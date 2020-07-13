«Отрасль будет восстанавливаться долго» — производители каучуков снижают загрузку

Фото: Роман Хасаев

В первом квартале года российский рынок каучуков, как и вся мировая химическая индустрия, продемонстрировал спад производства. Так отрасль реагирует на снижение спроса, замедление темпов производства автопрома, торговую войну между США и Китаем и пандемию коронавируса, вызвавшую остановку производств у основных потребителей. Несмотря на сложную ситуацию, крупнейший производитель каучуков в России «Нижнекамскнефтехим» (входит в Группу ТАИФ) намерен реализовать заявленные на ближайшие годы инвестпроекты. В частности, на финишную прямую выходит строительство производства дивинил-стирольного синтетического каучука мощностью 60 тыс. тонн в год.

Российский рынок каучуков замедлился

Синтетические каучуки — нефтехимическая продукция, имеющая стратегическое значение для экономики России. Несмотря на попытки нашей страны производить натуральный каучук из одуванчиков, эксперимент оказался экономически нецелесообразен: в России просто нет такого количества одуванчиков, чтобы произвести каучук в необходимых объемах. В то же время наша богатая углеводородным сырьем страна имеет большой потенциал для развития индустрии синтетических каучуков (СК). Ежегодно до 80% отечественных синтетических каучуков отправляется за рубеж, где из них выпускают большое количество шин известных автомобильных брендов. Подчеркивая значимость производства синтетических каучуков, российский вице-премьер Юрий Борисов недавно поручил проработать вопрос закупки СК в Росрезерв.

В первом квартале 2020 года, согласно данным Росстата о выпуске важнейших видов продукции, отечественные предприятия произвели 404 тыс. тонн синтетических каучуков (СК) в первичных формах, что на 0,7% меньше, чем за прошлогодний аналогичный период. В 2019 году объем выпуска всех видов СК в России составил 1318 тыс. тонн (-5% к 2018 г.), потребление сократилось до 394 тыс. тонн (-16% к 2018 г.).

Ежегодно до 80% отечественных синтетических каучуков отправляется за рубеж, где из них выпускают большое количество шин известных автомобильных брендов. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Спад производства отражает общемировую тенденцию, усилившуюся с началом пандемии коронавируса, — снижение спроса на каучуки. В марте выпуск синтетических каучуков в мире сократился на 6,6%, сообщил Американский совет по химии (АСС). Такая ситуация на рынке синтетических каучуков, который и так высококонкурентен из-за избытка производственных мощностей в мире, еще больше обострила борьбу за покупателя СК.

Тем не менее отечественная продукция пользуется устойчивым спросом на экспортных рынках. По итогам прошлого года за рубеж ушло почти 75% от всего выпуска СК в стране. К примеру, одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы — ПАО «Нижнекамскнефтехим» — выпускает 68% российских каучуков, что составляет более 12% на мировом рынке (по видам каучуков, выпускаемых ПАО «Нижнекамскнефтехим»). В 2019 году предприятие произвело 679 тыс. тонн каучуков, 88% которых направило за рубеж, остальные 12% были реализованы на внутреннем рынке.

Кроме ПАО «Нижнекамскнефтехим», синтетические каучуки в России также выпускают следующие предприятия, на долю которых в общей сложности приходится 32% СК в стране (по видам каучуков, выпускаемых ПАО «Нижнекамскнефтехим»): «Красноярский завод синтетического каучука» (ГК «Сибур»), «Воронежсинтезкаучук» (ГК «Сибур»), «Уфаоргсинтез» («Роснефть»), «Стерлитамакский нефтехимический завод» (УК «ТАУ НЕФТЕХИМ»), «Синтез-каучук» (УК «ТАУ НЕФТЕХИМ»), «Омский каучук» (ГК «ТИТАН»), «Тольяттикаучук» («Татнефть»), «Ефремовский завод синтетического каучука» (КАЙЗЕР ПАРТНЕР ПРИВАТБАНК АГ), «Казанский завод синтетического каучука» («ВЭБ.РФ»).



В общей структуре продаж «Нижнекамскнефтехима» и на мировом, и на внутреннем рынках на синтетические каучуки пришлось 43% годовой выручки, пластики обеспечили 32%, остальные виды продукции — 25% выручки.

Данные годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2019 г.

