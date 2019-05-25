Рустам Минниханов: «Традиция праздновать в Нижнекамске устоялась и надеюсь, мы дальше так будем встречаться»
Президент Татарстана поздравил работников отрасли с Днем химика
В 2018 г. предприятия химической отрасли республики отгрузили продукцию на 332,9 млрд рублей. Такие цифры озвучили на республиканском Дне Химика, который отметили в Нижнекамске. В этом году праздник посвятили первому директору химкобината Николаю Лемаеву — он построил предприятие, которое сейчас известно во всем мире, и заложил основу нефтехимии в республике. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».
90 лет со дня рождения первого директора химкомбината Николая Лемаева
В ноябре исполняется 90 лет со дня рождения первого директора химкомбината Николая Лемаева, поэтому в этом голду республиканский День химика посвятили ему. На входе во дворец спорта установили инсталяцию в его память. «В чистом поле он построил уникальный завод и создал в республике новую инновационную отрасль — нефтехимию», - говорится на стенде.
Сегодня Нижнекамск — столица нефтехимии Татарстана, поэтому семь лет назад по решению президента празднование республиканского Дня химика перенесли сюда. По традиции в этот день здесь президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и другие руководители компаний.
В первую очередь гости осмотрели выставку промышленных предприятий Татарстана, где компании представили последние разработки. Рустам Минниханов быстро прошелся мимо стендов и остановился возле индустриального парка «Химград».
— Наш резидент производит автомобильную акустику. У них целая линейка музыкальных колонок, эта самая большая — она весит 55 килограмм, — показал огромную колонку генеральный директор индустриального парка «Химград» Айрат Гиззатуллин. - Молодежь очень любит громкую музыку.
— Сколько децибел? — спросил Рустам Минниханов, пробуя поднять колонку.
— 150 децибел.
— Оглохнешь! — улыбнулся и махнул рукой президент.
«Некоторым кажется, что все результаты происходят по мановению волшебной палочки, но это не так»
После началась официальная часть мероприятия, где озвучили итоги работы отрасли. В целом, нефтехимический комплекс Татарстана производит более 11% общероссийского объема химической продукции. Республика выпускает 44% синтетического каучука, 42% полистирола, 55% полистирола, 26% автошин, 100% поликарбоната, более 12% синтетических моющих средств. В 2018 г. индекс промышленного производства составил 105,3%, предприятия отгрузили продукции на 332,9 млрд рублей. При этом республика продолжает наращивать производство. В 2018 г. производство синтетических моющих средств увеличено на на 2,1%, синтетических каучуков на 1,8%, минеральных удобрений на 1,7%, пластмасс в первичных формах — на 0,6%. Экспортировано 82% каучуков, 19% пластиков и 8% шин, которые были произведены в республике.
— Некоторым кажется, что все результаты происходят по мановению волшебной палочки, но это не так. Это огромный, адский труд, высочайший постоянно растущий профессионализм, постоянно развивающаяся мысль и творчество. И, конечно, огромное терпение, я бы сказал адское терпение. Иногда даже руки опускаются от того объема работы, который выполняется, но за дело взялись люди сильной воли, которые сидят в этом зале, - сказал генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.
Традиция праздника — награждать работников отрасли. В этот раз первыми на сцену вышли лауреаты номинации «Ветеран химической отрасли». Среди них трое сотрудников «Нижнекамскнефтехима» - это сборщик покрышек сборочного цеха Гульсирень Вафина, аппаратчик перегонки завода по производству синтетического каучука Фавзат Аглиев, диспетчер производственно-технического отдела завода бутилового каучука Татьяна Гордеева, а также оператор технологических установок НПЗ ТАИФ-НК Валерий Спиридонов и аппаратчик химводочистки «Казаньоргсинтеза» Елена Губайдуллина.
