Инновационный продукт: «Нижнекамскнефтехим» освоил новую марку синтетического каучука

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Каучук для скоростных и безопасных шин



Сегодня производство синтетического каучука является интенсивно развивающейся отраслью нефтехимической промышленности. Лидирующие позиции принадлежат предприятиям, которые активно ведут инновационную деятельность. К таким относится и ПАО «Нижнекамскнефтехим».



В настоящее время сотрудники Научно-технологического центра компании совместно с производственниками успешно разрабатывают новые марки бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков для изготовления скоростных и безопасных «зеленых» шин. Добиться положительных результатов удается благодаря выработанной концепции, разделенной на несколько этапов. К первому относится проведение лабораторных экспериментов, ко второму — масштабирование процесса на пилотной установке, к заключительному — освоение технологии на промышленной установке.

Технология получения литиевого полибутадиена марки СКД-777 периодическим способом в ПАО «Нижнекамснефтехим» была разработана в 2018 году. В 2021 году началось ее освоение в промышленном масштабе.



Получены положительные отзывы от ведущих производителей шин



Новая марка каучука СКД-777 характеризуется высоким содержанием 1,2-звеньев, узким молекулярно-массовым распределением и наличием функциональных групп в полимерной цепи.



СКД-777 применяют в рецептуре протекторных резиновых смесей при производстве легковых и легкогрузовых шин летнего и всесезонного ассортимента

СКД-777 применяют в рецептуре протекторных резиновых смесей при производстве легковых и легкогрузовых шин летнего и всесезонного ассортимента.



Анализ физико-механических испытаний показал, что СКД-777 обладает преимуществами в сравнении с импортными каучуками. Он характеризуется более высокими сцепными характеристиками и низкими потерями на качение.

Новая марка каучука обеспечивает шинам:

высокое сцепление с мокрой дорогой (безопасность езды);

низкое сопротивление качению (топливную экономичность);

высокую износостойкость (максимальный пробег шины).

На сегодняшний день по результатам тестирования опытного каучука НКНХ получены положительные отзывы от ведущих производителей автомобильных шин. По запросу потребителей для изготовления шин и проведения дорожных испытаний шинным компаниям отгружены опытно-промышленные партии СКД-777. Новая марка каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» займет достойное место в богатом ассортименте высокотехнологичной продукции компании.



Партнерский материал



Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»