На глобальном рынке «Нижнекамскнефтехим», по данным из годового отчета предприятия, выступает мировым лидером по выпуску синтетических изопреновых каучуков (СКИ) с долей 43,9%, третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков с долей 17,5% и занимает долю в 5,3% по бутадиеновому каучуку. В номенклатуре выпускаемой продукции — более 120 наименований. Компания экспортирует продукцию более чем в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.



Данные годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2019 г.

Спад в мировом автопроме и падение спроса на каучуки

В 2005 году совокупное общемировое потребление натуральных и синтетических каучуков составляло 21 млн тонн, к 2018-му выросло до 28,6 млн тонн. Но сейчас для индустрии каучуков настали особенно сложные времена. На фоне замедления темпов роста мировой экономики спрос на продукцию снизился. Негативное влияние оказали спад в мировом автопроме и снижение котировок натурального ка­учука, от чего сильно зависят цены на синтетические каучуки.

Подешевевший натуральный каучук привел к синхронному снижению цен на синтетические аналоги — изопреновые каучуки (СКИ). Дело в том, что рынок натуральных каучуков отличается большой волатильностью цен. В зависимости от урожайности и других факторов стоимость НК может падать до $600 за тонну или вырастать до $6—7 тыс. за тонну. В условиях роста цен потребители каучуков вынуждены изменять режим работы оборудования или даже производить его замену для возможности увеличения доли синтетических каучуков. Процедура не быстрая, но выбора нет: чтобы не останавливать производство и сохранить его рентабельность, заводам приходится адаптироваться.

Негативное влияние оказали спад в мировом автопроме и снижение котировок натурального каучука, от чего сильно зависят цены на синтетические каучуки. Фото Романа Хасаева.

Натуральный каучук — дорогой, его трудно добывать, только через 7 лет после посадки каучуконосные деревья начинают давать сок. Еще труднее натуральный каучук обрабатывать. Для переработки НК требуются большие объемы воды и химических веществ, в процессе образуется много твердых и жидких отходов. Сточные воды с фабрик содержат кислоты и представляют угрозу для окружающей среды. Часто их сбрасывают в реки, что приводит к гибели рыбы и распространению неприятного запаха на многие километры вокруг.

Большую проблему представляет и вырубка натуральных лесов под каучуконосные плантации, гибнут ценные пальмовые рощи. Джунгли Таиланда, Китая, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы (основных поставщиков НК) с их уникальными видами флоры и фауны постепенно сокращаются из-за посадки большего количества гевей для добычи каучука. Если ситуацию не контролировать, через 30 лет площадь вырубленных лесов в этих странах вырастет в 2—3 раза, что нанесет серьезный урон экологии.

Понимая масштабы проблемы и во избежание еще большего вреда природе, основные потребители НК в ноябре 2017 года создали глобальную платформу устойчивого развития индустрии натурального каучука (Global Platform for Sustainable Natural Rubber). Цель платформы — сформировать ответственное отношение к производству НК, то есть обеспечить ответственный подход к созданию плантаций: не засаживать гевеей все площади подряд, остановить вырубку лесов и т. п.

Между тем химическая промышленность предлагает много различных видов синтетических каучуков, превосходящих по некоторым свойствам натуральный каучук. Например, натуральный каучук имеет сладковато-приторный запах и плохо держит форму, при комнатной температуре расплывается, поэтому его хранят в холоде. В отличие от НК, синтетический каучук без запаха и хорошо сохраняет форму. Кроме того, он не нуждается в предварительной пластикации, как натуральный каучук, поскольку выпускается с достаточно высокой пластичностью. Правда, у натурального каучука есть другие отличительные достоинства. Например, большая морозостойкость: изделие из НК сохраняет эластические свойства при температуре до -70 градусов. Эксперты не сомневаются, что скоро промышленность предложит такой же морозостойкий искусственный каучук.

Натуральный каучук практически универсален, он используется для получения всевозможных видов РТИ, будь то резиновые соски, игрушки, камеры, шины и другое. Синтетический каучук приходится подгонять под каждое изделие. Однако для производства шин лучше всего подходит именно синтетический каучук. В легковых больше содержится СК, в грузовых — НК. Изопреновые каучуки «Нижнекамскнефтехима» пользуются высоким спросом, потому что производитель заранее задает все требуемые характеристики продукта при помощи катализаторов и технологий. Там, где нужны особенно прочные шины, применяют только синтетический каучук. Например, гоночные автомобили «Формулы-1» и «Дакара» выигрывают ралли в том числе благодаря шинам из татарстанского каучука с НКНХ.