Четверо работников НКНХ — участники финала национального чемпионата WorldSkills Russia
Для тех, кто каждый день работает над инновациями, отвели номинацию «Ученые производственники, рационализаторы производства». Среди награжденных — начальник исследовательской лаборатории окиси этилена и пропилена научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима» Рафаэль Шарифуллин. Он пришел на предприятие в 1998 году и за это время с его участием было подано и внедрено 30 рационализаторских предложений по совершенствованию производств компании. Говорит, что с профессией он определился еще в школе и в другом деле себя не представляет.
— Моя профессия — это образ жизни, образ мыслей, это все. Так как я работаю в научно-технологическом центре, то это творческая работа. Мне нужно постоянно что-то новое придумывать, улучшать, - поделился Рафаэль Шарифуллин.
Все, кто работает на НКНХ — продолжают дело первого директора химкомбината Николая Лемаева — уверен генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. В 34 года Лемаев возглавил химкомбинат и отдал его строительству и развитию 22 года.
— Можно смело заметить, что планы, которые он вкладывал, воплощены в жизнь. «Нижнекамскнефтехим» стал предприятием с мировым именем, а Нижнекамск — красивым, уютным и очень добрым городом. Его заслуга несомненно очень велика, но думаю, что без соратников и сотен тысяч людей, которые строили комбинат, это было бы невозможно. Новое поколение продолжает начинания, которые были сделаны еще в шестидесятые годы, — сказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.
Сейчас молодые сотрудники компании задают новую планку — четверо работников предприятия принимали участие в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. По его итогам аппаратчик завода по производству дивинила и углеводородного сырья Раиль Абдуллин занял первое место в компетенции «Изготовление из полимерных материалов».
— Вообще не ожидал, что выиграю, потому что конкуренция была очень большая, все готовились. Морально давили московские команды, очень тяжело было выступать. Сначала у нас была жеребьевка, после которой определился план — время, по которому ты выступаешь, — поделился с корреспондентом «Реального времени» Раиль Абдуллин.
Раиля Абдуллина, а также других участников наградили в номинации «Будущее отрасли». Также на праздновании Дня химика отметили победителей Республиканского конкурса «Лидер в сфере переработки полимерной продукции в Татарстане». В тройке призеров — ПАО «Казаньоргсинтез», который выиграл в номинации «Лидер инноваций».
- Химия — это важнейшая отрасль экономики Татарстана, основа благосостояния. У нас уже реализованы серьезные проекты и крупные предприятия ставят перед собой новые амбициозные планы. Но им на пятки наступают предприятия малого бизнеса и средние компании, которые тоже активно развиваются, - сказал заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.
«Молодежь, которая занимает передовые места в нашей стране и будет участвовать в чемпионатах мира - это база».
«Химия и нефтехимия — это точка роста не только республики, но и всей страны», — сказал поднявшись на сцену президент Татарстана Рустам Минниханов.
- Очень приятно, что мы сегодня вспоминаем Николая Васильевича Лемаева и тех людей которые заложили основу химии и нефтехимии не только республики, но в целом всей страны. Огромные слова благодарности ветеранам, которые вместе с нами и тем, которых уже нет. Конечно, это дело будет продолжено. Мы видим молодежь, которая занимает передовые места в нашей стране и будет участвовать в чемпионатах мира. Это база, которая у нас есть, наша гордость и наш потенциал. Искренне поздравляю всех с праздником. Традиция проводить праздник в Нижнекамске устоялась и надеюсь, что мы и дальше так будем встречаться, - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Тем, кто отдал профессии всю жизнь, было присвоено почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан». Награду вручил президент Татарстана Рустам Минниханов. Медаль получили трое сотрудников «Нижнекамскнефтехима»: аппаратчик производства химических реактивов завода олигомеров и гликолей Наил Аглямов, ведущий инженер по ремонту группы главного механика Валентина Зарипова, заместитель начальника цеха производства катализаторов Петр Трошин, а также работники ТАИФ-НК и «Казаньоргсинтеза».
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