил Сафин.



Генеральный директор НКНХ отметил, что в марте 2021 года на новом производстве ДССК получена первая партия термоэластопласта (ТЭП). К ключевым особенностям ТЭП относится высокая механическая прочность и возможность многократной переработки без вреда для окружающей среды. ТЭП используют для модификации дорожных и кровельных материалов. Проведены пилотные испытания по отработке технологии получения линейной и разветвленной марок. Опытные образцы направлены потребителям для проведения испытаний.

— ТЭП — новая добавка в асфальт и кровельные материалы. Себестоимость асфальта с добавлением термоэластопласта увеличивается на 1%, а срок службы асфальта увеличивается в два раза! — подчеркнул Сафин. — Асфальт с ТЭП становится более пластичным, он не дает трещин, становится более стойким к перепадам температуры. Хотел бы, чтобы дорожники Татарстана обратили на этот продукт внимание.

— Поручение министру транспорта уже дали, — отметил президент РТ Рустам Минниханов.

Генеральный директор НКНХ отметил, что в марте 2021 года на новом производстве ДССК получена первая партия термоэластопласта (ТЭП). Фото: Роман Хасаев

Если тестирование ТЭП НКНХ покажет хорошие результаты, то в будущем эта продукция будет использована при строительстве татарстанских дорог. Термоэластопластами «Нижнекамскнефтехима» также заинтересовался заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

— В России две беды. Одна из них — дороги. Срок службы которых оставляет желать лучшего. Мы хотим больше строить и меньше вкладывать. Это хорошая находка для наших дорожников. Татарстан всегда был в передовиках, у нас одни из лучших дорог в России. ТЭП НКНХ — прорывной продукт, который нужно применять в своей республике, — уверен Айрат Сафин.

Рассказал генеральный директор НКНХ и о новых марках бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков. Они предназначены для изготовления легковых всесезонных, летних и зимних, а также высокоскоростных шин. По результатам проведения расширенных испытаний уже получены положительные отзывы от ведущих мировых шинных компаний. Промышленное освоение планируется в этом году.

— Речь идет о новой марке каучука СКД-777. Она характеризуется высоким содержанием 1,2-звеньев, узким молекулярно-массовым распределением и наличием функциональных групп в полимерной цепи. СКД-777 применяют в рецептуре протекторных резиновых смесей при производстве легковых и легкогрузовых шин летнего и всесезонного ассортимента, — сказал Айрат Сафин.

Рассказал генеральный директор НКНХ и о новых марках бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков. Фото: Ринат Назметдинов

Анализ физико-механических испытаний показал, что СКД-777 обладает преимуществами в сравнении с импортными каучуками. Он характеризуется более высокими сцепными характеристиками и низкими потерями на качение.

— Еще один продукт, на который стоит обратить внимание, — Н-ПЭГ-2400.

Его применяют в качестве реагента для синтеза суперпластификаторов бетонных смесей. Новая продукция успешно испытана потребителями в производстве суперпластификаторов бетонных смесей пятого поколения. Основной заказчик — швейцарская компания. В перспективе — проектирование и строительство новой установки мощностью 50 000 тонн в год, — подчеркнул Айрат Сафин.



Строительство «жемчужины» НКНХ



Генеральный директор НКНХ также рассказал о новом масштабном инвестиционном проекте — строительстве «жемчужины» НКНХ, как выразился Сафин, олефинового комплекса.



— Что скажете о нарушениях при строительстве объекта, на которые указывал Ростехнадзор? — поинтересовались руководители РТ.



— Мы с Ростехнадзором в этом вопросе определились. Скоро его снимем. Все работы идут в соответствии с графиком. Госэкспертиза будет пройдена, все претензии снимаются в рабочем порядке. Могу заверить, что никогда с отклонениями от норм проектной документации мы ничего не строим, — заверил присутствующих гендиректор НКНХ.

Комплекс будет перерабатывать почти 1,8 млн тонн нафты в год. Фото: Ринат Назметдинов

— Какая мощность будущего олефинового комплекса? — уточнил Рустам Минниханов.



— Мы практически строим второй «Нижнекамскнефтехим», — ответил Сафин. — Комплекс будет перерабатывать почти 1,8 млн тонн нафты в год. Из всего этого сырья планируется получать 600 тыс. тонн этилена, 273 тыс. тонн пропилена, 245 тыс. тонн бензола, 88 тыс. тонн бутадиена.

В номинации «Энергоэффективные технологии и оборудование» ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало обладателем диплома II степени. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Успехи нефтехимиков в этот день были отмечены не только в освоении новой продукции, но и в области энергоэффективности. В номинации «Энергоэффективные технологии и оборудование» ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало обладателем диплома II степени. Награда была присуждена за замену мазутной котельной на газовую котельную на биологических очистных сооружениях.

Партнерский материал