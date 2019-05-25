Рустам Минниханов: «Традиция праздновать в Нижнекамске устоялась и надеюсь, мы дальше так будем встречаться»

Президент Татарстана поздравил работников отрасли с Днем химика

Фото: Ринат Назметдинов

В 2018 г. предприятия химической отрасли республики отгрузили продукцию на 332,9 млрд рублей. Такие цифры озвучили на республиканском Дне Химика, который отметили в Нижнекамске. В этом году праздник посвятили первому директору химкобината Николаю Лемаеву — он построил предприятие, которое сейчас известно во всем мире, и заложил основу нефтехимии в республике. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».

90 лет со дня рождения первого директора химкомбината Николая Лемаева

В ноябре исполняется 90 лет со дня рождения первого директора химкомбината Николая Лемаева, поэтому в этом голду республиканский День химика посвятили ему. На входе во дворец спорта установили инсталяцию в его память. «В чистом поле он построил уникальный завод и создал в республике новую инновационную отрасль — нефтехимию», - говорится на стенде.



Сегодня Нижнекамск — столица нефтехимии Татарстана, поэтому семь лет назад по решению президента празднование республиканского Дня химика перенесли сюда. По традиции в этот день здесь президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и другие руководители компаний.



На празднование Дня химика приехали руководители крупных предприятий республики

В первую очередь гости осмотрели выставку промышленных предприятий Татарстана, где компании представили последние разработки. Рустам Минниханов быстро прошелся мимо стендов и остановился возле индустриального парка «Химград».



— Наш резидент производит автомобильную акустику. У них целая линейка музыкальных колонок, эта самая большая — она весит 55 килограмм, — показал огромную колонку генеральный директор индустриального парка «Химград» Айрат Гиззатуллин. - Молодежь очень любит громкую музыку.



— Сколько децибел? — спросил Рустам Минниханов, пробуя поднять колонку.



— 150 децибел.



— Оглохнешь! — улыбнулся и махнул рукой президент.



Индустриальный парк «Химград» представил на выставке автомобильную акустику

«Некоторым кажется, что все результаты происходят по мановению волшебной палочки, но это не так»



После началась официальная часть мероприятия, где озвучили итоги работы отрасли. В целом, нефтехимический комплекс Татарстана производит более 11% общероссийского объема химической продукции. Республика выпускает 44% синтетического каучука, 42% полистирола, 55% полистирола, 26% автошин, 100% поликарбоната, более 12% синтетических моющих средств. В 2018 г. индекс промышленного производства составил 105,3%, предприятия отгрузили продукции на 332,9 млрд рублей. При этом республика продолжает наращивать производство. В 2018 г. производство синтетических моющих средств увеличено на на 2,1%, синтетических каучуков на 1,8%, минеральных удобрений на 1,7%, пластмасс в первичных формах — на 0,6%. Экспортировано 82% каучуков, 19% пластиков и 8% шин, которые были произведены в республике.



— Некоторым кажется, что все результаты происходят по мановению волшебной палочки, но это не так. Это огромный, адский труд, высочайший постоянно растущий профессионализм, постоянно развивающаяся мысль и творчество. И, конечно, огромное терпение, я бы сказал адское терпение. Иногда даже руки опускаются от того объема работы, который выполняется, но за дело взялись люди сильной воли, которые сидят в этом зале, - сказал генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.



Традиция праздника — награждать работников отрасли. В этот раз первыми на сцену вышли лауреаты номинации «Ветеран химической отрасли». Среди них трое сотрудников «Нижнекамскнефтехима» - это сборщик покрышек сборочного цеха Гульсирень Вафина, аппаратчик перегонки завода по производству синтетического каучука Фавзат Аглиев, диспетчер производственно-технического отдела завода бутилового каучука Татьяна Гордеева, а также оператор технологических установок НПЗ ТАИФ-НК Валерий Спиридонов и аппаратчик химводочистки «Казаньоргсинтеза» Елена Губайдуллина.



