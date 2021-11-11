96% работников «Нижнекамскнефтехима» прошли вакцинацию от ковида

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Первый этап вакцинации прошли 14 555 сотрудников предприятия, что составляет 96%. Вторую вакцину получили 12 835 человек — это 84,62%, ревакцинировались 463 работника. С февраля этого года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» и дочерних организациях проходит прививочная кампания от коронавирусной инфекции.



4 005 сотрудников дочерних компаний сделали прививку, коллективный иммунитет в дочерних предприятиях составляет 95%.

Сделать прививку нефтехимики могут в семи здравпунктах, расположенных на территории промышленной зоны, в центральном офисе НКНХ и в поликлинике «СОГАЗ ПРОФМЕДИЦИНА-НК». Кроме этого, медицинские бригады выезжают в подразделения, чтобы сменный персонал смог вакцинироваться без отрыва от производства.

— Сотруднику, сделавшему прививку от коронавируса, предоставляется день для реабилитации на каждом этапе вакцинации — можно оформить отгул или добавить эти дни к отпуску. Соответствующие дополнения внесены в коллективный договор предприятия. Инициативу нефтехимиков поддержали и другие предприятия отрасли — опыт нашего предприятия стали перенимать, — подчеркивает заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

Вакцинация продолжается. В планах руководства компании привить 100% персонала.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по РТ №7 от 11.10.2021 года руководители подразделений предприятия внутренним приказом отстраняют от работы с 9 ноября либо переводят на удаленный режим работы сотрудников, не прошедших первый этап вакцинации, а с 7 декабря — не прошедших полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции.

Работники, переболевшие COVID-19 за последние 6 месяцев, имеющие соответствующий сертификат на портале госуслуг, либо медицинские противопоказания к вакцинации, подтвержденные медицинской справкой врачебной комиссии, продолжат работу в обычном режиме.

Работники сторонних и подрядных организаций, не имеющих одного из нижеперечисленных документов, к работе на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» допускаться не будут.

