Глава НКНХ рассказал о планах построить в Нижнекамске медцентр за 5-6 млрд рублей

Фото: пресс-служба НКНХ

Гендиректор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) Азат Бикмурзин рассказал сегодня подробности о планах построить в Нижнекамске высокотехнологичный медцентр. По предварительным оценкам стоимость проекта составит 5-6 млрд рублей.

На дебатах в рамках праймериз "Единой России", проведенных сегодня в Набережных Челнах, Бикмурзин рассказал, что видит в проектах государственно-частного партнерства решение потребностей населения.

«Будут производиться операции и различные виды лечения на базе современных медицинских аппаратов. Мы работаем с компанией Siemens, General Electric. Ориентировочно данный центр будет стоить порядка 5−6 миллиардов рублей. Это 150 койко-мест и 350 приемов в день», — приводит слова гендиректора пресс-служба НКНХ.

Также в ходе дебатов, которые были посвящены теме благополучия и здоровья, гендиректор НКНХ изложил свою позицию в сфере повышения качества жизни человека. По его мнению, в первую очередь необходимо держать под контролем вопросы экологии. В Нижнекамске с этой целью проводится реконструкция биологических очистных сооружений (БОС), проект которых был инициирован Бикмурзиным в 2015 году, параллельно строится коллектор промышленных стоков. Все это, по мнению главы НКНХ, позволит улучшить качество жизни населения Нижнекамского района.

Отдельно гендиректор предприятия остановился на охвате работников «Нижнекамскнефтехима» медосмотрами. Он предложил развивать эту практику и другим работодателям.

В дебатах также приняли участие глава АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев, его заместитель Ильшат Шаймуратов, директор чистопольского ООО «ЭнергоСтройСервис» Халит Гарифуллин и глава Мамадышского района Анатолий Иванов.