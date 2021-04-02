«Нижнекамскнефтехим» подписал контракты с компанией Lummus Technology LLC

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось совещание и подписание контрактов между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и компанией Lummus Technology LLC.

Контракты заключены на предоставление лицензий и инжиниринговых услуг на технологии для производств в составе нового олефинового комплекса (ЭП-600). Такие производства включают установку по производству этилбензола и стирола мощностью 250 тыс. тонн в год с использованием технологий EBOne и CLASSIC SM, а также установку метатезиса олефинов для получения пропилена полимерного качества мощностью 150 тыс. тонн в год с использованием технологии димеризации этилена и конверсии олефинов компании Lummus Technology.

Документы подписали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин и Стивен Стэнли, вице-президент и управляющий директор Департамента этилена и нефтехимии Lummus Technology.

Благодаря более чем 110-летней истории развития и ориентации на инновации, результатом чего стали около 130 технологий и 3400 патентов, компания Lummus Technology является мировым лидером в области разработки и внедрения технологий переработки, благодаря которым современная жизнь приобретает новое качество и которые направлены на сохранение возобновляемых источников энергии ради чистоты окружающей среды в будущем.



Компания Lummus является генеральным лицензиаром технологий нефтехимии, нефтепереработки, газификации, газопереработки и технологий с использованием возобновляемых источников сырья, а также поставщиком катализаторов, патентованного оборудования и сопутствующих услуг для заказчиков во всем мире.

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