Из всех синтетических каучуков изопреновый каучук (СКИ) наиболее близок по свойствам к натуральному каучуку. Резины из СКИ отличает высокая механическая прочность и эластичность. Натуральный каучук заменяют с помощью СКИ в производстве шин, конвейерных лент, резин, обуви, медицинских и спортивных изделий. СКИ легко смешивается с ингредиентами и другими каучуками. Под нагрузкой синтетический каучук деформируется, но после прекращения воздействия возвращается в исходную форму, что позволяет использовать СКИ в производстве шин для обеспечения высокого уровня сцепления.

В 2019 году конъюнктура рынка изопренового каучука (СКИ) определялась спросом со стороны шинной промышленности и ценами на натуральный каучук (НК), служащи­ми ориентиром для цен на СКИ. Средняя цена НК в 2019 году выросла к предыдуще­му году на 3%. На фоне этого повышения цена СКИ в прошлом году также выросла на 3% по отношению к 2018 году. Тем не менее стоимость углеводородного сырья для выпуска изопренового каучука была все еще высокой по от­ношению к котировкам натурально­го каучука, и это снижало эффективность продаж СКИ. Но ПАО «Нижнекамскнефтехим», несмотря на это, в 2018 году выполнило все обязательства по заключенным контрактам.

Сингапурская товарная биржа SICOM

В прошлом году, по данным OICA (Международной ассоциации автопроизводителей), производство автомобилей в мире упало на 5,2%, до 91,8 млн ед. В объединении уточняют, что в 2019 году выпуск машин сократился: в Китае — на 7,5%, Германии — на 9%, США — на 3%, Италии — на 13,8%, Франции — на 2,9%, Японии — на 0,5%, в России — на 2,8%. В 2020 году в разгар пандемии коронавируса рухнули продажи автомобилей: в феврале в Китае — на 80%, в апреле во Франции — на 88,8%.

Как следствие, в 2019 году уменьшился спрос на шины: в сегменте первичной комплектации (ОЕМ) для легковых и машин малой грузоподъ­емности — в среднем на 5% в Европе и Северной Америке, на 10% — в Китае; в сегменте грузовых шин — на 8—9% в Европе. В розничном сегменте европейский рынок легковых шин просел на 2%, североамериканский рынок грузовых шин — на 11%.

В 2019 году в России, по данным Росстата, производство шин снизилось на 10%, до 60,5 млн штук (для сравнения: в мире ежегодно производится более 1 млрд шин). Доля импорта шин, по информации Федеральной таможенной службы, напротив, возросла на 7,5%, до 34,4 млн штук, что составляет $2 млрд в денежном выражении. Это не считая тех шин, что завезли в нашу страну с новыми автомобилями, прицепами, велосипедами и любыми другими механизмами на колесах, в комплекте которых есть еще и запасные. Например, доля импорта легковых машин в России, по данным ФТС, в прошлом году также выросла на 3,2%, до 302,5 тыс., доля импорта грузовых — увеличилась на 13,7%, до 29,9 тысячи. Нетрудно подсчитать, что только в данном сегменте в нашу страну дополнительно ввезли еще 1,66 млн штук шин (четыре колеса на машине + одно запасное): легковых — 1,51 млн, грузовых — 149,5 тысячи.

Падение спроса на синтетические каучуки привело к обострению кон­куренции и снижению цен на некоторые марки продукции.

Подорожание углеводородного сырья для СКИ снизило эффективность продаж. Фото Романа Хасаева

В начале мая Ассоциация стран-производителей натурального каучука (ANRP) вновь пересмотрела прогноз по рынку на текущий год. В ассоциации ожидают снижение объемов выпуска на 2,3%.

По обновленному прогнозу ANRP, объемы производства натурального каучука в мире могут составить 13,43 млн тонн по итогам года. Месяцем ранее ANRP считала, что выпуск будет на уровне 14,11 млн тонн натурального каучука в течение 2020 года. Потребление, по оценкам ассоциации, снизится на 5,1%, до 13,02 млн тонн, хотя в апреле в ANRP называли другие объемы — 13,5 млн тонн. В объединении стран-производителей НК заявили, что наибольшее воздействие коронавируса испытали в апреле, поэтому ожидают снижения производства на 6,4% по итогам первого полугодия — до 5,6 млн тонн. За первый квартал года выпуск НК сократился на 3,6%, до 2,9 млн тонн.