Четверо работников НКНХ — участники финала национального чемпионата WorldSkills Russia



Для тех, кто каждый день работает над инновациями, отвели номинацию «Ученые производственники, рационализаторы производства». Среди награжденных — начальник исследовательской лаборатории окиси этилена и пропилена научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима» Рафаэль Шарифуллин. Он пришел на предприятие в 1998 году и за это время с его участием было подано и внедрено 30 рационализаторских предложений по совершенствованию производств компании. Говорит, что с профессией он определился еще в школе и в другом деле себя не представляет.



— Моя профессия — это образ жизни, образ мыслей, это все. Так как я работаю в научно-технологическом центре, то это творческая работа. Мне нужно постоянно что-то новое придумывать, улучшать, - поделился Рафаэль Шарифуллин.



Для тех, кто каждый день работает над инновациями, отвели номинацию «Ученые производственники, рационализаторы производства»

Все, кто работает на НКНХ — продолжают дело первого директора химкомбината Николая Лемаева — уверен генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. В 34 года Лемаев возглавил химкомбинат и отдал его строительству и развитию 22 года.

— Можно смело заметить, что планы, которые он вкладывал, воплощены в жизнь. «Нижнекамскнефтехим» стал предприятием с мировым именем, а Нижнекамск — красивым, уютным и очень добрым городом. Его заслуга несомненно очень велика, но думаю, что без соратников и сотен тысяч людей, которые строили комбинат, это было бы невозможно. Новое поколение продолжает начинания, которые были сделаны еще в шестидесятые годы, — сказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.



Сейчас молодые сотрудники компании задают новую планку — четверо работников предприятия принимали участие в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. По его итогам аппаратчик завода по производству дивинила и углеводородного сырья Раиль Абдуллин занял первое место в компетенции «Изготовление из полимерных материалов».



— Вообще не ожидал, что выиграю, потому что конкуренция была очень большая, все готовились. Морально давили московские команды, очень тяжело было выступать. Сначала у нас была жеребьевка, после которой определился план — время, по которому ты выступаешь, — поделился с корреспондентом «Реального времени» Раиль Абдуллин.



Раиля Абдуллина, а также других участников наградили в номинации «Будущее отрасли». Также на праздновании Дня химика отметили победителей Республиканского конкурса «Лидер в сфере переработки полимерной продукции в Татарстане». В тройке призеров — ПАО «Казаньоргсинтез», который выиграл в номинации «Лидер инноваций».



В Республиканском конкурсе «Лидер в сфере переработки полимерной продукции в Татарстане» «Казаньоргсинтез», выиграл в номинации «Лидер инноваций»

- Химия — это важнейшая отрасль экономики Татарстана, основа благосостояния. У нас уже реализованы серьезные проекты и крупные предприятия ставят перед собой новые амбициозные планы. Но им на пятки наступают предприятия малого бизнеса и средние компании, которые тоже активно развиваются, - сказал заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.



«Молодежь, которая занимает передовые места в нашей стране и будет участвовать в чемпионатах мира - это база».



«Химия и нефтехимия — это точка роста не только республики, но и всей страны», — сказал поднявшись на сцену президент Татарстана Рустам Минниханов.



- Очень приятно, что мы сегодня вспоминаем Николая Васильевича Лемаева и тех людей которые заложили основу химии и нефтехимии не только республики, но в целом всей страны. Огромные слова благодарности ветеранам, которые вместе с нами и тем, которых уже нет. Конечно, это дело будет продолжено. Мы видим молодежь, которая занимает передовые места в нашей стране и будет участвовать в чемпионатах мира. Это база, которая у нас есть, наша гордость и наш потенциал. Искренне поздравляю всех с праздником. Традиция проводить праздник в Нижнекамске устоялась и надеюсь, что мы и дальше так будем встречаться, - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.



Рустам Минниханов вручил медали «Заслуженный химик Республики Татарстан»

Тем, кто отдал профессии всю жизнь, было присвоено почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан». Награду вручил президент Татарстана Рустам Минниханов. Медаль получили трое сотрудников «Нижнекамскнефтехима»: аппаратчик производства химических реактивов завода олигомеров и гликолей Наил Аглямов, ведущий инженер по ремонту группы главного механика Валентина Зарипова, заместитель начальника цеха производства катализаторов Петр Трошин, а также работники ТАИФ-НК и «Казаньоргсинтеза».



