Ветерану Великой Отечественной войны и ветерану ПАО «Нижнекамскнефтехим» исполнилось 95 лет

Фото: предоставлено НКНХ

18 марта ветерану Великой Отечественной войны и ветерану «Нижнекамскнефтехима» Владимиру Акимову исполнилось 95 лет. Поздравить его пришли представители администрации, профсоюзного комитета и Совета ветеранов компании. Они вручили имениннику цветы и подарки.

На войну Владимир Акимов попал в 1942 году, боевое крещение принял в Курской битве. Прошел Молдавию, Румынию, Белоруссию, Литву, Латвию, Восточную Пруссию, День Победы встретил в Берлине.

В 1987 году Владимир Акимов переехал в Нижнекамск, где ему предложили работать в управлении социального развития «Нижнекамскнефтехима».

— Спасибо и бывшим коллегам, и «Нижнекамскнефтехиму» за то, что регулярно навещают меня, поддерживают словом и делом. Приятно осознавать, что ты нужен. Благодаря всем вам я чувствую себя бодрым и тоже стараюсь не отставать — быть активным. Если здоровье не подведет, надеюсь в этой же замечательной компании встретить столетний юбилей», — сказал ветеран.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» особое отношение к ветеранам. В 1983 году, когда на химкомбинате был создан Совет ветеранов, на учет встали более 350 фронтовиков. Сейчас осталось только четверо участников боевых действий и 143 труженика тыла. Всего в Совете ветеранов 10,5 тыс. бывших работников предприятия, которые находятся на заслуженном отдыхе.