Данные годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2019 г.

Масштабные проекты и новые цели

В 2019-м «Нижнекамскнефтехим» завершил реконструкцию завода изопрена-мономера. Изопрен необходим для выпуска синтетического каучука. Мощность установки после технического перевооружения составила 333 тыс. тонн в год. Уникальная технология производства призвана оптимизировать затраты производимой продукции благодаря малой стадийности производства и низким расходным коэффициентам по сырью, вспомогательным материалам и энергетике. Однако при текущем кризисе в мире эти меры не покрывают даже себестоимости производства изопрена.

В свою очередь, для производства изопрена и синтетических каучуков нужен метанол. В начале прошлого года «Нижнекамскнефтехим» заключил контракт с датской компанией Haldor Topsoe на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг по проекту строительства производства метанола мощно­стью 500 тыс. тонн в год. Метанол является сырьем для производства изопрена и синтетических каучуков.

Ввод в эксплуатацию собственного производства метанола в перспективе позволит снизить себестоимость синтетического каучука и повысить экономическую эффективность его производства. Имея в активе собственное производство метанола, можно развивать множество новых продуктовых направлений, где метанол является одним из главных сырьевых компонентов. Выпуская собственный метанол, «Нижнекамскнефтехим» заместит покупное сырье, замкнув тем самым весь сырьевой цикл по производству синтетического изопренового каучука (СКИ). Разгрузится железнодорожное сообщение Нижнекамского узла, снизится экологическая нагрузка при сливо-наливных операциях, появятся новые рабочие места.



Компания также освоила выпуск нового марочного ассортимента бутадиен-стирольного каучука (ДССК) растворной полимеризации и улуч­шенной марки бутадиенового каучука (СКД-Н). Образцы проходят испытания у отечественных и зарубежных потребителей.

Помимо прочего, НКНХ ведет модернизацию действующих производств синтетических каучуков. Проведено техническое перевооружение комплекса по выпуску каучука марки СКД–777 на мощностях производства СКДЛ.

Перспективы развития предприятия в руководстве компании связывают с реализацией масштабных проектов — строительством нового комплекса по производству олефинов, созданием нового производства каучука ДССК, строительством производства метанола и строительством новой энергостанции ПГУ-ТЭС для энергообеспечения и повышения энергоэффективности действующих и будущих производств.

Стратегическая программа развития НКНХ предусматривает достижение следующих ключевых показателей к 2030 году — рост производства синтетических каучуков до уровня более 800 тыс. тонн, производство метанола до 500 тыс. тонн, рост производства этилена до 1,2 млн тонн, ввод собственного энергоисточника ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт (по данным из ГО ТАИФ и НКНХ).

Данные годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2019 г.

Для «Нижнекамскнефтехима» 2019-й стал годом реализации перспективных инвестиционных проектов и активной работы над повышением эффективности деятельности на фоне роста конкуренции и снижения цен на нефтехимическую продукцию. В результате рыночная ка­питализация НКНХ с 2019 года выросла на 56,2% и достигла рекордного показателя 174,9 млрд рублей. По итогам года компания выпустила 2,5 млн тонн товарной продукции, достигнув максимальных объемов произ­водства этилена, бензола, стирола, изопрена их изобутана. Была проведена большая работа по улучшению качества продуктов. По итогам 14-го открытого республиканского конкурса на соискание премии правительства Татарстана за качество «Нижнекамскнефтехим» удостоился диплома лауреата в номинации «Деловое совершенство». Два продукта — по­листирол общего назначения марки ПСОН-25FEB и бромбутилкаучук марки 232 — получили дипломы I степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги — 2019».

Конъюнктура рынка СК в 2019 году ухудшилась, цены на каучуки упали. Однако высокое качество продукции «Нижнекамскнефтехима», статус гарантирующего поставщика, строгое соответствие требованиям покупателей и их заинтересованность в его каучуках обеспечили компании возможность в целом сохранить уровень цен на СК в 2019 году и продлить контракты на поставку синтетических каучуков с ключевыми потребителями на 2020 год. Вселяли надежду и другие наметившиеся позитивные факторы. Судя по всплеску продаж под конец года на региональных автомобильных рынках, рост предвещал и 2020-й. Однако мир стремительно охватила пандемия коронавируса и нанесла серьезный урон реальному сектору экономики.

