Под аккомпанемент дождя: «Нижнекамскнефтехим» отметил 52-й день рождения

Как Элвин Грей поздравил нижнекамцев с выпуском первой продукции НКНХ

Фото: Альберт Муклаков

Вчера в Нижнекамске прошло мероприятие, посвященное 52-й годовщине градообразующего предприятия — «Нижнекамскнефтехим». Традицию празднования заложили еще в 1967 году. Тогда праздник ознаменовался митингом около ныне не существующего кинотеатра «Восход». В современной традиции — вместо митинга проводить концерт, игры, конкурсы. Все подробности — в репортаже «Реального времени».

Велошоу, парад шаров и лазертаг



Вчерашний день Нижнекамск встретил в тучах. Дождь обещали по прогнозу с самого утра, но начался он прямо перед праздником — в 14 часов. Несмотря на это, приглашенная из Казани группа «Артист» начала работать с 16 часов. Мало-помалу в парке Нефтехимиков собрались просто зрители и непосредственные участники праздника. Их становилось все больше благодаря интересной анимационной детской программе с элементами парада шаров, о которой подробнее рассказал один из организаторов мероприятия — Дмитрий Колесник, представитель казанской компании «Старт» по организации мероприятий:

— С 16 часов для жителей Нижнекамска организована интереснейшая программа: интерактивное танцевальное шоу, шоу мыльных пузырей, флешмобы. Всем гостям мы раздавали воздушные шары, создали фигуры из шаров и импровизированную аллею из них.

Также параллельно проводилась популярная у молодежи игра лазертаг, аналог пейнтбола, участвовать в ней могли до 30 человек одновременно. В 17 часов у центрального входа в парк начал играть оркестр духовых инструментов, его основной задачей было привлечь зрителей, что было сделано с успехом. Также с 17 часов работала зона фудкорта, которую организовали различные предприятия общепита из разных городов Татарстана. Специально ко дню рождения нефтехима приехали несколько фудтраков из Набережных Челнов, Казани. Все они пользовались успехом у нижнекамцев. Отметим, что алкоголя не было в продаже нигде в ближайшей локации, так что мероприятие проходило трезво.

Для жителей Нижнекамска была организована интереснейшая программа: интерактивное танцевальное шоу, шоу мыльных пузырей, флешмобы. Фото Софьи Екимовой

Гости праздника постепенно прибывали. В 18 часов начала работать основная площадка. Здесь выступали коллективы НКНХ, творческая молодежь — лауреаты и призеры Республиканского молодежного конкурса «Безнен заман», городские коллективы. Ярким и незабываемым было велошоу от чемпиона России по велотриалу, многим запомнится выступление танцевального коллектива Level up и вокального трио Russians black. Незабываемым финальным штрихом для нижнекамцев стало выступление звезды республиканского масштаба Элвина Грея, любимого всеми нижнекамцами и гостями города.

«Нам очень нравится все»

Впечатления жителей города от мероприятия были исключительно положительными.

Фанзил Шигапов, электромонтер УЭиРЭ цеха 6404:

— Праздник вышел очень крутым, масштабным. Очень много народу пришло. И мы своим молодежным активом не могли пропустить это мероприятие — 52 года выпуска первой продукции, это важная для нас дата. Очень много гостей, артистов, много народа. Огромное спасибо всем организаторам! Нам, молодежному активу, очень нравится все!

Учащиеся 10-го класса школы №31 Азат Хусаинов и Артур Мустафин:

— Мы каждый год с удовольствием посещаем это мероприятие, тем более что проводится оно рядом с нашей школой. Очень здорово, что для молодежи проводят такие классные концерты с современными популярными артистами!

Специально ко дню рождения нефтехима приехали несколько фудтраков из Набережных Челнов, Казани

А жительница города, воспитатель детского сада №45 Наталья Исаева рассказала, что ее дом расположен рядом с парком Нефтехимиков. «Концерт слышно из окна, но мы семьей никогда не упускаем возможности выйти посмотреть все вживую. Нам очень нравится эта традиция, ведь так мы можем ощутить единение всех жителей города, независимо от места их работы».

«Нас приехали поздравить и другие города»

Итог мероприятию подвел заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов:

— Сегодня мы всем коллективом отмечаем день рождения нашего предприятия — 52 года со дня пуска первой продукции. Вместе с нами — жители Нижнекамска, нас приехали поздравить и другие города: Заинск, Набережные Челны, Альметьевск, Казань. Несмотря на дождь, празднуем наш день рождения с коллективом, жителями, коллегами, друзьями. Особенно отрадно, что это — юбилейный год, 90 лет со дня рождения Николая Васильевича Лемаева, который мы отметим в ноябре. С гордостью говорим, что «Нижнекамскнефтехим» — это крупнейшее предприятие по производству нефтехимической продукции в Европе, по некоторым продуктам — крупнейшее в мире, я говорю о синтетическом изопреновом каучуке. От руководства предприятия хотим пожелать всему коллективу движения вперед, никогда не останавливаться, продолжать работать на благо жителей города, республики, страны и достигать новых целей. От всей души поздравляем нижнекамцев с праздником! Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает — и это можно сегодня увидеть на примере наших работников.

Итог мероприятию подвел заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов

От химкомбината на Каме — до флагмана нефтехимии Татарстана

История Нижнекамска напрямую связана с появлением химкобината, поэтому День рождения предприятия — праздник для всего города. Комплекс химических заводов в нижнем течение Камы начали строить в 1961 году: сначала создавали инфраструктуру и возводили рабочий поселок, которому в 1966 присвоили статус города Нижнекамска. Через год на химкомбинате получили первую партию товарной продукции — 31 июля 1967 года с газофракционирующей установки получили первые тонны товарного пропана, бутана, изобутана, изопентана, пентана и гексана. Именно эта дата и считается Днем рождения «Нижнекамскнефтехима».

Сейчас предприятие является флагманом нефтехимии Татарстана. В 2018 году выручка от реализации товарной продукции составила 189 млрд рублей и каждый год цифры увеличиваются. Главный проект компании — это строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год, который реализуется совместно с немецкой «Линде». НКНХ постоянно инвестирует средства в новые проекты, к примеру, в апреле была запущена установка по производству бензола мощностью 50 тыс. тонн. Она позволит нарастить объемы выпуска бензола до 265 тыс. тонн в год, благодаря чему компания сможет полностью обеспечивать себя сырьем, отказавшись от закупок на рынке.

Незабываемым финальным штрихом стало выступление Элвина Грея

Средства на благоустройство, объекты культуры и здравоохранения

Предприятие является градообразующим, поэтому активно вкладывает средства в социальные проекты. С 2015 по 2019 год более 1,7 млрд рублей было вложено в «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ». В объекты социальной инфраструктуры Нижнекамска компания направила более 440 млн рублей: средства пошли на ремонт и восстановление муниципальных дорог, ведущих на промышленную зону в районе БСИ, реконструкцию набережной и внутридворовых дорог. Была благоустроена площадь им. Николая Лемаева и пешеходная территория возле «Нефтехим Арены». Кроме этого, компания вложила средства в ремонт Дома народного творчества, который после безвозмездно передала городу.

По линии здравоохранения «Нижнекамскнефтехим» выделил средства на капитальный ремонт в поликлинике №1 и создание ожогового отделения в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице. Торжественное открытие объектов запланировано на август. Кроме этого, в планах — строительство многопрофильного медицинского центра в Нижнекамске, который должен появится в рамках государственно-частного партнерства.

1 / 48 Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков