Трудовая династия нефтехимиков приняла участие в торжественном приеме президента Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Пушечном дворе Казанского кремля состоялся торжественный прием от имени президента Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой для лучших супружеских пар республики.

На ставшем традиционном празднике собралось 46 семей со всех районов и городов Татарстана.

— По традиции мы сегодня чествуем татарстанские семьи, внесшие весомый вклад в процветание родной республики, воспитавшие детей достойными членами общества. Каждый из вас представляет самые разные отрасли экономики и социально-культурные сферы. Среди вас есть педагоги, врачи, аграрии, строители, нефтехимики. Своим добросовестным трудом вы способствуете поступательному развитию Татарстана, приумножаете духовный и экономический потенциал страны. А главное — вы взяли на себя благородный и ответственный труд родительства. Спасибо каждому из вас! — поприветствовал собравшихся гостей Рустам Минниханов.

Глава республики подчеркнул, что сегодня Татарстан остается одним из лидеров ПФО по количеству зарегистрированных браков. Показатель, по сравнению с прошлым годом, вырос на треть: «Это значит, что татарстанцы смотрят в будущее с оптимизмом. В республике многое делается для поддержки семей с детьми, успешно реализуются десятки программ в сфере жилищного строительства, образования, здравоохранения, спорта, молодежной политики».

В торжественной церемонии приняла участие и семья из Нижнекамска. Рашит и Любовь Валиуллины почти полвека живут вместе. 44 года назад судьбы молодых людей связало ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Для нас большая честь представлять Нижнекамск на этом душевном семейном мероприятии. Это очень ответственно и волнительно. Спасибо за радушный прием. Желаю всем семейного счастья, здоровья, благополучия и мира на земле, — поблагодарил в приветственном слове Рашит Валиуллин.

— Секрет долголетия нашего брака простой, и все его знают: это любовь, взаимопонимание и терпение. С годами мы стали понимать друг друга с полуслова. А для семейной жизни это большой каждодневный труд, плодами которого являются счастливая улыбка второй половинки, радостные дети, внуки, — поделилась секретами семейной жизни Любовь Валиуллина.

Рашит Валиуллин приехал из Башкирии на комсомольскую стройку по вызову. Он родился и вырос в многодетной семье, в которой воспитывалось пятеро детей. Назвали новорожденного мальчика в честь дяди, старшего брата отца, погибшего на фронте.

Будущая супруга попала на завод из далекой Чечено-Ингушской АССР по распределению после окончания училища. Молодой специалист сразу разглядел веселую и бойкую красавицу.

Многие годы супруги работали вместе на заводе этилена. Рашит Рафикович — в качестве председателя профсоюзной организации, а Любовь Александровна — старшим аппаратчиком.

У Валиуллиных двое детей и четверо внуков. Старший сын Рафаэль свою жизнь тоже связал с «Нижнекамскнефтехимом». Сейчас он работает начальником отделения на заводе стирола и полиэфирных смол. Дочь Олеся после окончания вуза осталась жить в Уфе, где работает бухгалтером.

Стоит отметить, что глава семьи и по сей день трудится во благо компании — возглавляет Совет ветеранов НКНХ. Любовь Александровна со дня основания завода, на протяжении 33 лет, работала старшим аппаратчиком. Общий трудовой стаж семьи Валиуллиных составляет более 300 лет.

Все члены семьи — увлеченные люди. В свободное время Рашит Валиуллин радует близких игрой на гармошке. А Любовь Александровна занимается вязанием, вышивает, собирает коллекцию фиалок.

Супруги Валиуллины являются почетными ветеранами труда «Нижнекамскнефтехима» и имеют государственные награды РФ и РТ за вклад в развитие компании.