Вынужденная пауза на время COVID-19

С введением противоэпидемических ограничений всеми странами в период с марта по май в мире вынуждены были остановиться около 130 шинных заводов, оставшиеся — работали со сниженной нагрузкой. В результате отгрузки каучуков шинникам, остановившим производство, сократились и перенесены на более поздние сроки.

— Нарушившаяся логистика привела к затовариванию складов предприятия. В этой связи ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимает все необходимые меры. Был передвинут ежегодный капитальный ремонт на заводах по выпуску синтетических каучуков на апрель-май, чтобы сократить предложение в период низкого спроса. В дополнение к этому мы занимаемся вопросом организации буферных складов на территории России и Европы. Но ситуация очень сложная, — отметил в интервью «Реальному времени» генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

«Мы занимаемся вопросом организации буферных складов на территории России и Европы», — отметил в интервью «Реальному времени» генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В настоящее время компания ведет переговоры с потребителями, согласовывает объемы поставок и цены на продукцию. Это позволит загрузить имеющиеся мощности, сохранить персонал и избежать сокращений, обеспечить выплату зарплаты коллективу, что, в свою очередь, снимет социальную напряженность не только на предприятии, но и в городе. Кроме того, сохранение деятельности бюджетообразующего предприятия и крупнейшего отечественного производителя каучуков имеет стратегически важное значение для экономики и Татарстана, и России.

Тем не менее российскую промышленность ожидают серьезные последствия нынешнего кризиса. Многие крупные предприятия, чтобы не сокращать штат сотрудников и сберечь ценные кадры, ввели сокращенную рабочую неделю. Например, на четырехдневку в целях сокращения потерь перешли в «Сибуре», где численность работников около 23 тыс. человек. Корпорация также пересматривает ряд проектов и сокращает расходы на услуги подрядчиков.

«Нижнекамскнефтехим» так же, как и большинство других крупных промышленных компаний, рассматривал возможность перехода на сокращенную рабочую неделю в случае, если эпидемиологическая ситуация в республике ухудшится.

Новые производства каучуков в России и мире

Спад на рынке и пандемия коронавируса не сорвали реализацию новых проектов по выпуску каучуков. Например, «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализовывать ранее заявленный проект по производству еще одного вида каучука — дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК). Производство будет запущено до конца года. Как и другие выпускаемые предприятием каучуки, данный вид СК обладает ценными характеристиками для шинных компаний. ДССК применяется при создании последнего слоя протектора шины. Его особые свойства обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием, повышая тем самым безопасность автомобиля. Шины из этого каучука обладают износостойкостью и позволяют экономить топливо, поскольку имеют низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход бензина и повышается экологичность машины. ДССК станет отличной основой для создания экологически чистых, так называемых «зеленых шин», с улучшенными эксплуатационными характеристиками, в первую очередь в области безопасности движения. Шины с применением этого каучука также отличаются хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью.

Строительно-монтажные работы на производстве ДССК завершены на 80%. Завезено и смонтировано оборудование.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в этом году запустит производство дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тыс. тонн в год. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Не дремлют и конкуренты НКНХ, запуская новые производственные мощности. Так, «Воронежсинтезкаучук» в начале года запустил новую марку высоковязкого полибутадиенового каучука (СКД-НД ВВ), который может применяться в производстве шин. Общий объем производства полибутадиеновых каучуков на предприятии останется на прежнем уровне — 96 тыс. тонн в год, из них 20 тыс. тонн будут производиться по новой технологии, сообщают в компании. Аналогичный каучук СКД-Н с высокой вязкостью с 2004 года выпускает и «Нижнекамскнефтехим». При запуске установки проектная мощность составляла 50 тыс. тонн в год, но в результате модернизации производства к 2016 году объемы выпуска СКД-Н возросли до 170 тыс. тонн.



«Уфаоргсинтез» разработал шесть новых марок этилен-пропиленового синтетического каучука (СКЭПТ). Данный вид каучука используют в изготовлении резинотехнических изделий: патрубков, ремней, амортизирующих деталей, шлангов для тормозных систем автомобилей; в строительстве: в качестве уплотнителя, гидроизоляционного и кровельного материала. При этом «Нижнекамскнефтехим» тоже планирует организовать выпуск СКЭПТ в долгосрочной перспективе до 2030 года.

