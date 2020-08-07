«Отделом кадров не пугали»: руководство «Нижнекамскнефтехима» сыграло в футбол с молодежью

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Упорная борьба развернулась на футбольном поле хоккейной базы «Алмаш» в Нижнекамске. Здесь состоялся матч по мини-футболу между руководителями и молодыми сотрудниками ПАО «Нижнекамскнефтехим». Инициативу выдвинули молодые работники компании, начальники ее поддержали. Соревнования прошли в рамках ХХХI Всероссийского олимпийского дня, посвященного 40-летию Олимпиады, состоявшейся в Москве в 1980 году. Играли честно, без поддавков. Кто победил, опыт или молодость, — в материале «Реального времени».

Впервые в истории предприятия

— Играть будем только на победу, — заявил до начала матча машинист завода олигомеров и гликолей Айрат Сабиров. По его словам, молодежь «Нижнекамскнефтехима» давно ждала этого события, поэтому подошла к игре с полной серьезностью.

— В раздевалке мы еще раз все обсудили, зарядились на победу. Все приехали после рабочего дня, ждем только положительных эмоций, — поддержал своего коллегу Равиль Загриев, инженер по технадзору ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Молодые люди также признались, что поддаваться своим руководителям не намерены, о чем с ними договорились еще до матча.

— Это будет настоящая борьба. Отделом кадров никого не пугали, — сказал Фанзил Шигапов, электромонтер УЭиРЭ-1.

Не менее решительно были настроены игроки команды руководителей НКНХ, капитаном которой стал генеральный директор Айрат Сафин. Защищать ее ворота вызвался начальник УВК и ОСВ Сергей Бояркин.

Защищать ворота команды руководителей НКНХ вызвался начальник УВК и ОСВ Сергей Бояркин

— Тяжело уже бегать в моем возрасте, поэтому сегодня моя участь — защищать ворота, — пошутил он. — Последний раз в футбол играл в детстве. Был большой перерыв, но ничего, прорвемся.

Роль центрального защитника досталась директору ООО «УЭТП-НКНХ» Марату Фаттахову.

— К сожалению, в период пандемии коронавирусной инфекции я практически не играл в футбол. Очень по нему соскучился. Спасибо большое «Нижнекамскнефтехиму» за организацию. Сегодня будем только побеждать. Молодежь есть молодежь, но у нас есть опыт! — уверенно заключил он.

Высокий градус борьбы

До начала матча, как и положено, игроки хорошо размялись. После чего заиграл футбольный марш и прозвучал стартовый свисток. Несмотря на товарищеский статус матча, градус борьбы был высок. Никто не хотел уступать. Игроки смело шли в обыгрыш и умело обращались с мячом. Болельщики активно поддерживали команды креативными кричалками.

Болельщики активно поддерживали команды креативными кричалками.

— Руководители — просто класс, покажите высший пилотаж! — голосили они.

— «Молодежка», не робей, скорее гол забей! — слышалось в ответ.

После первого тайма счет был 1:0 в пользу молодежи. Во время перерыва генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» поделился своими впечатлениями от игры, отметив сильные стороны соперника.

— Давно не было практики, поэтому немного непривычно. Очень нравится, как ведет себя на поле молодежь, чувствуется задор. Ребята часто занимаются, мы все-таки им уступаем, — заметил он.

Во время перерыва генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин поделился своими впечатлениями от игры

Во второй половине встречи руководство НКНХ решило отыграться. Команда провела несколько хороших атак, но удача в этот вечер оказалась на стороне молодых. Товарищеский матч закончился со счетом 3:1. Не изменила проигрышное положение директоров НКНХ и серия пенальти. Как бы ни старались опытные руководители забить гол в ворота соперника, мяч упорно летел мимо цели.

После финального свистка Айрат Сафин поблагодарил команды за интересный матч и пожелал дальнейших побед.

— Сегодня была прекрасная игра. Счет по делу. Молодежь наша очень активная, она и по жизни, и по работе такая. Ребята находятся в хорошей спортивной форме. Желаю вам никогда не сдаваться и идти только вперед, — обратился он к участникам матча.

Медали и кубки от НКНХ получили все участники команд. Помимо этого, индивидуальными призами были отмечены лучшие игроки

После чего началась церемония награждения. Памятные подарки от Олимпийского совета РТ, медали и кубки от НКНХ получили все участники команд. Помимо этого, индивидуальными призами были отмечены лучшие игроки — Максим Шуйский, директор завода по производству изопрена-мономера, а также вратарь «молодежки» Ильдар Хузиахметов.



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