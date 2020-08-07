«Отделом кадров не пугали»: руководство «Нижнекамскнефтехима» сыграло в футбол с молодежью
Упорная борьба развернулась на футбольном поле хоккейной базы «Алмаш» в Нижнекамске. Здесь состоялся матч по мини-футболу между руководителями и молодыми сотрудниками ПАО «Нижнекамскнефтехим». Инициативу выдвинули молодые работники компании, начальники ее поддержали. Соревнования прошли в рамках ХХХI Всероссийского олимпийского дня, посвященного 40-летию Олимпиады, состоявшейся в Москве в 1980 году. Играли честно, без поддавков. Кто победил, опыт или молодость, — в материале «Реального времени».
Впервые в истории предприятия
— Играть будем только на победу, — заявил до начала матча машинист завода олигомеров и гликолей Айрат Сабиров. По его словам, молодежь «Нижнекамскнефтехима» давно ждала этого события, поэтому подошла к игре с полной серьезностью.
— В раздевалке мы еще раз все обсудили, зарядились на победу. Все приехали после рабочего дня, ждем только положительных эмоций, — поддержал своего коллегу Равиль Загриев, инженер по технадзору ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Молодые люди также признались, что поддаваться своим руководителям не намерены, о чем с ними договорились еще до матча.
— Это будет настоящая борьба. Отделом кадров никого не пугали, — сказал Фанзил Шигапов, электромонтер УЭиРЭ-1.
Не менее решительно были настроены игроки команды руководителей НКНХ, капитаном которой стал генеральный директор Айрат Сафин. Защищать ее ворота вызвался начальник УВК и ОСВ Сергей Бояркин.
— Тяжело уже бегать в моем возрасте, поэтому сегодня моя участь — защищать ворота, — пошутил он. — Последний раз в футбол играл в детстве. Был большой перерыв, но ничего, прорвемся.
Роль центрального защитника досталась директору ООО «УЭТП-НКНХ» Марату Фаттахову.
— К сожалению, в период пандемии коронавирусной инфекции я практически не играл в футбол. Очень по нему соскучился. Спасибо большое «Нижнекамскнефтехиму» за организацию. Сегодня будем только побеждать. Молодежь есть молодежь, но у нас есть опыт! — уверенно заключил он.
Высокий градус борьбы
До начала матча, как и положено, игроки хорошо размялись. После чего заиграл футбольный марш и прозвучал стартовый свисток. Несмотря на товарищеский статус матча, градус борьбы был высок. Никто не хотел уступать. Игроки смело шли в обыгрыш и умело обращались с мячом. Болельщики активно поддерживали команды креативными кричалками.
— Руководители — просто класс, покажите высший пилотаж! — голосили они.
— «Молодежка», не робей, скорее гол забей! — слышалось в ответ.
После первого тайма счет был 1:0 в пользу молодежи. Во время перерыва генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» поделился своими впечатлениями от игры, отметив сильные стороны соперника.
— Давно не было практики, поэтому немного непривычно. Очень нравится, как ведет себя на поле молодежь, чувствуется задор. Ребята часто занимаются, мы все-таки им уступаем, — заметил он.
Во второй половине встречи руководство НКНХ решило отыграться. Команда провела несколько хороших атак, но удача в этот вечер оказалась на стороне молодых. Товарищеский матч закончился со счетом 3:1. Не изменила проигрышное положение директоров НКНХ и серия пенальти. Как бы ни старались опытные руководители забить гол в ворота соперника, мяч упорно летел мимо цели.
После финального свистка Айрат Сафин поблагодарил команды за интересный матч и пожелал дальнейших побед.
— Сегодня была прекрасная игра. Счет по делу. Молодежь наша очень активная, она и по жизни, и по работе такая. Ребята находятся в хорошей спортивной форме. Желаю вам никогда не сдаваться и идти только вперед, — обратился он к участникам матча.
После чего началась церемония награждения. Памятные подарки от Олимпийского совета РТ, медали и кубки от НКНХ получили все участники команд. Помимо этого, индивидуальными призами были отмечены лучшие игроки — Максим Шуйский, директор завода по производству изопрена-мономера, а также вратарь «молодежки» Ильдар Хузиахметов.
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