За рубежом также открываются новые производства каучуков. В январе Иран запустил вторую очередь комплекса «Тахт-Джамшид» (TJPC) по выпуску бутадиен-стирольного каучука на 55 тыс. тонн в год. Первую очередь открыли в феврале 2017 года, тогда заработали производство бутадиен-стирольного каучука мощностью 35 тыс. тонн в год и установки для производства бутадиенового каучука мощностью 18 тыс. тонн в год. Организация выпуска данного вида каучука (БСК) также в планах у «Нижнекамскнефтехима» сроком до 2030 года.

В этом году «Сибур» и индийская Reliance Industries Ltd планируют запустить производство галобутилкаучука по российской технологии, представленной «Сибуром». Установка мощностью 60 тыс. тонн появится на базе запущенного в прошлом году производства бутилового каучука. Комплекс в Джамнагаре строится частично на собственные средства участников совместного предприятия, частично — за счет кредита на $330 млн. Данный проект усилит конкуренцию между «Нижнекамскнефтехимом» и совместным предприятием «Сибура» и Reliance Industries Ltd в Индии и на азиатском рынке.

Благодаря постоянной работе по усовершенствованию продукции выпускаемые «Нижнекамскнефтехимом» каучуки остаются высоконкурентоспособными на рынке и признаны одними из лучших в мире. Компания продолжает работу над улучшением качества продукции, смотрит в будущее с оптимизмом и намерена сохранить свою долю на рынке, а также постепенно увеличить объемы производства.

Мария Иванова первый вице-президент Российского Союза химиков Прогноз по рынку производства синтетических каучуков далеко не такой оптимистичный, каким он представлялся экспертам в конце 2019 года и, очевидно, будет отличаться от заложенных цифр в дорожной карте развития нефтегазохимического комплекса РФ до 2025 года. По факту, в отличие от других видов полимеров, сегмент рынка эластомеров сильно экспортно ориентирован и составляет от 70% до 90% по разным маркам. Ввиду экономической и промышленной ситуации из-за глобальной пандемии, на мировых рынках потребление российского синтетического каучука резко сократилось. Несколько промышленных площадок в нашей стране вышли на вынужденные технические и ремонтные остановки раньше запланированных сроков в этом году. По самым осторожным оценкам, только к концу года можно ожидать возврата показателей объемов продаж, сопоставимых с прошлогодними. Поэтому вполне очевидно, что для поддержки производителей изопренов, бутадиенов и других, в том числе специальных марок эластомеров, необходимо прежде всего стимулировать повышения спроса на внутреннем рынке за счет развития отечественного производства резин, шин, сельскохозяйственной техники, автомобилей и т. д. Такая работа требует серьезной поддержки и внимания со стороны государства.

Рафинат Яруллин генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Производителям каучуков надо искать новые рынки сбыта, новые направления, где еще можно использовать данную продукцию. Вот Вьетнам начал производить каучуки в больших объемах, а цены падают. Во время пандемии коронавируса они еще больше упали, в этих условиях производители СК вынуждены снижать загрузку. Хранилища нефти по всему миру переполнены из-за резкого падения спроса, в Венесуэле даже начали сливать нефть в море — это же безобразие! Поэтому, конечно, надо снижать загрузку на заводах-производителях СК, деваться некуда. Кроме поиска новых рынков сбыта, компаниям нужно улучшать характеристики синтетических каучуков. Добиваться более высокого качества СК, нежели у натуральных каучуков, чтобы по цене они были дороже. За месяц этого не сделать — это требует длительного времени.

Василий Танурков директор группы корпоративных рейтингов АКРА Сложно давать рекомендации, потому что для производителей каучуков все очень сильно зависит от конкретного текущего момента. Неизбежно приходится снижать загрузку — такова сейчас ситуация на рынке, поскольку стоят автомобильные и шинные заводы. Во время типичного экономического кризиса хоть и происходит спад производства новых автомобилей и, соответственно, спрос со стороны автоиндустрии снижается, обычно рынок поддерживается именно спросом шин на замену старым. А шины для уже проданных автомобилей — это гораздо больший объем спроса для производителей шин. Соответственно, сейчас ситуация абсолютно другая. Понятно, что на карантине все сидят по домам, никто шины не меняет, они не изнашиваются, спрос провалился. Сложилась абсолютно необычная ситуация для производителей и шин, и каучуков. Причем им достаточно тяжело с этим справляться, потому что это не то производство, которое можно перенастроить. Если есть возможность снизить загрузку или провести досрочно капремонт — это единственно верный выход. Касательно прогнозов, пока ощущение такое, что ни в июне, ни в июле спрос на каучуки не начнет расти. Плюс сейчас не очень понятно, какой будет траектория восстановления мировой экономики. Будем надеяться, что как только повсеместно снимут ограничения, все быстро восстановится, например, к концу года. Возможно, к тому времени спрос на СК выйдет на обычный уровень, но уверенности в этом нет. Поскольку последствия пандемии вызовут серьезные финансовые проблемы у компаний и банков, а это заведомо ведет к достаточно длительному периоду экономического спада, что может отразиться и на уровне потребительского спроса — хорошо, если к 2021 году он выйдет на уровень 2019 года. Надеяться на то, что в IV квартале 2020 г. все восстановится до показателей докоронавирусного периода, — слишком оптимистичный сценарий. Это произойдет, только если нам очень сильно повезет, но, скорее всего, отрасль будет восстанавливаться долго.

Александр Разуваев руководитель ИАЦ «Альпари», к.э.н. Как только автомобильные заводы и автосалоны откроются после снятия ограничений из-за коронавируса, спрос на каучуки, думаю, частично восстановится. Потому что возобновятся продажи автомобилей, и автокредитование будет идти под более низкие ставки. Но, конечно, как при любом кризисе, люди будут покупать меньше машин. Тем не менее, считаю, что к новому году мировая экономика и спрос восстановятся. Соответственно, и спрос на СК тоже в значительной степени выйдет на прежние объемы. Если брать внешние рынки, рубль сейчас все-таки подешевле, — это уже достаточно серьезная поддержка экспортерам. Плюс сейчас появились бессрочные бонды для любой промышленности. Денег достаточно много, но люди смотрят — куда в производство можно их вложить без рисков. В данном случае республика может дать гарантии.

Алексей Калачев аналитик ГК «ФИНАМ» Спад спроса на каучуки прекратится не раньше, чем начнется восстановление экономик промышленно развитых стран после снятия ограничений по борьбе с пандемией COVID-19. Производители каучуков оказались уязвимы к этому кризису, поскольку основным потребителем каучуков является шинная промышленность, а в ней происходит явный спад вслед за падением продаж автомобилей и, соответственно, их производства. В момент пика эпидемии в Китае в феврале продажи новых автомобилей на этом рынке упали на 80%. В Европе пик падения продаж пришелся на апрель: в Германии авторынок снизился на 61,7%, продажи авто во Франции упали на 88,8%, в Великобритании — на 97,3%, в Италии — на 97,6%, в Испании — на 96,5%. И даже в России продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в апреле упали на 72,4% по сравнению с апрелем прошлого года. Производителям каучуков придется снижать загрузку предприятий вслед за шинными и автомобильными заводами (хотя еще в I квартале 2020 г. в России объемы производства синтетических каучуков в первичных формах сохранялись на уровне I квартала 2019 г.). Склады годовой продукции не безразмерны и рассчитаны на регулярную отгрузку. И, главное, таким образом можно хотя бы снизить размер переменных затрат. Конечно, постоянные затраты все равно сохранятся на все время простоя: арендные, налоговые, коммунальные платежи, проценты по кредитам и лизингу оборудования, фонд оплаты труда, пенсионные и социальные взносы, — все это никуда не денется. Но хотя бы можно снизить затраты на сырье и электроэнергию. Боюсь, придумать меры, стимулирующие рынок, будет сложно. Спрос на каучук в других отраслях вряд ли покроет спад спроса со стороны шинной промышленности. Когда пройдет эпидемия, будут сняты карантины и ограничения на перемещения, люди снова начнут ездить, а перевозчики возить, восстановится спрос и на транспорт, и на шины, и на каучуки. Стимулировать поездки, пока эпидемия не закончилась, наверное, неправильно. Пока оптимальным выглядит прогноз, что восстановление рынков начнется уже во второй половине года. Если мир не накроет вторая волна пандемии осенью, чего, к сожалению, пока невозможно полностью исключить, то рынки придут к равновесию, а производства вернутся к ритмичной работе уже к середине следующего года.